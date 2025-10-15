DNA: 12 गुना सैनिक, 19 गुना ज्यादा टैंक; फिर भी तालिबान ने पाकिस्तान को कैसे पटका? समझिए पूरा प्लान

DNA: अफगान और पाकिस्तानी फौज के बीच आज तड़के सुबह दोबारा टकराव शुरु हुआ. दोनों तरफ से इस बार दो बॉर्डर पर फायरिंग हुई. गोलीबारी की घटनाएं पहले स्पिन बोलडक क्रॉसिंग पर हुईं जो बढ़कर चमन बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंच गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से हुई फायरिंग की वजह से अफगानिस्तान में 12 लोगों की मौत हो गई और 100 नागरिक घायल हुए जबकि पाकिस्तान के स्पिन बोलडक में 15 नागरिकों की मौत की खबर है. इस बीच, तालिबान का दावा है कि पाकिस्तानी फौज ने बिना किसी उकसावे के फायरिंग को अंजाम दिया जिसका जवाब अफगान फौज ने दिया है.साथ ही तालिबान ने ये धमकी भी दी कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा नागरिकों को निशाना बनाया तो वो डूरंड लाइन के बंटवारे को नहीं मानेगा.

पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सैन्य शक्ति में बड़ा अंतर

बता दें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हुए वर्तमान टकराव बहुत सीमित स्तर के हैं लेकिन इनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सामरिक शक्ति के बीच जमीन-आसमान का फर्क है. जानकारी के अनुसार, तालिबान के पास सिर्फ 1 लाख 10 हजार लड़ाके हैं जबकि मुनीर की सेना में एक्टिव और रिजर्व मिलाकर कुल 12 लाख फौजी हैं. तालिबान के पास सिर्फ 200 टैंक हैं और वो भी काफी पुराने हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के पास 3742 अत्याधुनिक टैंक हैं यानी तालिबान की तुलना में 19 गुना ज्यादा टैंक पाकिस्तान के पास हैं. फिर भी ये हाल है.

Add Zee News as a Preferred Source

बात तोपखाने की करें तो तालिबान के पास सिर्फ 1200 तोप हैं जिनमें से कई छोटी दूरी की हैं वहीं मुनीर के तरकश में 5185 मध्यम और लंबी दूरी की तोप हैं. यानी मुनीर तालिबान से चार गुनी ज्यादा तोप लेकर बैठा है लेकिन फिर भी वो टकराव के समय अपनी फौज को तालिबान से बचा नहीं पाता. हवाई ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास 387 लड़ाकू विमान हैं जबकि तालिबान के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है. लेकिन फिर भी मुनीर की फौज अपनी वर्दी को तालिबान के हाथों चौक-चौराहों पर टंगने से नहीं रोक पाती है. सामरिक शक्ति में इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद तालिबान ने एक नहीं बल्कि दो बार पाकिस्तान से टक्कर ली और पाकिस्तानी फौज की हालत ऐसी कर दी कि मुनीर को सऊदी अरब और कतर को फोन लगाना पड़ा ताकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता हो पाए. बारूदी हमलों के साथ ही साथ तालिबान ने ये भी साफ कर दिया है कि वो डूरंड लाइन को नहीं मानेगा.

दोनों देशों के क्या है डूरंड लाइन के मायने

आइए जानते है डूरंड लाइन का इतिहास जो दशकों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच विवाद का विषय बनी हुई है. वर्ष 1893 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और अफगानिस्तान के शाह अब्दुर रहमान खान ने 2640 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन को भारत और अफगानिस्तान का बॉर्डर माना था. वर्ष 1947 में जब बंटवारे के बाद अलग पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान ने डूरंड लाइन को ही अफगानिस्तान के साथ अपना बॉर्डर माना जबकि अफगानिस्तान के राजा शाह जहीर खान ने इस दावे को खारिज कर दिया था. अफगानिस्तान के राजा का कहना था कि बॉर्डर भारत के साथ तय हुआ था भारत से अलग होकर बने पाकिस्तान के साथ नहीं.

दरअसल डूरंड लाइन के दोनों तरफ पश्तून आबादी बहुसंख्यक है इसी वजह से पश्तून समुदाय के बीच एक कहावत भी मशहूर है. ये कहावत है यार ओ बार अफगान यानी डूरंड लाइन के नीचे यानी पाकिस्तान का खाइबर पख्तून्खवा और डूरंड लाइन के ऊपर यानी अफगानिस्तान पश्तूनों की ही जमीन है पश्तून यानी पठानों की इसी भावना पर पूर्व राजनयिक तिलक देवाशेर ने अपनी किताब The Pashtuns A Contested History में लिखा है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तूनों में तकरीबन सबकुछ एक जैसा ही है दोनों तरफ के पश्तून पश्तूनवाली के हिसाब से जिंदगी जीते हैं दोनों ही तरफ भाषा और परंपराएं भी एक जैसी ही हैं. कई तो ऐसे पश्तून भी हैं जिनके खानदान बॉर्डर के दोनों तरफ रहते हैं. इसी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून डूरंड लाइन को बस एक कृत्रिम सीमा ही मानते हैं.

तालिबान में भी अधिकतर लड़ाके पश्तून ही हैं. इसी वजह से पाकिस्तान से टकराव के दौरान तालिबान ने धमकी दी है कि वो डूरंड लाइन नाम की इस सरहद को नहीं मानेंगे. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी यही डर है कि कहीं पश्तून पहचान की बुनियाद पर अफगान तालिबान को खाइबर पख्तून्ख्वा के कबीलों से समर्थन मिला तो ऐसा गठबंधन पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी इलाके में सिविल वॉर जैसे हालात पैदा कर सकता है और इसका एक इशारा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने दे भी दिया है.

6 दिनों में TTP ने पाकिस्तानी फौज पर किए 6 हमले

पाकिस्तान और अफगान फौज के बीच तनाव 9 अक्टूबर से बढ़ना शुरु हुआ था तब से लेकर अब तक 6 दिनों में TTP ने पाकिस्तानी फौज पर 6 हमले किए हैं. यानी औसतन हर रोज एक हमला इन हमलों में पाकिस्तान के 30 से 40 जवान मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हैं. खास बात ये है कि TTP के इन हमलों में एक नया पैटर्न भी देखा गया है. अब तक TTP के पश्तून लड़ाके घात लगाकर हमला करते थे लेकिन अब यही लड़ाके ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं. तहरीक-ए-तालिबान से पाकिस्तान को खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अफगान तालिबान सीधे तौर पर TTP का समर्थन कर रहा है और तालिबान की सरकार के दो मुख्य धड़े पाकिस्तान विरोधी हो गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलाना अखुनजादा का गुट जिसे कांधार नेटवर्क भी कहा जाता है वो पाकिस्तान से दूरी बनाना चाहता है जबकि तालिबान सरकार में दूसरा अहम गुट यानी हक्कानी नेटवर्क पश्तून इलाकों में पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई की वजह से इस्लामाबाद का खुलकर विरोध कर रहा है. इसी प्रतिरोध का एक संकेत तालिबान के विदेशमंत्री अमीर खान मुत्तकी ने अपनी भारत यात्रा में दिया था.

अफगानिस्तान को लेकर मुनीर की टेंशन सिर्फ तालिबान या TTP तक सीमित नहीं है. मुनीर के अंदर बैठे सिविल वॉर के डर से एक और किरदार जुड़ा है जिन्हें कहा जाता है बलोच बागी यानी बलोच लिबरेशन आर्मी. मुनीर के अंदर बलोच बागियों का डर क्यों बैठा है. आइए समझते है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन का सबसे बड़ा हिस्सा बलोचिस्तान से गुजरता है. ये बॉर्डर तकरीबन 2 हजार किलोमीटर लंबा है. इतना ही नहीं इस बॉर्डर के नजदीक कांधार, हेलमांद, निमरोज और खोस्त प्रांत में बलोच बागियों की पुरानी मौजूदगी भी रही है. निमरोज की पहाड़ियों में तो बलोच लिबरेशन आर्मी के ट्रेनिंग कैंप भी मौजूद हैं.

पश्तून पहचान की वजह से तालिबान और TTP के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं और मुमकिन है अगर पाकिस्तान से तनाव बढ़ा तो साझा बॉर्डर के चलते तालिबान और बलोच बागियों के बीच भी रिश्ते आगे बढ़ जाएं क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए बलोच बागियों को वो रास्ता मिल सकता है जिसका इस्तेमाल कर बेहद आराम से हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी की जा सकती है और तालिबान के लिए बलोचिस्तान वो प्रेशर प्वाइंट बन सकता है जिससे वो मुनीर को परेशान कर सकता है. इन्हीं बिगड़ते और बदलते समीकरणों की वजह से मुनीर की टेंशन बढ़ रही है.

मुनीर ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर बुलाई बैठक

बॉर्डर पर दोबारा फायरिंग होने पर मुनीर ने रावलपिंडी हेडक्वार्टर में फौज के वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग में मुनीर ने अपना पहला सवाल इंटेलिजेंस विंग पर दागा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुनीर ने सीधा पूछा था कि हमले का पता लगाने में फौज का इंटेलिजेंस नाकाम कैसे साबित हुआ. मुनीर का दूसरा सवाल सेक्टर कमांडरों पर केंद्रित था. मुनीर ने मीटिंग में साफ-साफ पूछा आखिर सेक्टर कमांडर अपने स्तर पर बड़ी जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए. मुनीर का तीसरा सवाल तैनाती से जुड़ा था. मुनीर ने अपने कमांडरों से पूछा कि जब एक बार टकराव हो चुका था तो बॉर्डर पर फौजियों और संसाधनों की तैनाती क्यों नहीं बढ़ाई गई.

अपनी ही फौज पर इतने सख्त सवाल बताते हैं कि तालिबान के हाथों मिली चोट ने मुनीर को अंदर तक झकझोर दिया है जो पाकिस्तानी फौज खुद को ताकतवर बताती रही है वही पाकिस्तानी फौज अफगान तालिबान से टकराव के दौरान अपील करती नजर आ रही है यानी तालिबान ने मुनीर की फौज को अपना रुख बदलने पर मजबूर किया है. मुनीर को समझ आ गया है कि अब तालिबान को डराया या धमकाया नहीं जा सकता लेकिन जनता को तो खोखली जीत की घुट्टी पिलानी है. अपनी फौज की नाकामी छिपाने के लिए मुनीर ने उसी झूठ को हथियार बनाया है जैसा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बार-बार बोला गया था.

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने सोशल मीडिया पर ऐसे हैंडल्स को सक्रिय कर दिया है जो लगातार ये साबित कर रहे हैं कि टकराव में ज्यादा नुकसान तालिबान को हुआ है. पाकिस्तान को जीत हासिल हुई है. इसके साथ ही साथ फौज के इशारों पर कुछ बड़े पत्रकार भी तालिबान से हुए टकराव में पाकिस्तानी फौज की तारीफ कर रहे हैं. भारत के साथ 1965 और 1971 की जंग में हार के बाद भी पाकिस्तानियों को यही झूठ परोसा गया था कि पाकिस्तान जीत गया है. सालों बाद पाकिस्तानी सच को समझ पाए कि वो जीते नहीं बल्कि बुरी तरह हारे थे. उस दौर में याह्या खान जैसे किरदारों ने अवाम से झूठ बोला था. आज आसिम मुनीर ऐसे ही झूठ को दोहरा बोल रहे हैं.