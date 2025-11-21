रासायनिक हथियार से अपने ही लोगों को मौत की नींद सुला रहा पाकिस्तान? बलूचों का सनसनीखेज दावा

क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है? कई बलूच एक्टिविस्टों ने ड्रोन हमलों की रिपोर्ट के आधार पर एक सनसनीखेज दावा किया है. मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया पर व्हाइट हाउस को टैग करते हुए मांग की है कि इंटरनेशनल हथियार एक्सपर्ट और संस्थाएं इन इलाकों का दौरा करें और खुद पाकिस्तान के केमिकल अटैक का आकलन करें. उन्होंने इसे युद्ध अपराध बताया है.

बलूच एक्टिविस्ट बलूचिस्तान को खुलकर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान कहते हैं. मीर यार बलूच ने लिखा है कि हमें कई इलाकों में हुए ड्रोन हमलों की पक्की रिपोर्ट मिली है. स्थानीय बलूचों ने बताया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स रोजाना लगभग 50 इलाकों में आसमान से निगरानी कर रही है. इसमें कलात, खुजदार, मंगचर, बोलन, कोहलू, कहान, चगाई, पंजगुर और नोश्की शामिल हैं. इनमें से कुछ जगहों पर आम बस्तियों पर हवाई हमले भी किए गए जिससे आग लग गई. उन्होंने दावा किया कि चट्टानों और मलबे पर कुछ केमिकल कणों में बदली हुई अजीब चीजें पाई गईं.

Pakistan is using CHEMICAL WEAPONS against Baloch people in Republic of Balochistan.

21 November 2025 Add Zee News as a Preferred Source The Republic of Balochistan has received credible reports of multiple drone strikes conducted across several regions of Balochistan. We call upon… pic.twitter.com/vDvpbQedyW — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) November 20, 2025

फॉस्फोरस वाले हथियार!

बलूच हथियार एक्सपर्ट्स की मानें तो पाकिस्तान बलूच आबादी के खिलाफ केमिकल और फॉस्फोरस हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो इंटरनेशनल कानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में युद्ध अपराध और प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल के लिए केस चल सकता है.

मुशर्रफ के समय भी हुआ था इस्तेमाल!

मीर बलूच ने बताया है कि लोगों को याद रखना चाहिए कि 2005 में पाकिस्तान के पूर्व मिलिट्री शासक जनरल परवेज मुशर्रफ ने कोहलू, काहन और बलूचिस्तान के कई दूसरे इलाकों में बड़ी मात्रा में फास्फोरस और दूसरे प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल किया था. उस समय की रिपोर्ट्स में बलूच आबादी के खिलाफ अमेरिका में बने हथियारों के इस्तेमाल की भी बात कही गई थी. इसके बारे में मीडिया और इंटरनेशनल संस्थाओं को बताया गया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. ग्लोबल संस्थाओं की खामोशी ने हालात को और खराब कर दिया है. बलूचिस्तान में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है जिसे बलूचों का नरसंहार कहा जा सकता है.

बलूचों का कहना है कि जमीन पर चीजें हाथ से निकल रही हैं तो पाकिस्तान की सेना आसमान से आबादी वाले इलाकों पर हमले कर रही है. मीर यार बलूच ने कहा कि केमिकल और दूसरे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत सख्त बैन है. यह कन्वेंशन युद्ध में सभी केमिकल एजेंट्स के विकास, जमा करना, भेजना और इस्तेमाल को रोकता है. कन्वेंशन का एक देश होने के नाते पाकिस्तान कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से बंधा हुआ है. ऐसे में केमिकल या फास्फोरस वाले हथियारों का इस्तेमाल इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा.