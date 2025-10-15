Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

TLP का खून बहाया... मुनीर मौलानाओं के निशाने पर आया, 'गुस्ताख' को मिलेगी कौन सी सजा?

Lahore news: पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर (Asim Munir) के इशारे पर CM ने ऑर्डर देकर लाहौर को लहूलुहान कर दिया. तहरीक-ए-लब्बैक (TLP) समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया. अब कहा जा रहा है कि 150 घंटों तक चले नरसंहार के बाद पाकिस्तान में कत्लेआम की रात आ गई है.

Oct 15, 2025, 03:12 AM IST
Pakistan news: पाकिस्तानी टीवी  चैनलों और सोशल मीडिया खासकर यू-ट्यूब चैनलों में दावा किया जा रहा है TLP वालों का खून बेकार नहीं जाएगा. पाकिस्तान में कत्लेआम की रात आ गई है. दरअसल TLP की मौलाना ब्रिगेड ने जल्लाद सेना चीफ मुनीर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है.  मौलानाओं ने गुस्ताख मुनीर की सजा तय कर  दी है. इसके साथ ही लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर अनहोनी घटने का दावा किया जा रहा है.

पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जो वीडियो देखे, उनके अंदर लोग गलियों में गिरे थे. कब्रिस्तान के पास लाशें दिखीं. सड़कों पर लाशें दिखीं. यानी किलिंग हुई तभी लाशें दिखीं. कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने टीएलपी पर हुए ऑपरेशन के वीडियो टीवी चैनलों पर दिखाने से मना किया है.

कहां हैं मौलाना साद?

कुछ लोगों का कहना है कि बीते 30 घंटों से साद रिजवी और अनस रिजवी से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है.इन लोगों के बारे में कहीं कोई खबर नहीं है. आप खुद सोचे कि इतना बड़ा रहनुमा भाई समेत कैसे गायब हो सकता है. तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान दावा करती है कि मुबइन्ना तौर पर इनको शहीद कर दिया गया है. 

'सरकार को घेरा'

जागरूक लोग कह रहे हैं . पाकिस्तानियों इंकलाब का वक्त है. निकलो इंकलाब करो. ये तुम्हें कीड़े-मकोड़े समझते हैं. ये तुम्हें मार देंगे. चुन-चुन कर मार देंगे. जैसे उन लोगों ने सैकड़ों निहत्थे पाकिस्तानियों को गोलियों से भुनवा दिया.

कहा जा रहा है कि जिसने सड़कों पर सैकड़ों लाशों को बिछवाया. जिसने तहरीक-ए-लब्बैक की मौलाना ब्रिगेड को चुन-चुन कर मरवाया. पाकिस्तान के उसी खूंखार जालिम और क्रूर निजाम के खिलाफ तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के मौलाना-मौलवियों ने फतवा जारी कर दिया कि लाहौर की सड़कों को लहूलुहान करने वाले, TLP समर्थकों का नरसंहार करने वाले हर गुस्ताख का सिर तन से जुदा होगा.

'गुस्ताख मुनीर' का क्या होगा?

तहरीक-ए-लब्बैक से ताल्लुक रखने वाले एक मौलाना की आंखों में आंसू और जुबा पर जो दर्द दिखायी दे रहा है. उसे देखकर कहा जा रहा है कि उनके इंतकाम की आग में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों बच न पाएंगे, जिन्होंने लाहौर को जंग का मैदान बना दिया था. 

ये भी पढ़ें- नमाज पढ़ रहे लोगों पर पाकिस्तान में चली गोली? तहरीक-ए-लब्बैक की लीडरशिप को मुनीर की फौज ने बनाया निशाना

लाहौर के चप्पे-चप्पे पर हालात इतने ही भयावह है और अब तो इसका असर इस्लामाबाद तक दिखने लगा है. बीते दिनों जिस तरह से TLP समर्थकों के साथ-मुनीर की फौज और मरियम की पुलिस ने जो सलूक किया है, उससे TLP समर्थकों को सिर पर खून सवार है.

ये भी पढ़ें-  शहबाज शरीफ ने की जी हुजूरी, फिर भारत-PAK को लेकर क्या बोले ट्रंप? पलटकर देखने लगे प्रधानमंत्री 

लाहौर नरसंहार में TLP के 500 समर्थक मारे जा चुके हैं. TLP के रहनुमा साद रिजवी लापता है. साद रिजवी के भाई से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है.
लाहौर में इंटरनेट सर्विसेज बंद की गई थी और पाकिस्तानी मीडिया को कवरेज से रोका गया है. जर्नलिस्ट हामिद मीर का दावा है कि मुनीर-मरियम के इशारे पर TLP प्रोटेस्ट की खबरों को कवरेज नहीं किया जा रहा और अब तक जो सोशल मीडिया पर वीडियो वारयल हो रहे थे, उन्हें रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस रोकी गई ताकि पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, उसे दुनिया न देख सके.

भूचाल आना तय

तो क्या मुनीर-मरियम ने TLP चीफ साद रिजवी का काम तमाम करवी दिया है? क्या लब्बैक का आंदोलन को रोकने के लिए साद रिजवी की बलि ले ली? मामला तूल ना पकड़े इसके लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि मुल्क में नरसंहार का विरोध शुरू हो गया है. कहा जा रहा है कि इंतकाम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान लेगा, जिसके सिर खून सवार है. उसका मकसद बंदे को हर हाल में निपटाना है, टीएलपी चीफ लापता है अगर उनके साथ कोई भी अनहोनी हुई तो समझो पाकिस्तान के अंदर भूचाल आना समझो तय है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

TLP

