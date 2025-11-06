Advertisement
अफगानिस्तान से तनाव के बीच बलूचिस्तान में एयरस्ट्राइक करके पिकनिक मनाने आए 9 लोगों पर बरसा दिया गोला-बारूद, खौफ में मुनीर की सेना

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ तनाव चरम पर है. इसी बीच पाकिस्तानी सेना ने ऐसा घिनौना काम किया है, जिसके बाद हर कोई अटकलें लगा रहा है कि अब ऐसे ही लगातार हालात बने रहे तो वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान मिट न जाए. जानें मामला.

 

 

Nov 06, 2025
बलूचिस्तान के क्वेटा के पास चिल्टन हिल्स में 28 अक्टूबर को 9 युवा दोस्त पिकनिक मनाने पहुंचे थे. हरी-भरी वादियां, ठंडी हवा, परिवारों के साथ हंसी-खुशी का माहौल. लेकिन पाकिस्तानी सेना ने एयरस्ट्राइक करके सब उजाड़ दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, हजर्जनजी-चिल्टन नेशनल पार्क में बमबारी हुई, जिसमें 9 निर्दोष बलूच नागरिक घायल हो गए हैं. ये लोग बेकसूर थे, कोई आतंकी नहीं. मानवाधिकार संगठन पांक ने इसे काउंटर-इंसर्जेंसी का बहाना बताया है. आइए जानते हैं पूरी खबर.

एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तानी सैन्य बलों द्वारा बलूचिस्तान की चिल्टन पहाड़ियों पर किए गए हवाई हमले में कम से कम नौ बलूच नागरिक घायल हो गए. सत्यापित रिपोर्टों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों का हवाला देते हुए, बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग, पांक ने बताया कि 28 अक्टूबर को, प्रांतीय राजधानी क्वेटा के पास चिल्टन पर्वत श्रृंखला में पिकनिक मनाने आए युवा नागरिकों के एक समूह पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हवाई हमला किया गया था.

पीड़ितों की पहचान जहाँज़ैब मोहम्मद शाही, इमरानी सुमलानी, मकबूल अहमद, ज़ाहिद बलूच, मंज़ूर अहमद, दौलत खान, अरबाब बलूच, रफ़ीक लेहरी और वाजिद अली के रूप में हुई है. मानवाधिकार संगठन ने आरोप लगाया कि विश्वसनीय सबूतों के बावजूद, पाकिस्तानी अधिकारियों ने घटना को छिपाने की कोशिश की है. पांक ने इस हमले को बलूचिस्तान में अंधाधुंध हवाई अभियानों के एक व्यापक पैटर्न का हिस्सा बताया, जिससे बार-बार नागरिकों को खतरा पैदा हुआ है.

 "क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित चिल्टन हिल्स क्षेत्र में हाल के महीनों में सैन्य उपस्थिति और हवाई गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है. ये कार्रवाइयां पाकिस्तान के चल रहे आतंकवाद-रोधी अभियानों का हिस्सा हैं. स्थानीय समुदायों ने बार-बार भय और असुरक्षा की भावना व्यक्त की है क्योंकि नागरिक ऐसे अभियानों में फंसे रहते हैं जहां आतंकवादियों की कोई पुष्ट उपस्थिति स्थापित नहीं हुई है," 

पांक ने कहा "हवाई अभियानों में नागरिकों को निशाना बनाए जाने का यह पहला मामला नहीं है. 5 अक्टूबर 2025 को, कलात जिले के ज़ेहरी के मूला दर्रे क्षेत्र में एक ड्रोन हमले में चार बच्चों और दो वयस्कों सहित छह नागरिक मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए. वीडियो और प्रत्यक्षदर्शियों के साक्ष्य के बावजूद, राज्य नागरिकों की मौतों की ज़िम्मेदारी से इनकार करता रहा है," 

चिल्टन हिल्स हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, पांक ने कहा कि "आतंकवाद-रोधी" की आड़ में नागरिकों को निशाना बनाना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून, दोनों का गंभीर उल्लंघन है.

मानवाधिकार संस्था ने दावा किया कि अभी तक किसी स्वतंत्र जांच की घोषणा नहीं की गई है, जबकि पीड़ितों के परिवारों पर कथित तौर पर चुप रहने का दबाव डाला गया है और घटनास्थल तक मीडिया की पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है. बलूचिस्तान के नागरिक समाज समूहों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया है, जो अंधाधुंध या अनुपातहीन बल प्रयोग पर रोक लगाता है.

पांक ने ज़ोर देकर कहा, "चिल्टन हिल्स हवाई हमला एक बार फिर बलूचिस्तान में दंड से मुक्ति के एक व्यवस्थित पैटर्न को दर्शाता है, जहां सैन्य अभियानों के तहत निर्दोष नागरिकों को बार-बार प्रताड़ित किया जाता है. स्वतंत्र निगरानी और न्याय के बिना, ऐसी घटनाएँ जारी रहने की संभावना है."

मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से इस और पिछले हवाई हमलों की स्वतंत्र जांच शुरू करने का आह्वान किया. इसने वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों को निभाने और सभी परिस्थितियों में नागरिकों की रक्षा करने का दबाव बनाने का भी आग्रह किया है.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय

Balochistan

