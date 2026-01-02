Advertisement
trendingNow13062092
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनDNA: बांग्लादेश कैसे बन गया पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा? ISI की बड़ी साजिश बेनकाब

DNA: बांग्लादेश कैसे बन गया पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा? ISI की बड़ी साजिश बेनकाब

DNA Analysis: असीम मुनीर का एक प्यादा घबराया हुआ है लेकिन पाकिस्तान से सैकड़ों मील दूर मुनीर एक नई आतंकी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की फिराक में है. मुनीर का ये टेरर गेम चल रहा है उस बांग्लादेश की धरती से जो जमात के कट्टरपंथ और यूनुस की नापाक साजिशों का जहरीला कॉकटेल बन गई है. बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान कौन सा नया भारत विरोधी प्लान बना रहा है. अब हम आपको यही बताने जा रहे हैं.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: बांग्लादेश कैसे बन गया पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा? ISI की बड़ी साजिश बेनकाब

DNA: ज़ी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब आतंकी  बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं. भारतीय एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी को इस काम के लिए चुना है. जिन आतंकियों की घुसपैठ कराई जानी है उनके मददगार भारत के कुछ इलाकों में आ गए हैं. घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को चुना गया है. वर्ष 2009 में शेख हसीना ने इन आतंकी गुटों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था. इस अभियान की वजह से भारत विरोधी टेरर ग्रुप्स तकरीबन निष्क्रिय कर दिए गए थे लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट के बाद आतंक के ये काले किरदार दोबारा एक्टिव हो गए हैं. किस तरह पाकिस्तानी आतंकियों ने बांग्लादेश को आतंक का ग्राउंड बनाया है. अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं. 

महमूद का काफिला
अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था और साल 2025 की शुरुआत तक ही यूनुस सरकार ने बड़े आतंकी कमांडरों को जेल से रिहा कर दिया था. साल 2025 में लश्कर के आतंकियों ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को टेरर ट्रेनिंग देनी शुरु कर दी थी.  2025 के आखिरी महीनों में एक नया आतंकी गुट बनाया गया था. इस गुट का नाम था इमाम महमूदर काफिला जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है इमाम महमूद का काफिला. इसी गुट में पहले से मौजूद आतंकियों को भर्ती किया गया और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं. भारतीय एजेंसियों से ज़ी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों को आतंकियों की घुसपैठ और उनके रहने-खाने की जिम्मेदारी दी गई है. एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण चौबीस परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और मालदा में आतंकियों के फाइनेंसर्स और मददगार एक्टिव हो गए हैं . ऐसे स्लीपर सेल की धरपकड़ के लिए भारतीय एजेंसियां भी दिन-रात एक किए हुए हैं. 

मुनीर की साजिश 
यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुनीर ने बांग्लादेश से आतंकियों की घुसपैठ से जुड़ी साजिश क्यों रची. मुनीर के इसी प्लान को अब हम आपके सामने डीकोड करने जा रहे हैं. दरअसल मुनीर एक तीर से दो शिकार करना चाहता है. भारत में आतंकियों की घुसपैठ का पारपंरिक रास्ता जम्मू और कश्मीर रहा है लेकिन वक्त के साथ सेना ने यहां घुसपैठ रोधी प्रणाली को मजबूत कर लिया है जिसकी वजह से कश्मीर से घुसपैठ काफी मुश्किल हो गई है. इसी वजह से मुनीर ने बांग्लादेश को चुना है जहां सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ के कई रास्ते हैं. मुनीर के प्लान का दूसरा हिस्सा है भारत के एक और बॉर्डर को संवेदनशील बनाना. यानी सामरिक मोर्चे की ही तरह आतंक के मुद्दे पर भी भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

बांग्लादेश की भूमिका
मुनीर ने तैयारी पूरी की थी बस एक गड़बड़ हो गई. मुनीर ने ये आतंकी खाका उस वक्त खींचा था जब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार थी लेकिन आज बांग्लादेश के राजनीतिक हालात बदलते नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि खालिदा जिया की मौत के बाद सिंपैथी वोट्स के सहारे उनके बेटे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. यही मुनीर के लिए मुसीबत साबित हो सकता है. तारिक रहमान की पार्टी BNP का रुख भारत विरोधी रहा है लेकिन BNP के संस्थापक बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे. इसी वजह से पार्टी में एक बड़ा धड़ा आज भी पाकिस्तान से दूरी बनाकर चलना चाहता है. ये समीकरण साफ-साफ बताते हैं कि भले ही मुनीर ने प्लान पूरा कर लिया हो लेकिन बांग्लादेश में चुनाव होते ही इस प्लान को अमली जामा पहनाना मुनीर के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होने वाला है. 

यह भी पढ़ें: इमरान खान के लिए आवाज उठाना पड़ा भारी, PAK में पत्रकारों को उम्रकैद की सजा; देना होगा भारी जुर्माना

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

DNA: बांग्लादेश कैसे बन गया पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा? ISI की बड़ी साजिश बेनकाब
DNA Analysis
DNA: बांग्लादेश कैसे बन गया पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा? ISI की बड़ी साजिश बेनकाब
द्वारका यात्रा, महाकुंभ सेवा और वनतारा, 2025 में दुनिया ने देखे अनंत के कई रूप
Anant Ambani
द्वारका यात्रा, महाकुंभ सेवा और वनतारा, 2025 में दुनिया ने देखे अनंत के कई रूप
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
hindi Jammu and Kashmir news
डोडा जिले के देस्सा घाटी में आतंकी हमला नाकाम, VDG की सतर्कता से टली बड़ी वारदात
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
India Interesting Facts
भारत का वो इकलौता शहर, जहां नल से घर-घर सप्लाई होता है 'मिनरल' वाटर; दुनिया हैरान
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
Mehbuba Mufti
नदी से समंदर तक... फिलिस्तीन को लेकर महबूबा मुफ्ती का ऐसा पोस्ट, जानिए क्या कहा?
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
social media
सरकार ने 'X' को भेजा नोटिस, ग्रोक में महिलाओं के बनवाए जा रहे भद्दे फोटोज
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
500 note fact check
Fact check: क्या मार्च 2026 तक 500 के नोट बंद हो जाएंगे? फैक्ट चेक ने चौंकाया
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
Punjab news
पंजाब सरकार की बड़ी पहल, आम आदमी क्लीनिकों में गर्भवती महिलाओं को मिली मुफ्त सेवाएं
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
Bhagwant Mann Punjab CM
भगवंत मान सरकार का ऐलान, 1700 से ज्यादा छात्रों को IIT, NIT और AIIMS की फ्री तैयारी
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार
Umar Khalid
उमर खालिद की रिहाई के लिए अमेरिकी सांसदों ने लिखा पत्र, भाजपा ने तुरंत लगाई फटकार