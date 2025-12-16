Advertisement
trendingNow13042780
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनचीफ जस्टिस का जो भी सिर कलम करेगा 1 करोड़ का ईनाम, धमकी देने वाले कट्टरपंथी नेता जहीरुल हसन शाह को 35 साल की सजा

'चीफ जस्टिस का जो भी सिर कलम करेगा 1 करोड़ का ईनाम', धमकी देने वाले कट्टरपंथी नेता जहीरुल हसन शाह को 35 साल की सजा

Zaheerul Hasan Shah 35 years in prison for inciting violence: पाकिस्तान की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने बैन टीएलपी के सीनियर लीडर जहीरुल हसन शाह को पूर्व चीफ जस्टिस काजी फाएज ईसा को मारने की धमकी देने के लिए 35 साल जेल की सजा सुनाई है. शाह ने वीडियो में 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था. यह फैसला TLP पर बैन के दो महीने बाद आया है. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 16, 2025, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'चीफ जस्टिस का जो भी सिर कलम करेगा 1 करोड़ का ईनाम', धमकी देने वाले कट्टरपंथी नेता जहीरुल हसन शाह को 35 साल की सजा

Pakistani court sentenced On Zaheerul Hasan Shah: पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) को एक और बड़ा झटका लगा है. लाहौर की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने पार्टी के सीनियर लीडर जहीरुल हसन शाह को 35 साल की कैद की सजा सुना दी है. शाह पर आरोप था कि उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस काजी फाएज ईसा की हत्या के लिए खुलेआम भड़काया था.

क्या था पूरा मामला?
दरअसल, पिछले साल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें जहीरुल हसन शाह कह रहे थे कि जो कोई भी तत्कालीन चीफ जस्टिस काजी फाएज ईसा का सिर कलम करेगा, उसे 1 करोड़ रुपए (करीब 36 हजार डॉलर) का इनाम मिलेगा. यह धमकी एक ब्लास्फेमी केस में आई थी. जस्टिस ईसा ने अहमदी समुदाय के एक शख्स को जमानत दे दी थी, जिससे कट्टरपंथी ग्रुप नाराज हो गए थे. अहमदी समुदाय को पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम घोषित किया गया है और इनके खिलाफ अक्सर हमले होते रहते हैं.

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ऑफिशियल्स और डिफेंस लॉयर मकसूद-उल-हक ने बताया कि सोमवार को यह सजा सुनाई गई. शाह को पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

TLP पर बैन क्यों लगा?
यह सजा ऐसे समय आई है जब दो महीने पहले ही पाकिस्तान सरकार ने TLP को पूरी तरह बैन कर दिया. वजह थी गाजा के समर्थन में निकाले गए रैली में पुलिस और सपोर्टर्स के बीच झड़पें. इन झड़पों में कई लोग मारे गए थे. बैन के बाद TLP के लीडर साद रिजवी गायब हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भाग गए.TLP पहले भी ब्लास्फेमी कानूनों को लेकर हिंसक प्रदर्शन करती रही है. सरकार ने इसे टेररिज्म से जोड़ते हुए बैन किया हुआ है. अब शाह की सजा से पार्टी को और कमजोर पड़ने का डर है.

अहमदी समुदाय पर हमले क्यों?
पाकिस्तान में अहमदी इस्लाम की एक शाखा हैं, लेकिन 1974 में संसद ने उन्हें गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया. सुन्नी कट्टरपंथी उन्हें विधर्मी मानते हैं. उनके घरों और इबादतगाहों पर अक्सर हमले होते हैं. जस्टिस ईसा का फैसला इसी ब्लास्फेमी केस से जुड़ा था, जिसने TLP जैसे ग्रुप्स को भड़का दिया था.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Chief Justice

Trending news

MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
G RAM G Bill
MGNREGA में क्यों नहीं गांधी...? थरूर-प्रियंका ने G Ram G Bill को लेकर सरकार को घेरा
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
PM Modi Jordan Trade
भारत और जॉर्डन को भविष्य में खुशहाली के लिए पुराने रिश्ते फिर करने होंगे मजबूत
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
Hyderabad
कलेजा दहला देने वाली वारदात! मां ने 7 साल की बेटी को तीसरी मंजिल से फेंका
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
Anjali Nimbalkar
फ्लाइट में बेहोश हुई अमेरिकी महिला, पूर्व विधायक अंजलि निंबालकर ने ऐसे बचाई जान
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
Omar Abdullah Statement
CM उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन से बनाई दूरी
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर