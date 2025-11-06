Advertisement
trendingNow12991384
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

अफगानों के हाथों पिटाई से बौखलाया PAK! रद्द करेगा 2.5 लाख की नागरिकता, तालिबान बोला- इस्लामी भाईचारे के खिलाफ

Pakistan Afghanistan News: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. तालिबान को झुकाने के लिए पाकिस्तान अब नीचता की हरकत पर उतर आया है. उसने ढाई लाख अफगानियों को डिपोर्ट करने का फैसला किया है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अफगानों के हाथों पिटाई से बौखलाया PAK! रद्द करेगा 2.5 लाख की नागरिकता, तालिबान बोला- इस्लामी भाईचारे के खिलाफ

Pakistan Afghanistan latest news: अपनी आतंक परस्त नीतियों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर घिरा हुआ है. एक ओर भारत उसके आतंकी ढांचों को खत्म करने के लिए सिंदूर पार्ट-2 की तैयारी कर रहा है तो वहीं पश्चिमी सीमा पर अफगान तालिबान के लड़ाके उसकी नाक में दम किए हुए हैं. ऐसे में आज तुर्की में अफगानिस्तान-पाकिस्तान की तीसरी शांति वार्ता पर उसकी गहरी नजर बनी हुई है. चूंकि इस तरह की पहली दो वार्ताएं बेनतीजा साबित रही हैं. ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि इस बार हर हालत में बात बन जाए ताकि उस पर से पश्चिम की ओर से पड़ने वाला प्रेशर खत्म हो जाए.

पाकिस्तान में छाया तालिबान का खौफ

इस वार्ता को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान अब नीचता की हद पर उतर आया है. वह अफगानिस्तान को झुकाने के लिए दंड-भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है. अफगान तालिबान पर मानसिक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेतों में पूर्ण युद्ध की धमकी दी है. आसिफ ने धमकी दी कि अगर बातचीत की टेबल पर बात नहीं बनीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, पाकिस्तान में इन दिनों अफगानिस्तान का खौफ है. तालिबान के आगे पाकिस्तान नतमस्तक हो चुका है. ऐसे में पाकिस्तान के नेता चाहते हैं कि आज की वार्ता सफल हो जाए नहीं तो अफगानों से पिटने की फिर जिल्लत उठानी पड़ेगी. पिछली बार पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है. पठानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था.

2.5 लाख अफगान नागरिकों को निकालेगा PAK

वहीं तालिबान पर दबाव बनाने के पैंतरे के रूप में पाकिस्तान ने अब अफगान नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. शहबाज सरकार ने देशभर में करीब ढाई लाख ऐसे अफगान नागरिक चिह्नित किए हैं, जिनके पहचान पत्र रद्द करने की तैयारी हो रही है. 

पाकिस्तान का दावा है कि इन लोगों के पास जाली दस्तावेज है और इन्होंने फर्जी निकाहनामे से नागरिकता हासिल की. पाकिस्तान ने यहां तक आरोप लगाया है कि कई अफगानों ने रिश्वत के जरिए भी नागरिकता ली. पाकिस्तान के इस फैसले से तालिबान प्रशासन गुस्से में है.

तालिबान बोला- इस्लामी भाईचारे के खिलाफ

तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान का दावा बिल्कुल झूठा है. वार्ता के बीच काबुल पर दबाव बनाया जा रहा है. पाकिस्तान सरकार का फैसला अमानवीय और इस्लामी भाईचारे के खिलाफ है. तालिबान ने ये भी कहा कि, इन अफगानों ने पाकिस्तान में जीवन बिताया है. अब पाकिस्तान सरकार का ये फैसला निंदनीय है. यह राजनीति से प्रेरित और नैतिक रूप से गलत है.

आपको बता दे कि इससे पहले मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाई गई थी कि अफगानों को कोई मकान दुकान और रिहायश ना दे. कोई अफगान दिखाई दे तो तुरंत थाने में जानकारी दें.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

pakistan afghanistan newspakistan taliban news

Trending news

वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
Farmer Success Stories
वो 'करोड़पति किसानों का गांव', करोड़ों का कारोबार; सालों से आजमा रहे ये टेक्निक
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
Rahul Gandhi
आखिर वो किसका एजेंडा...? 'वोट चोरी' आरोपों पर CM फडणवीस का राहुल गांधी पर हमला
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
#Jammu Kashmir
पूर्व मंत्री की पार्टी पाकिस्तान से ले रही थी पैसा! 6 जगहों पर ED ने मारा छापा
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
bengal border
चुनाव आयोग का आ गया डेटा, बांग्लादेश-बंगाल के बॉर्डर वाले जिलों में 115% बढ़े वोटर
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
Kailash Parvat
'एवरेस्ट जीता, कैलाश हारा...', पवित्र बैन की अनसुलझी कहानी, नहीं चढ़ पाए पर्वतारोही
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
Jana Gana Mana
'जन गण मन' अंग्रेजों के स्वागत के लिए लिखा गया... बीजेपी सांसद के बयान पर बवाल
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
Rani Gaidinliu
'जंगल की रानी, आजादी की शेरनी...', 13 साल की 'लड़की' ने हिला दी थी ब्रिटिश हुकूमत
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने जिस ब्राजील मॉडल किया था जिक्र, उसने वीडियो डालकर बताई सारी सच्चाई
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
Chief Justice of India
सिर्फ दो जजों के लिए एक लिफ्ट... चीफ जस्टिस ने क्यों कहा, ये सामंती लॉर्ड नहीं रहे
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में का बा! RJD की राह में 'भांजी' मारने की तैयारी, BJP ने चला तुरुप का इक्का