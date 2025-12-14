Advertisement
खून-खराबे का नहीं, शांति का प्रतीक था ल्यारी...सिंध सरकार बोली हम भी बनाएंगे ल्यारी पर फिल्म, दुनिया को बताएंगे सच!

Dhurandhar: धुरंधर फिल्म की गूंज दुनिया भर के कई देशों में देखने को मिल रही है. इस फिल्म में ल्यारी की कहानी है, जिसे देखने के बाद अब पाकिस्तान भी ल्यारी पर फिल्म बनाने जा रहा है, जिसे लेकर सिंध सरकार ने ये बात कही है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 14, 2025, 09:17 AM IST
Pakistan News: ऑफिस, खेल का मैदान, पब्लिक प्लेस, जिधर देखो उधर इस समय एक ही फिल्म की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है. उस फिल्म का नाम है धुरंधर, धुरंधर फिल्म को लेकर लोगों में काफी ज्यादा दीवानगी है. आलम ऐसा है कि लोग दो-चार बार इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में गए, अक्षय खन्ना, रणवीर सिंह ने अपने किरदार से फैंस का दिल जीत लिया है. बीते 5 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है. इस फिल्म में ल्यारी की कहानी है, ल्यारी पाकिस्तान के सिंध राज्य के कराची शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में मौजूद है. ल्यारी की गूंज पाकिस्तान तक पहुंच गई है, जिसके बाद पाकिस्तान 'मेरा ल्यारी' फिल्म बनाने जा रहा है. 

पाकिस्तान बनाएगा ल्यारी फिल्म
सिंध सरकार ने फिल्म 'मेरा लयारी' के निर्माण का समर्थन किया है. इसे लेकर प्रांतीय मंत्री शरजील मेमन ने कहा है कि फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होगी. भारत देश को लेकर उन्होंने गीदड़भभकी भी की. इसके अलावा कहा कि भारतीय फिल्म 'धरंधर' पाकिस्तान, विशेषकर लयारी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार है. ल्यारी हिंसा का प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कृति, शांति, क्षमता और साहस का प्रतीक है. आगे कहा कि अगले महीने रिलीज होने वाली फिल्म 'मेरा ल्यारी' ल्यारी का असली चेहरा दिखाएगी. 'मेरा लयारी' शांति, समृद्धि और गौरव की झलक पेश करेगी.

कहां है ल्यारी?
ल्यारी पाकिस्तान के सिंध राज्य के कराची शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में मौजूद है. यह शहर का एक ऐतिहासिक और घनी आबादी वाला इलाका है. अतीत में यह इलाका, पाकिस्तान की सबसे उदारवादी प्रधानमंत्री मानी जाने वाली बेनजीर भुट्टो का निर्वाचन क्षेत्र भी रह चुका है. बेनजीर भुट्टो ने न सिर्फ ल्यारी में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, बल्कि उनके एक पीर की मजार भी ल्यारी में ही थी.

ल्यारी की घटना का संक्षिप्त सार
एक बार की बात है कि पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया था कि ल्यारी को साफ करना है. जिसके बाद 3000 पुलिसवाले, बख्तरबंद गाड़ियां आईं और उसने  पूरे ल्यारी को घेर लिया गया. न किसी को अंदर जाने की इजाजत, न बाहर आने की. पुलिस टीम का नेतृत्व एक बार फिर एसएसपी चौधरी असलम के हाथ में था. लेकिन पुलिस ने जो सोचा नहीं था, वो जवाब मिला. यहां पर भीषण नरसंहार हुआ यहां पर 800 से ज्यादा लाशें गिरीं. हालांकि 2014 में चौधरी असलम की गाड़ी ल्यारी की तरफ जा रही थी. तभी सामने आ रही गाड़ी से उनकी गाड़ी टकराती है और जोरदार धमाका होता है और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, इसमें चौधरी असलम की मौत हो गई. असलम के मरने के बाद तालिबानियों और गैंगस्टर्स के खिलाफ पाकिस्तानी सरकार ने ऑपरेशन तेज करने का आदेश दिया. रेंजर्स ने ल्यारी पर कब्जा कर लिया. अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ल्यारी में अशांति काफी ज्यादा रही, जिसकी झलक धुरंधर फिल्म में भी देखने को मिली.

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

Pakistan News

Trending news

