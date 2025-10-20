Advertisement
इस पाकिस्तानी हथियार स्मगलर को अमेरिका में 40 साल जेल की सजा, यमन के हूती विद्रोहियों से था कनेक्शन

पाकिस्तान के हथियार तस्कर मुहम्मद पहलवान को अमेरिका ने 40 साल जेल की सजा सुनाई है. इन पर आरोप है कि इन्होंने यमन के हूती विद्रोहियों को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जे महैया कराए थे. 

Oct 20, 2025
Pak arms smuggler sentenced to 40 years in US: यमन के हूती विद्रोहियों को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के पुर्जे तस्करी करने के जुर्म में एक पाकिस्तानी हथियार तस्कर मुहम्मद पहलवान (Muhammad Pahlawan) को अमेरिकी जेल में 40 साल की सजा सुनाई गई है. जियो न्यूज के मुताबिक, पहलवान को जनवरी 2024 में अरब सागर (Arabian Sea) में एक अमेरिकी सैन्य अभियान के दौरान पकड़ा गया था, जिसमें दुखद रूप से 2 नेवी सील्स (Navy SEAL) की मौत हो गई थी.

कैसे की थी स्मगलिंग?
अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर्स ने बताया कि पहलवान ने "यूनुस" (Yunus) नामक एक मछली पकड़ने वाले जहाज का इस्तेमाल हूती विद्रोहियों (Houthi rebels) तक एडवांस ईरानी हथियार के पुर्जे गुप्त रूप से पहुंचाने के लिए किया था, जो उस समय गाजा (Gaza) के समर्थन में इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहे थे. जब्त की गई सामग्री को "ईरान की तरफ से आतंकवादी ग्रुप्स को दी जाने वाली सबसे एडवांस वीपन सिस्टम" में से एक बताया गया है.

5 मामलों में दोषी
49 साल के पहलवान को आतंकवाद और सामूहिक विनाश के हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन सहित 5 मामलों में दोषी पाया गया, जिसके लिए उसे कुल 480 महीने (40 साल) की सजा मिली. चालक दल के 8 सदस्यों, जो सभी पाकिस्तान से थे, ने गवाही दी कि उन्हें लगा कि वो मछुआरे के रूप में काम कर रहे थे और उन्हें अवैध माल के बारे में जानकारी नहीं थी.

इनते डॉलर की डील
अदालत में पेश किए गए सबूतों में वे टेक्स्ट मैसेजेज शामिल थे जिनमें पहलवान ने मिशन से पहले खुद को "चलता-फिरता मृत व्यक्ति" बताया था. जाँचकर्ताओं ने पाया कि उसे अपनी भूमिका के लिए 1.4 अरब ईरानी रियाल (करीब 33,000 डॉलर) का भुगतान किया गया था, जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) से जुड़े एक तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था और जिसे दो ईरानी भाइयों, यूनुस और शाहब मीर'काजी ने ऑर्गेनाइज किया था.

अपनी गिरफ्तारी से पहले, पहलवान ने कथित तौर पर अक्टूबर और दिसंबर 2023 में ईरान (Iran) के चाबहार (Chabahar) से दो ऐसी ही स्मगलिंग ट्रिप्स की थीं, जिसमें सीमा पार काम की तलाश में आए पाकिस्तानी रंगरूटों का इस्तेमाल किया गया था.

