DNA: बांग्लादेश कैसे बन गया पाकिस्तान का नया आतंकी अड्डा? ISI की बड़ी साजिश बेनकाब

DNA: ज़ी न्यूज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब आतंकी बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहे हैं. भारतीय एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी को इस काम के लिए चुना है. जिन आतंकियों की घुसपैठ कराई जानी है उनके मददगार भारत के कुछ इलाकों में आ गए हैं. घुसपैठ के लिए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर को चुना गया है. वर्ष 2009 में शेख हसीना ने इन आतंकी गुटों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया था. इस अभियान की वजह से भारत विरोधी टेरर ग्रुप्स तकरीबन निष्क्रिय कर दिए गए थे लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट के बाद आतंक के ये काले किरदार दोबारा एक्टिव हो गए हैं. किस तरह पाकिस्तानी आतंकियों ने बांग्लादेश को आतंक का ग्राउंड बनाया है. अब हम आपको इससे जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं.

महमूद का काफिला

अगस्त 2024 में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था और साल 2025 की शुरुआत तक ही यूनुस सरकार ने बड़े आतंकी कमांडरों को जेल से रिहा कर दिया था. साल 2025 में लश्कर के आतंकियों ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को टेरर ट्रेनिंग देनी शुरु कर दी थी. 2025 के आखिरी महीनों में एक नया आतंकी गुट बनाया गया था. इस गुट का नाम था इमाम महमूदर काफिला जिसका अरबी भाषा में मतलब होता है इमाम महमूद का काफिला. इसी गुट में पहले से मौजूद आतंकियों को भर्ती किया गया और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो भारत में घुसपैठ करने के लिए तैयार हैं. भारतीय एजेंसियों से ज़ी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में मौजूद बांग्लादेशी घुसपैठियों को आतंकियों की घुसपैठ और उनके रहने-खाने की जिम्मेदारी दी गई है. एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण चौबीस परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम और मालदा में आतंकियों के फाइनेंसर्स और मददगार एक्टिव हो गए हैं . ऐसे स्लीपर सेल की धरपकड़ के लिए भारतीय एजेंसियां भी दिन-रात एक किए हुए हैं.

मुनीर की साजिश

यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुनीर ने बांग्लादेश से आतंकियों की घुसपैठ से जुड़ी साजिश क्यों रची. मुनीर के इसी प्लान को अब हम आपके सामने डीकोड करने जा रहे हैं. दरअसल मुनीर एक तीर से दो शिकार करना चाहता है. भारत में आतंकियों की घुसपैठ का पारपंरिक रास्ता जम्मू और कश्मीर रहा है लेकिन वक्त के साथ सेना ने यहां घुसपैठ रोधी प्रणाली को मजबूत कर लिया है जिसकी वजह से कश्मीर से घुसपैठ काफी मुश्किल हो गई है. इसी वजह से मुनीर ने बांग्लादेश को चुना है जहां सीमावर्ती इलाकों से घुसपैठ के कई रास्ते हैं. मुनीर के प्लान का दूसरा हिस्सा है भारत के एक और बॉर्डर को संवेदनशील बनाना. यानी सामरिक मोर्चे की ही तरह आतंक के मुद्दे पर भी भारत 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए.

बांग्लादेश की भूमिका

मुनीर ने तैयारी पूरी की थी बस एक गड़बड़ हो गई. मुनीर ने ये आतंकी खाका उस वक्त खींचा था जब बांग्लादेश में यूनुस की सरकार थी लेकिन आज बांग्लादेश के राजनीतिक हालात बदलते नजर आ रहे हैं. माना जा रहा है कि खालिदा जिया की मौत के बाद सिंपैथी वोट्स के सहारे उनके बेटे तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं. यही मुनीर के लिए मुसीबत साबित हो सकता है. तारिक रहमान की पार्टी BNP का रुख भारत विरोधी रहा है लेकिन BNP के संस्थापक बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे. इसी वजह से पार्टी में एक बड़ा धड़ा आज भी पाकिस्तान से दूरी बनाकर चलना चाहता है. ये समीकरण साफ-साफ बताते हैं कि भले ही मुनीर ने प्लान पूरा कर लिया हो लेकिन बांग्लादेश में चुनाव होते ही इस प्लान को अमली जामा पहनाना मुनीर के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित होने वाला है.

