Pak army video: पोस्ट छोड़-छोड़ भाग रहे पाकिस्तानी फौज के लड़ाके, 'फेल्ड' मार्शल मु्नीर भी शर्म से जमीन में गड़ गया होगा

पाकिस्तानी जनता नेताओं के नापाक कारनामों से परेशान हैं, तो बॉर्डर पर PAK फौज जान बचा कर भाग रही है. पाकिस्तानी आर्मी सिर्फ मैदान छोड़कर नहीं भाग रही, बल्कि आसिम मुनीर की ज्यादती से परेशान आर्मी के जवान मौत के मुंह में जा रहे हैं. दरअसल पाकिस्तान ने जिस तरह घर के अंदर और बाहर अपने दुश्मन बढ़ाए हैं उसके बाद पाकिस्तानी सैनिक बेवजह अपनी जान नहीं गंवाना चाहते.

जब रक्षक भक्षक बन जाता है तो वो सबसे पहले अपनों को और अपने करीबियों को ही निगल जाता है. पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है क्योंकि मुनीर का बढ़ता ओहदा उसे जालिम और जिहादी बना रहा है. मुनीर की फौज अपने ही फील्ड मार्शल की करतूतों का शिकार हो रही है.

'ऊपर से नीचे तक इस्तीफे'

पाकिस्तानी चैनलों और सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते तीन सालों में पाकिस्तानी फौज में सैकड़ों की तादाद में इस्तीफों की पेशकश हुई. इससे इतर पाकिस्तानी फौज पांच तरफ से पिट रही है. TTP, BLA, PoK, इंडियन आर्मी, तालिबान फोर्स.

यानी तबाही के इस पंच ने पाकिस्तान के फौजियों का ऐसा हश्र कर दिया है कि जंग के मैदान में पहले तो वो अपनी पतलूनें छोड़कर भाग रहे हैं. फिर घर पहुंचकर फौज से ही फरार हो रहे हैं. यानी कंगाल पाकिस्तान में हाहाकार मचा है. एक तरफ मुनीर सारे नियम कायदे ताक पर रखकर अपनी जेब गर्म कर रहा है. जंगी मंसूबों की आड़ में डॉलर्स जुटा रहा है तो दूसरी तरफ टीटीपी और बलोचों के हाथों पाकिस्तानी की कायर फौज या तो अपनी पतलूनें छोड़कर भाग रही है या फिर जहन्नुम पहुंच रही है. मुनीर की छत्रछाया में पाकिस्तान के शूरवीरों का क्या हाल है आप खुद सुनिये.

Breaking News: Surrendered military personnel in Balochistan video released. Big jolt to Pakistan army in Balochistan. Baloch personnel serving in the occupying Pakistan Army have laid down their weapons. One Baloch officer has stated that he is leaving the Pakistan Army on an… pic.twitter.com/dHNkfrq8IZ — Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) September 26, 2025

आपको जानकर हैरानी होगी कि

- पाकिस्तान की 22 फीसदी आबादी भुखमरी का शिकार है. 20 फीसदी पाकिस्तानी इमरजेंसी लेवल के गरीबी से पीड़ित है. ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 40 फीसदी बच्चे कुपोषण के शिकार हैं. लेकिन मुनीर अपनी सेना पर 20 फीसदी खर्च ज्यादा कर रहा है.

लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की भगोड़ी फौज के हालात ये हैं कि 2022 से अब तक तकरीबन 6000 पाकिस्तानी सैनिक अलग अलग मोर्चों पर मारे जा चुके हैं. अब तो हर पाकिस्तानी यही दुआ कर रहा है कि मुल्क को इस मुनीर से आजादी मिल जाए. जालिम मुनीर ने इस वक्त अपने जवानों को तीन मोर्चों की जंग में इस तरह झोंक रखा है कि अब वापसी की कोई गुंजाइश नही है और अगर पाकिस्तान को मुनीर से मुक्ति नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस मुल्क से फौज का नामो निशान ही मिट जाए.