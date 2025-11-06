अफगानों के हाथों पिटाई से बौखलाया PAK! रद्द करेगा 2.5 लाख की नागरिकता, तालिबान बोला- इस्लामी भाईचारे के खिलाफ

Pakistan Afghanistan latest news: अपनी आतंक परस्त नीतियों की वजह से पाकिस्तान इस वक्त दो मोर्चों पर घिरा हुआ है. एक ओर भारत उसके आतंकी ढांचों को खत्म करने के लिए सिंदूर पार्ट-2 की तैयारी कर रहा है तो वहीं पश्चिमी सीमा पर अफगान तालिबान के लड़ाके उसकी नाक में दम किए हुए हैं. ऐसे में आज तुर्की में अफगानिस्तान-पाकिस्तान की तीसरी शांति वार्ता पर उसकी गहरी नजर बनी हुई है. चूंकि इस तरह की पहली दो वार्ताएं बेनतीजा साबित रही हैं. ऐसे में पाकिस्तान चाहता है कि इस बार हर हालत में बात बन जाए ताकि उस पर से पश्चिम की ओर से पड़ने वाला प्रेशर खत्म हो जाए.

पाकिस्तान में छाया तालिबान का खौफ

इस वार्ता को सफल बनाने के लिए पाकिस्तान अब नीचता की हद पर उतर आया है. वह अफगानिस्तान को झुकाने के लिए दंड-भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल कर रहा है. अफगान तालिबान पर मानसिक दबाव बनाने के लिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संकेतों में पूर्ण युद्ध की धमकी दी है. आसिफ ने धमकी दी कि अगर बातचीत की टेबल पर बात नहीं बनीं तो हालात और बिगड़ सकते हैं.

दरअसल, पाकिस्तान में इन दिनों अफगानिस्तान का खौफ है. तालिबान के आगे पाकिस्तान नतमस्तक हो चुका है. ऐसे में पाकिस्तान के नेता चाहते हैं कि आज की वार्ता सफल हो जाए नहीं तो अफगानों से पिटने की फिर जिल्लत उठानी पड़ेगी. पिछली बार पाकिस्तान ने जितनी बार भी हिमाकत की है. पठानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया था.

2.5 लाख अफगान नागरिकों को निकालेगा PAK

वहीं तालिबान पर दबाव बनाने के पैंतरे के रूप में पाकिस्तान ने अब अफगान नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. शहबाज सरकार ने देशभर में करीब ढाई लाख ऐसे अफगान नागरिक चिह्नित किए हैं, जिनके पहचान पत्र रद्द करने की तैयारी हो रही है.

पाकिस्तान का दावा है कि इन लोगों के पास जाली दस्तावेज है और इन्होंने फर्जी निकाहनामे से नागरिकता हासिल की. पाकिस्तान ने यहां तक आरोप लगाया है कि कई अफगानों ने रिश्वत के जरिए भी नागरिकता ली. पाकिस्तान के इस फैसले से तालिबान प्रशासन गुस्से में है.

तालिबान बोला- इस्लामी भाईचारे के खिलाफ

तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान का दावा बिल्कुल झूठा है. वार्ता के बीच काबुल पर दबाव बनाया जा रहा है. पाकिस्तान सरकार का फैसला अमानवीय और इस्लामी भाईचारे के खिलाफ है. तालिबान ने ये भी कहा कि, इन अफगानों ने पाकिस्तान में जीवन बिताया है. अब पाकिस्तान सरकार का ये फैसला निंदनीय है. यह राजनीति से प्रेरित और नैतिक रूप से गलत है.

आपको बता दे कि इससे पहले मस्जिदों से अनाउंसमेंट करवाई गई थी कि अफगानों को कोई मकान दुकान और रिहायश ना दे. कोई अफगान दिखाई दे तो तुरंत थाने में जानकारी दें.