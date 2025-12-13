1947 के बाद पहली बार चर्चा! लाहौर में छिपा अनमोल खजाना, पाकिस्तान से निकलेंगे महाभारत के महारथी?

पाकिस्तान ने 1947 के बाद पहली बार हिंदू धर्मग्रंथ को लेकर नई पहल शुरू की है. यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू धर्मग्रंथ की चर्चा कम ही होती है. अब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का मानना है कि अगर उनका अभियान सफल रहा तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान से गीता और महाभारत के विद्वान निकलेंगे.

लाहौर यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को संस्कृत सिखाने के लिए कोर्स शुरू किया है. इसमें पहली बार गीता और महाभारत को भी शामिल करने की योजना है. लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने इस भाषा में चार क्रेडिट का कोर्स शुरू किया है. कोर्स के हिस्से के तौर पर स्टूडेंट्स को महाभारत टेलीविजन सीरीज के मशहूर थीम सॉन्ग 'है कथा संग्राम की' के उर्दू वर्जन से भी परिचित कराया जा रहा है.

वो खजाना संस्कृत आर्काइव है

यह पहल सेंटर के डायरेक्टर डॉ. अली उस्मान कासमी की सोच का नतीजा है. उन्होंने द ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक अनमोल खजाना रखा है जो सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया संस्कृत आर्काइव है. उन्होंने कहा, 'ताड़ के पत्तों पर संस्कृत पांडुलिपियों का एक बड़ा कलेक्शन 1930 के दशक में JCR वूलनर ने इकट्ठा किया था.'

हालांकि 1947 के बाद किसी भी पाकिस्तानी शिक्षाविद ने इस कलेक्शन पर काम ही नहीं किया. इसका इस्तेमाल सिर्फ विदेशी शोधकर्ता ही करते रहे हैं. अब स्थानीय स्तर पर विद्वानों को ट्रेनिंग देने से यह तस्वीर बदलेगी. इसी वजह से पाकिस्तान के लोग मान रहे हैं कि वे भी संस्कृत पढ़कर जानकार बन सकते हैं.

डॉ. कासमी ने कहा, '10-15 साल में, हम पाकिस्तान में गीता और महाभारत के विद्वानों को उभरते देख सकते हैं.' यह फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में सोशियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद रशीद के प्रयासों का भी नतीजा है. डॉ. रशीद ने कहा, 'क्लासिकल भाषाओं में इंसानियत के लिए बहुत ज्ञान है. मैंने अरबी और फारसी सीखने से शुरुआत की फिर संस्कृत पढ़ी.' उन्होंने आगे कहा, 'क्लासिकल संस्कृत व्याकरण को कवर करने में लगभग एक साल लग गया. मैं अब भी इसका अध्ययन कर रहा हूं.'

संस्कृत के विद्वान का गांव यहीं था

उन्होंने आगे कहा, 'मैं उनसे कहता हूं, हमें इसे क्यों नहीं सीखना चाहिए? यह पूरे क्षेत्र की जोड़ने वाली भाषा है. संस्कृत व्याकरण के विद्वान पाणिनी का गांव इसी क्षेत्र में था. सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यहां बहुत कुछ लिखा गया था. संस्कृत एक पहाड़ की तरह है - एक सांस्कृतिक स्मारक. हमें इसे अपनाना चाहिए. यह हमारी भी है, यह किसी एक खास धर्म से बंधी नहीं है.'