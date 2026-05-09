मुनीर की सेना को नहीं आती इंग्लिश? भारतीय जांबाजों की अंग्रेजी पर भड़के, जमकर कराई जगहंसाई

Pakistan Army Viral Video: ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारतीय जवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर नासमझ पाकिस्तान ने अजीबो-गरीब बयानबाजी की. जिसकी वजह से लोग जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं.
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Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई थी, उसे शायद ही पाकिस्तान कभी भूल जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारतीय सेना ने पीसी करके सेना के जवानों की बहादुरी को याद किया और उनके कारनामों से देश को फिर रूबरू कराया. नकलची पाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा ही किया लेकिन उसका फोकस गीदड़भभकी के साथ-साथ भारतीय जवानों के इंग्लिश के इस्तेमाल पर भी रहा. मुनीर की सेना के जवान इंग्लिश नहीं समझ पाए तो नासमझ भरी बातें करने लगे, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया, जिसकी लोग जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं.
पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और नेवी और एयर फोर्स के सीनियर अधिकारियों ने पीसी की और इस पीसी की एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है. उन्होंने अपनी पीसी के दौरान कहा कि वे इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं? और फिर अंदाजा लगाया, क्या इसलिए कि आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि क्या हुआ?
Pakistani officer complains about Indian officers using English
“A little while ago, the Indian DGMO and senior officers did a press briefing. First of all, why are they speaking English?” pic.twitter.com/zLk8tUFgT1
(@MattooShashank) May 7, 2026
उनका वीडियो शेयर करते हुए पाकिस्तानी अधिकारी ने भारतीय अधिकारियों के इंग्लिश इस्तेमाल करने की शिकायत की, जिसपर कमेंट करते हुए एक ने लिखा कि यह शायद सालों में मैंने सुनी सबसे बेवकूफी भरी, जोकर जैसी बात है. हम कई भाषाओं वाला देश हैं, जहां अलग-अलग कल्चर और भाषाएं हैं, इंग्लिश का बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि यह हिंदी-भाषी राज्यों और दुनिया दोनों को जोड़ती है, एक अन्य ने लिखा कि भारत हर किसी पर एक भाषा या एक कल्चर नहीं थोपता.
एक अन्य पाकिस्तान की शिकायत एक तरह से सही है, क्योंकि पाकिस्तानियों को इसे समझने या AI का इस्तेमाल करके प्रोपेगैंडा में बदलने में मुश्किल होगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्हें पहले ही बहुत नुकसान हुआ है. फिर भी वे अपने देश में हुए नुकसान को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने सीजफायर की रिक्वेस्ट की है, अब उनके लिए अपनी आवाम के लिए नया लाहौरी चूरन बनाना बहुत मुश्किल होगा.