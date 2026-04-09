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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनVVIP-1: अमेरिका-ईरान के डेलिगेशन को पाकिस्तान में मिली ऐसी सुरक्षा, इस्लामाबाद से कराची तक चौकन्ने हुए लोग

VVIP-1: अमेरिका-ईरान के डेलिगेशन को पाकिस्तान में मिली ऐसी सुरक्षा, इस्लामाबाद से कराची तक चौकन्ने हुए लोग

Iran Pakistan news: ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के चालीसवें पर तेहरान समेत कई जगहों पर मातम मनाया गया. इसी दौरान पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की पीस डील को लेकर सुरक्षा इंतजाम चाक-चौबंद हैं. कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के अंदर घुसने की कोशिश जैसी घटना न हो, जिसमें 12 लोग मारे गए, इसके खास इंतजाम किए गए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:56 PM IST
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VVIP-1: अमेरिका-ईरान के डेलिगेशन को पाकिस्तान में मिली ऐसी सुरक्षा, इस्लामाबाद से कराची तक चौकन्ने हुए लोग

Pakistan hosting Iran US Peace deal: ईरान की जंग में पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई. जंग खत्म करवाने के लिए चौधरी बनना भी उसे महंगा पड़ता दिख रहा है. हमले अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर किए, उनका बड़ा खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है. एक ओर उसे अपने पुराने आका अमेरिका की खुशामद करनी थी ताकि खर्चा चलाने के लिए कुछ डॉलर-वॉलर मिल जाएं. वहीं, पड़ोसी ईरान से किफायती रेट में जो तेल-गैस मिल जाती थी, उसके लाले पड़ गए. यही वजह थी कि जंग खत्म कराने के नाम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लगातार उछलकूद मचा रहे थे. पाकिस्तान ने सीजफायर कराने के लिए बिचौलिया बनने की कोशिश की. ऐसे में अब जब ट्रंप के खासमखास लोग पीस डील के अमेरिका आए हैं, तो कराची जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस ख्याल ने ही पाकिस्तानी हुक्मरानों की बेचैनी बढ़ा दी है.

महंगा पड़ेगा बिचौलिया बनना!

ईरान के साथ 14 दिन के कथित शांति समझौते का रोड मैप फॉलो समझने के लिए अमेरिकी डेलिगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है. अब डील को लेकर इस्लामाबाद में हो रही बातचीत में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पाकिस्तान अमेरिकी और ईरानी मेहमानों को 'VVIP-1' सिक्योरिटी देने का ऐलान किया है.

आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में  'VVIP-1' सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा होता है, जो बहुत कम लोगों को नसीब होता है. इस सिक्योरिटी के तहत अमेरिका और ईरान के डेलिगेशन की आवाजाही को सुरक्षित बनाने के लिए जमीनी और हवाई निगरानी की जाएगी. वहीं समुद्री सीमाओं पर भी विशेष सुरक्षा परतें तैनात की जाएंगी. एक अनुमान के मुताबिक इस लेयर की सिक्योरिटी देने में खर्चा बहुत आता है. वहीं अमेरिकी राजनयिकों के प्रोटोकॉल का अलग से ध्यान रखना पड़ता है.

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'PAK की सांसे हलक में अटकीं'

अमेरिका ईरान की जंग में पाकिस्तान पीस डील कराने का दम बीते 24 घंटे से भर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो अपनी करनी के चलते तरीके से पिट रहा है. पीस डील के लिए आने वाले अमेरिकी और ईरानी मेहमानों को 'VVIP-1' सुरक्षा प्रदान करेगा. इसके लिए जमीन से आसमान और यहां तक कि समंदर में भी सेफ्टी के खास इंतजाम किए गए हैं. इस्लामाबाद पुलिस ने कराची जैसी घटना टालने के लिए खास एडवायजरी जारी की है.

कराची में क्या हुआ था?

इस्लामाबाद की पुलिस ने मौके की नजाकत समझते हुए एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है. इस्लामाबाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विदेशी मेहमानों और खास प्रतिनिधिमंडलों की आवाजाही के कारण विभिन्न समय पर प्रमुख राजमार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू किए जा रहे हैं. इस समय इस्लामाबाद में सुरक्षा के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी है. नागरिकों से अनुरोध है कि आपात स्थिति को छोड़कर अनावश्यक यात्रा से बचें. नागरिक कर्तव्य में तैनात कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करें.'

दरअसल ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे. तब अमेरिकी हमलों से आहत प्रदर्शनकारियों ने कराची स्थिति अमेरिकी कॉन्सुलेट  के अंदर घुसने की कोशिश की थी, जिसमें 12 लोग मारे गए थे. अब जब दुनियाभर के शिया खामेनेई का चासीलवें पर मातम मना रहे हैं. शिया बहुत पाकिस्तानी जिलों में भी खास सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं. ऐसे में पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी है, मिडिल ईस्ट की जंग में पाकिस्तान दिया रोय, ईरान-अमेरिका के पाट में अब इस्लामाबाद में ड्रामा होए.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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