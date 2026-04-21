सूडान को हथियार बेचकर कमाई करना चाहता था PAK, सऊदी ने लगाया 'वीटो' तो पीछे खींच लिए कदम; टूटा बड़ा सपना

Pakistan Sudan Arms Sales News: पाकिस्तान अपने हथियार सूडान को बेचकर 1.5 डॉलर की कमाई करना चाहता था. लेकिन उसके इस फैसले पर सऊदी अरब ने 'वीटो' लगा दिया, जिसके बाद उसने अपने कदम पीछे खींच लिए. इसके साथ ही तंगी के दौर में कुछ कमाई करने का उसका बड़ा सपना भी बिखर गया.
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Pakistan Arms Sales to Sudan Halted: पाकिस्तान ने सूडान के साथ किए गए 1.5 अरब डॉलर के हथियार सौदे पर रोक लगा दी है. इसकी वजह सऊदी अरब की ओर से जताई गई आपत्ति है. सऊदी अरब ने इस समझौते को समाप्त करने को कहा है. उसका कहना है कि वह इस खरीदारी के लिए फाइनेंसिंग नहीं करेगा. यह जानकारी पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बाहर आई है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इस साल जनवरी में इस तरह की खबरें सामने आई थीं. तब सऊदी अरब ने इस सौदे के लिए पाकिस्तान को फंड करने की बात कही थी. हालांकि, उस समय फाइनेंसिंग का खुलासा नहीं किया गया था. लेकिन अब इस सौदे पर ब्रेक लग गया है, जिसे कंगाल पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है. पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के हुक्म को मानना इसलिए भी मजबूरी है क्योंकि वह आर्थिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण ऋण और फाइनेंसिंग का स्रोत रहा है.
पाकिस्तान के एक सुरक्षा सूत्र के मुताबिक, सऊदी अरब ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान को इस सौदे को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसने अब इसे फाइनेंस करने का विचार छोड़ दिया है. इस घटनाक्रम पर सऊदी सरकार, पाकिस्तान और सूडान की सशस्त्र सेनाओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
पाकिस्तानी सेना ने भी रॉयटर्स की ओर से टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. सूत्र ने यह भी कहा कि ईरान के हमलों की मार झेल रहे सऊदी अरब को कुछ पश्चिमी देशों ने अफ्रीका में प्रॉक्सी युद्धों से दूर रहने की सलाह दी थी. जिसके बाद उसने इस खेल से पीछे हटने का फैसला किया है.
बताते चलें कि सूडान में सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच पिछले तीन साल से हिंसक संघर्ष चल रहा है. इसकी वजह से वहां पर मानवीय संकट बढ़ता जा रहा है. इस गृह युद्ध में सूडानी सेना को सऊदी अरब और RSF को संयुक्त अरब अमीरात सपोर्ट कर रहा है. जिसके चलते मसले का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है.
ऐसे में सऊदी अरब चाहता था कि पाकिस्तान से सूडानी सेना को हथियार दिलवाकर वह उसे मजबूत बनाए. इसके साथ ही उसने लीबियन नेशनल आर्मी को 4 अरब डॉलर के हथियार दिलवाकर अपना पिछलग्गू बनाने की योजना बनाई थी. हालांकि, ईरान युद्ध ने खाड़ी मुल्कों में ऐसी तबाही मचाई है कि उसे अपने कदम पीछे खींच लेने में ही समझदारी नजर आई.
उसके इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा है. पहले से खस्ताहाल चल रही अर्थव्यवस्था की वजह से पाकिस्तानी नेताओं को उम्मीद थी कि अपने कुछ हथियार बेचकर वह कुछ कमाई कर लेगा. लेकिन अब सऊदी के पीछे हट जाने की वजह से उसके सपनों पर पानी फिर गया है. ऐसे में मदद के लिए उसे फिर से आईएमएफ की शरण में जाना पड़ सकता है.