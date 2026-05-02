गुब्बारे में गैस रखने वाले पाकिस्तान में अब आया जल संकट, कराची में मचा त्राहिमाम

पाकिस्तान में ईंधन संकट के बाद अब जल संकट आ गया है. अभी हमने पाकिस्तान में एलपीजी के महंगी होने के बाद लोगों को गुब्बारे में गैस खरीदते हुए देखा था. अब कराची में इन दिनों पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि रोज की जंग बन गया है. शहर की रफ्तार जैसे थम सी गई है. लगातार दूसरे हफ्ते भी नलों से पानी गायब है और लाखों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दर-दर भटक रहे हैं. इस मुसीबत की शुरुआत 21 अप्रैल से हुई थी. उस दिन कराची वाटर सीवेज कार्पोरेशन (KWSC) ने धाबेजी पंपिंग स्टेशन के पास एक अहम लाइन को बंद कर दिया था.

पाकिस्तान के कराची में इस जल-संकट के पीछे की वजह पुरानी पाइप को बदलकर उसकी जगह 72 इंच की नई पाइपलाइन डाली जानी थी, जो कि काफी जरूरी था. लेकिन इसका असर पूरे शहर पर पड़ गया. शुरुआत में ऐसा लगा था कि कुछ दिनों की दिक्कत के बाद सबकुछ ठीक हो जाएगा लेकिन जैसे-जैसे वक्त बीता, हालात बिगड़ते चले गए. कई इलाकों में लोग अब टैंकरों पर निर्भर हो चुके हैं. जहां टैंकर पहुंचते हैं, वहां पानी के लिए लंबी-लंबी कतारें लग जाती हैं. बाल्टियां, ड्रम और कैन लिए लोग घंटों इंतजार करते दिखाई देते हैं. वहीं तेज पड़ने वाली गर्मी ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है. सुबह होते ही लोग पानी की तलाश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि दिन चढ़ते-चढ़ते उम्मीद भी सूखने लगती है. कई परिवारों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज का पानी कहां से आएगा?

महज 40 फीसदी ही हो पा रही वाटर सप्लाई

पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस निर्धारित कार्य की वजह से कराची में हर रोज 250 मिलियन गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) पानी की कमी हो गई है. ये कराची की कुल आबादी का लगभग 40 फीसदी भाग है. मौजूदा समय कराची में कुल जलापूर्ति 650 एमजीडी हो रही है जबकि शहर में 1,200 एमजीडी से अधिक पानी की खपत है. जल विभाग ने अगले दिन शाम तक 100 एमजीडी आपूर्ति बहाल कर दी थी, लेकिन धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बड़े बिजली संकट के कारण कई पंप बंद हो गए जिसकी वजह से शहर में पानी आपूर्ति की व्यवस्था चरमरा गई.

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कराची के इन इलाकों में जल-संकट

कराची शहर में पानी की इस किल्लत का सबसे ज्यादा असर कोरंगी, मलिर, चनेसर, जिन्ना टाउन, लांधी, शाह फैसल कॉलोनी, सदर टाउन और क्लिफ्टन जैसे घनी आबादी वाले इलाकों पर पड़ा, जहां लोगों को पानी के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन (KWSC) के मुताबिक, हालात को संभालने के लिए आपातकालीन मरम्मत दल ने तेजी से काम किया और शुक्रवार तक तीनों फटी पाइपलाइनों को ठीक कर दिया. लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी. पावर टेस्टिंग के दौरान गुलशन-ए-हदीद में लाइन नंबर-5 में दो नई लीकेज सामने आ गईं, जिनकी मरम्मत अभी जारी है. विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि गुरुवार को भी शहर में कुल 80 एमजीडी पानी की कमी दर्ज की गई.

ईंधन संकट के बाद गुब्बारों में बिक रही है गैस

पाकिस्तान में गैस संकट के चलते हर घर की कहानी लगभग एक जैसी है, दिनभर चूल्हा ठंडा रहता है, और जैसे ही कुछ देर के लिए गैस आती है, पूरा घर हरकत में आ जाता है. लोग तुरंत एक विशेष प्रकार के प्लास्टिक गुब्बारों को निकालते हैं और उनमें ईंधन की गैस भर लेते हैं. यही गुब्बारे फिर पूरे दिन का सहारा बनते हैं. चाय से लेकर खाना तक, सब इन्हीं के भरोसे. एक स्थानीय निवासी ने बताया, 'इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा. गैस आती ही नहीं और अगर आती है तो इतनी कम कि सीधे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. ये गुब्बारे ही आखिरी उम्मीद हैं.' बाजार में ये गुब्बारे 1000 से 1500 रुपये तक में बिक रहे हैं, और अब यह मजबूरी का सामान बन चुके हैं, न कि कोई विकल्प.

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