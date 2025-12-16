'चीफ जस्टिस का जो भी सिर कलम करेगा 1 करोड़ का ईनाम', धमकी देने वाले कट्टरपंथी नेता जहीरुल हसन शाह को 35 साल की सजा

Pakistani court sentenced On Zaheerul Hasan Shah: पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) को एक और बड़ा झटका लगा है. लाहौर की एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने पार्टी के सीनियर लीडर जहीरुल हसन शाह को 35 साल की कैद की सजा सुना दी है. शाह पर आरोप था कि उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस काजी फाएज ईसा की हत्या के लिए खुलेआम भड़काया था.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल, पिछले साल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसमें जहीरुल हसन शाह कह रहे थे कि जो कोई भी तत्कालीन चीफ जस्टिस काजी फाएज ईसा का सिर कलम करेगा, उसे 1 करोड़ रुपए (करीब 36 हजार डॉलर) का इनाम मिलेगा. यह धमकी एक ब्लास्फेमी केस में आई थी. जस्टिस ईसा ने अहमदी समुदाय के एक शख्स को जमानत दे दी थी, जिससे कट्टरपंथी ग्रुप नाराज हो गए थे. अहमदी समुदाय को पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम घोषित किया गया है और इनके खिलाफ अक्सर हमले होते रहते हैं.

एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ऑफिशियल्स और डिफेंस लॉयर मकसूद-उल-हक ने बताया कि सोमवार को यह सजा सुनाई गई. शाह को पिछले साल ही गिरफ्तार कर लिया गया था.

TLP पर बैन क्यों लगा?

यह सजा ऐसे समय आई है जब दो महीने पहले ही पाकिस्तान सरकार ने TLP को पूरी तरह बैन कर दिया. वजह थी गाजा के समर्थन में निकाले गए रैली में पुलिस और सपोर्टर्स के बीच झड़पें. इन झड़पों में कई लोग मारे गए थे. बैन के बाद TLP के लीडर साद रिजवी गायब हो गए हैं. पुलिस का कहना है कि वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भाग गए.TLP पहले भी ब्लास्फेमी कानूनों को लेकर हिंसक प्रदर्शन करती रही है. सरकार ने इसे टेररिज्म से जोड़ते हुए बैन किया हुआ है. अब शाह की सजा से पार्टी को और कमजोर पड़ने का डर है.

अहमदी समुदाय पर हमले क्यों?

पाकिस्तान में अहमदी इस्लाम की एक शाखा हैं, लेकिन 1974 में संसद ने उन्हें गैर-मुस्लिम घोषित कर दिया. सुन्नी कट्टरपंथी उन्हें विधर्मी मानते हैं. उनके घरों और इबादतगाहों पर अक्सर हमले होते हैं. जस्टिस ईसा का फैसला इसी ब्लास्फेमी केस से जुड़ा था, जिसने TLP जैसे ग्रुप्स को भड़का दिया था.