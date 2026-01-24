जश्न की खुशियों में घुला आतंक! पाकिस्तान में शादी के बीच आत्मघाती हमला, 5 की मौत, 10 घायल

Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजश्न की खुशियों में घुला आतंक! पाकिस्तान में शादी के बीच आत्मघाती हमला, 5 की मौत, 10 घायल

Pakistan Suicide Blast: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गईं. डेरा इस्माइल खान जिले में शादी समारोह के दौरान हुए आत्मघाती धमाके में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 10 लोग घायल हो गए हैं. धमाका इतना तेज था कि कमरे की छत गिर गई.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:12 AM IST
Pakistan Suicide Blast: पाकिस्तान के एक इलाके खैबर पख्तूनख्वा से शुक्रवार रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. डेरा इस्माइल खान जिले में एक शांति समिति के सदस्य के घर शादी का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान वहां आत्मघाती हमला हो गया. पुलिस के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब मेहमान शादी में नाच-गाना कर रहे थे. यह शादी मातम में बदल गई. 

बता दें डेरा इस्माइल खान के जिला पुलिस अधिकारी साजिद अहमद साहिबजादा ने बताया कि यह साफ तौर पर आत्मघाती हमला था. यह हमला कुरैशी मोड़ के पास शांति समिति प्रमुख नूर आलम महसूद के घर पर हुआ. धमाके की वजह से जिस कमरे में लोग मौजूद थे उसकी छत गिर गई. इससे मलबे में फंसे लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया. राहत कार्य में देरी हुई.

जिला मुख्यालय अस्पताल में इमरजेंसी घोषित
धमाके के बाद जिला मुख्यालय अस्पताल में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू 1122 के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैजी ने बताया कि अब तक 5 शव और 10 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही 7 एंबुलेंस, एक फायर ब्रिगेड और एक आपदा राहत वाहन मौके पर भेजा गया. राहत और बचाव का काम देर रात तक चलता रहा.

पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक शांति समिति के नेता वहीदुल्लाह महसूद उर्फ जिगरी महसूद भी इस हमले में मारे गए लोगों में हो सकते हैंै.  

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक से पूरी रिपोर्ट मांगी है. साथ ही कहा है कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सजा दी जाएगी. 

गौरतलब है कि इस इलाके में पहले भी शांति समिति के सदस्यों को निशाना बनाया जा चुका है. इसी महीने की शुरुआत में बन्नू जिले में हथियारबंद लोगों ने शांति समिति के 4 सदस्यों की हत्या कर दी थी. वहीं नवंबर 2025 में भी बन्नू में शांति समिति के एक दफ्तर पर हमला हुआ था. इसमें सात लोगों की जान गई थी. पुलिस के अनुसार उस हमले में मारे गए लोगों में एक ऐसा पूर्व उग्रवादी भी था, जिसने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

pakistan suicide blast

