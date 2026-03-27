पाकिस्तान को कतर न समझें...एंबेसी के पास हुए हमले के बाद PAK ने दी इजरायल को कड़ी चेतावनी

Pakistan warns Israel: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग छिड़ी है. इसी बीच ईरान में पाकिस्तान ने इजराइल-US स्ट्राइक की रिपोर्ट आने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया दी है. इजरायल को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान या कहीं और उसके डिप्लोमैट्स को कोई भी नुकसान हुआ, तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा. पाकिस्तान कोई कतर नहीं है.

पाक ने दी कड़ी चेतावनी

पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के बयान में कहा गया कि इजरायल को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान कोई कतर नहीं है. अगर दुनिया में कहीं भी हमारे डिप्लोमैट्स को कोई नुकसान हुआ, तो हम उनकी बुरी तरह पिटाई करेंगे. सरकार से जुड़े पाकिस्तान स्ट्रैटजिक फोरम ने अपने बयान में इजरायल को भविष्य में ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी दी है.

बुरी तरह हिल गई इमारतें

यह धमकी इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा सेंट्रल तेहरान में नए एयरस्ट्राइक करने की खबरों के बीच आई है. बताया गया है कि ये स्ट्राइक पाकिस्तान के एंबेसडर के घर और पाकिस्तानी एंबेसी के पास किए गए थे. हालांकि, पाकिस्तानी राजदूत ने स्पष्ट किया कि कोई चोट नहीं आई, लेकिन एंबेसी कंपाउंड और आस-पास की कई दूसरी इमारतें धमाके में बुरी तरह हिल गईं.

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बातचीत की पेशकश पेश की

तेहरान में पाकिस्तानी एंबेसी के पास ऐसे समय में हमला हुआ है, जब पाकिस्तान US और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के कई सीनियर अधिकारियों ने खुलकर कहा है 'अगर दोनों पार्टियां चाहें, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बातचीत कराने को तैयार है'.

पाक पीएम ने कही थे ये बात

वहीं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद US और ईरान के बीच “अर्थपूर्ण और पक्की बातचीत” कराने के लिए तैयार है. पिछले कई सालों में ये देखा गया है कि अमेरिका तेहरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान को एक चैनल के तौर पर इस्तेमाल किया है.