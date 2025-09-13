440 वोल्ट नहीं, पाकिस्तान को लगा '4 सेकेंड' वाला झटका, UN में पकड़ लिया उड़ता तीर; धरी रह गई डिप्लोमेसी

UN Watch: यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक और मानवाधिकार के वकील हिलेल नेउर ने कतर पर इजरायल की बमबारी पर बोलते हुए पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया. जानकारी के अनुसार, नेउर को पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भाषण के बीच में ही रोक दिया. जिसपर उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का एक और प्रायोजक देश कह दिया.

जानकारी के अनुसार, नूउर ने इजरायल का बचाव करते हुए कतर से सवाल किया कि उन्होंने आतंकवादियों को क्यों पनाह दी और गाजा में अपनी प्रचार शाखा को क्यों चालू रखा. एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज संयुक्त राष्ट्र में मैंने कतर से पूछा कि अगर आप अपनी राजधानी में आतंकवादियों पर लक्षित बमबारी नहीं चाहते तो आप अपनी राजधानी में आतंकवादियों को पनाह क्यों देते हैं? आपका अल-जजीरा हमास के निरंतर प्रचार प्रसार का माध्यम क्यों बन रहा है? आप दिन में मध्यस्थ और रात में आतंकवाद के प्रायोजक की भूमिका क्यों निभाते हैं?

पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला एक देश: नेउर

इसके साथ ही हिलेल नेउर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर भी सवाल उठाया कि उन्होंने इजरायल की निंदा की जबकि अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन की हत्या का जश्न मनाया जिससे दोहरे मापदंड उजागर हुए है. इस बीच, पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा कि हालांकि हम नागरिक समाज संगठनों के साथ रचनात्मक जुड़ाव में विश्वास करते हैं और उनके सुझावों को महत्व देते हैं फिर भी हम आपसे यह सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि कोई भी वक्ता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों तथा संप्रभु सदस्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन न करे. हम निराधार आरोप लगाने को अस्वीकार करते हैं. इसके बाद यूएनएचआरसी अध्यक्ष ने माइक नूउर को वापस दे दिया और उनसे कहा कि उनके पास अपना भाषण पूरा करने के लिए 4 सेकंड का समय है. हिलेल नेउर ने उन 4 सेकंडों को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि महोदय, पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला एक और देश है.

इससे पहले, नूउर ने कई अन्य बिंदु उठाए उन्होंने कहा कि हमने अंतरराष्ट्रीय कानून के बारे में बहुत कुछ सुना है. दुनिया में अंतरराष्ट्रीय कानून के सबसे बुरे उल्लंघनकर्ताओं से. अब अपराधियों को चुनौती देने का समय आ गया है और इसलिए, हम कतर से पूछते हैं कि यदि आप अपनी राजधानी में आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित बम विस्फोट नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी राजधानी में आतंकवादियों को शरण क्यों देते हैं? आतंकवादी जो अभी भी बंधकों को पकड़ रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं और शांति समझौतों को खारिज कर रहे हैं? आपने इस्माइल हनीया, खालिद मशाल और खलील अल-हय्या को आलीशान होटलों में क्यों ठहराया, जहां से उन्होंने अपने आतंक की योजना बनाई थी?

हिलेल नेउर ने कतर पर जमकर साधा निशाना

हिलेल नेउर ने कतर द्वारा हमास को वित्तपोषित करने पर भी सवाल उठाया तथा उस पर इजरायल के खिलाफ युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि आपने 2007 में हमास के गाजा तख्तापलट का समर्थन क्यों किया था? तब से आपने अरबों डॉलर क्यों खर्च किए हैं, उनके आतंकी तंत्र को बढ़ावा दिया है और इजराइल के खिलाफ उनके 5 युद्धों को सशक्त बनाया है? आपने 7 अक्टूबर की घटना के लिए इजराइल को दोषी क्यों ठहराया और 1200 इजराइलियों, अमेरिकियों और अन्य लोगों के नरसंहार के लिए हमास को क्यों दोषमुक्त किया? उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड बताते हैं कि कतर आतंकवाद का एक राज्य प्रायोजक है. खाड़ी देशों ने 2017 में ऐसा कहा था जब उन्होंने कतर के साथ संबंध निलंबित कर दिए थे. उन्होंने आगे कहा कि इतिहास ने इजरायल को सही साबित कर दिया है.

पाकिस्तान द्वारा हस्तक्षेप करने से पहले उन्होंने कहा था कि जब इजराइल ने नाजी एडॉल्फ आइशमैन को पकड़ा, एंटेबे में बंधकों को छुड़ाया और सद्दाम के परमाणु रिएक्टर को नष्ट किया, तो संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल की निंदा की. हर बार, इतिहास ने इजराइल को सही साबित किया और इतिहास उन लोगों के साहस को याद रखेगा जिन्होंने ऐसा किया और उन लोगों के अपमान को भी जिन्होंने इसकी निंदा की.