दुनिया के वो देश, जहां आज भी होती है बंधुआ मजदूरी; दो तो भारत के पड़ोसी, जानें डिटेल

Bonded Labour: आज के समय में दुनिया काफी तेजी से बदल रही है. जहां पर हर एक व्यक्ति आधुनिक मूलभूत सुविधाओं के साथ जीना पसंद कर रहा है, तो वहीं कई ऐसे लोग भी हैं, जिनके लिए आजादी की एक सपना बनी हुई है. कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने लोगों को चौंका दिया है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर इलाके में एक विदेशी नागरिक ने चार पीढ़िया से बंधुआ मजदूरी में फंसे परिवार को बाहर निकाला है. अब यह वीडियो लोगों को दिलों को जीत रहा है. बता दें कि इस परिवार पर करीब 130 सालों से पुराना कर्ज बकाया था. इस कर्ज को भरने के लिए परिवार चार पीढ़ियों से बंधुआ मजदूरी करते आ रहा है. इस घटना ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर दुनिया के वह देश कौन से हैं, जहां आज भी बंधुआ मजदूरी होती है.

पहले जानिए क्या है पाक का ये मामला

एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्षों पहले इस परिवार के पूर्वजों ने एक कर्ज लिया था. इस कर्ज को स्थानीय भाषा में पेशगी कहा जाता है. समय के साथ यह कर्ज बढ़ता गया और इसको न चुका पाने के परिवार की आने वाली पीढ़ियां भी उसी में फंसती चली गईं. पिछले चार पीढ़ियों से इस कर्ज को भरने के लिए बंधुआ मजदूरी यह परिवार करता आया. कई वर्षो से यह परिवार ईंट के भट्ठे पर काम करता आ रहा है. अब इस गरीब परिवार के लिए 'जुबली कैंपेन' से जुड़े मानवाधिकार कार्यकर्ता आरोन हचिंस एक फरिस्ता बनकर आए. बताया जाता है कि यह संस्था एंड स्लेवरी नाउ के नारे के साथ पूरी दुनिया में काम करती है. आरोन हचिंस ने ही सोशल मीडिया पर यह भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जब हम पहली बार उनके पास चलकर गए, तो यह हुआ. मुझे लगता है कि उन्हें पहले ही अहसास हो गया था कि वे अब आजाद होने वाले हैं.

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दुनिया के इन देशों में आज भी होती है बंधुआ मजदूरी

केवल पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जो बंधुआ मजदूरी की समस्या से जूझ रहे हैं. इसमें कुछ एशियाई देश हैं, तो कुछ अफ्रीकी देश हैं. हैरान करने वाली बात है कि आज की 21वीं सदी में जैसे दुनिया इतनी तेज आगे बढ़ रही है, तो वहीं कुछ देश अभी भी ऐसी प्रथाओं में बसे हैं.

बता दें कि एशियायाई देशों में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज भी बंधुआ मजदूरी की प्रथा देखने को मिलती है. जानकार इस प्रथा को मानवीय मूल्यों को लिहाज से गलत मानते हैं. पाकिस्तान में कृषि और ईंट भट्टों में यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है. इसके अलावा नेपाल और बांग्लादेश के ईंट भट्ठों में भी इस प्रकार की मजदूरी देखने को मिलती है. वहीं, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में भी बंधुआ मजदूरी आज के समय में देखने को मिलती है.

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