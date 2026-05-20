Advertisement
trendingNow13224070
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनदुनिया के वो देश, जहां आज भी होती है बंधुआ मजदूरी; दो तो भारत के पड़ोसी, जानें डिटेल

दुनिया के वो देश, जहां आज भी होती है बंधुआ मजदूरी; दो तो भारत के पड़ोसी, जानें डिटेल

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक परिवार को 130 साल बाद बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली है. एक विदेशी नागरिक की मदद के बाद इस परिवार के चेहरे पर खुशी आई है. इस घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दुनिया के कौन से वह देश हैं, जहां पर आज भी बंधुआ मजदुरी होती है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 20, 2026, 10:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो- स्क्रीनग्रैब
फोटो- स्क्रीनग्रैब

Bonded Labour: आज के समय में दुनिया काफी तेजी से बदल रही है. जहां पर हर एक व्यक्ति आधुनिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जीना पसंद कर रहा है, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं, जिनके लिए आजादी की एक सपना बनी हुई है. कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है. 

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर इलाके में एक विदेशी नागरिक ने चार पीढ़िया से बंधुआ मजदूरी में फंसे परिवार को बाहर निकाला है. अब यह वीडियो लोगों को दिलों को जीत रहा है. बता दें कि इस परिवार पर करीब 130 सालों से पुराना कर्ज बकाया था. इस कर्ज को भरने के लिए परिवार चार पीढ़ियों से बंधुआ मजदूरी करते आ रहा है.  इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर दुनिया के वह देश कौन से हैं, जहां आज भी बंधुआ मजदूरी होती है. 

पहले जानिए क्या है पाक का ये मामला 

एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्षों पहले इस परिवार के पूर्वजों ने एक कर्ज लिया था. इस कर्ज को स्थानीय भाषा में पेशगी कहा जाता है. समय के साथ यह कर्ज बढ़ता गया और इसको न चुका पाने के परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी उसी में फंसती चली गईं. पिछले चार पीढ़ियों से इस कर्ज को भरने के लिए बंधुआ मजदूरी यह परिवार करता आया. कई वर्षो से यह परिवार ईंट के भट्ठे  पर काम करता आ रहा है. अब इस गरीब परिवार के लिए 'जुबली कैंपेन' से जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोन हचिंस एक फरिस्ता बनकर आए. बताया जाता है कि यह संस्था एंड स्लेवरी नाउ के नारे के साथ पूरी दुनिया में काम करती है. आरोन हचिंस ने ही सोशल मीडिया पर यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जब हम पहली बार उनके पास चलकर गए, तो यह हुआ. मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही अहसास हो गया था कि वे अब आजाद होने वाले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: करण कुंद्रा ने घुटनों पर बैठ तेजस्वी प्रकाश को किया प्रपोज, दुबई में पहनाई अंगूठी; डायमंड रिंग देख इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

दुनिया के इन देशों में आज भी होती है बंधुआ मजदूरी 

केवल पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जो बंधुआ मजदूरी की समस्या से जूझ रहे हैं. इसमें कुछ एशियाई देश हैं, तो कुछ अफ्रीकी देश हैं.  हैरान करने वाली बात है कि आज की 21वीं सदी में जैसे दुनिया इतनी तेज आगे बढ़ रही है, तो वहीं कुछ देश अभी भी ऐसी प्रथाओं में बसे हैं. 

बता दें कि एशियायाई देशों में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज भी बंधुआ मजदूरी की प्रथा देखने को मिलती है. जानकार इस प्रथा को मानवीय मूल्यों को लिहाज से गलत मानते हैं. पाकिस्तान में कृषि और ईंट भट्टों में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश के ईंट भट्ठों में भी इस प्रकार की मजदूरी देखने को मिलती है. वहीं, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी बंधुआ मजदूरी आज के समय में देखने को मिलती है. 

यह भी पढ़ें: Abhijeet deepke: क्या है 'कॉकरोच जनता पार्टी' और कौन हैं इसे बनाने वाले अभिजीत दीपके? कुछ ही घंटों में बन गए सोशल मीडिया के धुरंधर!

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newsbonded labour

Trending news

PM ने कल बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
PM Modi
PM ने कल बुलाई मंत्रियों की बैठक, पश्चिम एशिया संकट समेत इन मुद्दों पर होगा फोकस
क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज
 Supreme Court
क्या बच्चों तक पहुंच रही शराब? टेट्रा पैक में आखिर क्या बेचा जा रहा, जिससे SC नाराज
PM मोदी को मिला दुनिया का बड़ा कृषि सम्मान, बोले- ये मेडल मेरा नहीं, भारत के किसानों
PM Modi
PM मोदी को मिला दुनिया का बड़ा कृषि सम्मान, बोले- ये मेडल मेरा नहीं, भारत के किसानों
सोशल मीडिया की नई सनसनी अभिजीत दीपके कौन हैं, जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाकर छा गए
cockroach Janata party
सोशल मीडिया की नई सनसनी अभिजीत दीपके कौन हैं, जो 'कॉकरोच जनता पार्टी' बनाकर छा गए
मई में ही जून वाला फील क्यों? कल भी आसमान से बरसेगी आग! IMD ने जारी किया अलर्ट
weather news
मई में ही जून वाला फील क्यों? कल भी आसमान से बरसेगी आग! IMD ने जारी किया अलर्ट
भारत का वो शहर, जो कहलाता है सिल्क कैपिटल, विदेशों में जाती हैं यहां की साड़ी
India Interesting Facts in Hindi
भारत का वो शहर, जो कहलाता है सिल्क कैपिटल, विदेशों में जाती हैं यहां की साड़ी
‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
international art of giving day
‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
Gold
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
Maharashtra news
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद
Mumbai News
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद