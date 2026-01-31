बाल्टी से बुझाते हैं आग और इनको चाहिए कश्मीर, वीडियो ने खोली पाक की कंगाली की पोल, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

हमारे यहां कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने... ये कहावत हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है. हमने देखा होगा कि साल 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत पर हमलावर रहा है. वो भारत को लेकर आए दिन नए-नए दावे करता हुआ दिखाई देता है. जबकि पाकिस्तान की असलियत क्या है ये दुनिया से छिपी नहीं है. गरीबी और भुखमरी से वो आए दिन तिल-तिल कर जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं. अब एक और ताजा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो पाकिस्तान की कंगाली की कहानी बयां करता हुआ दिखाई दे रहा है.

इस वायरल वीडियो में पाकिस्तान के एक रिहायशी इलाके में आग लगी हुई है और वहां चारो ओर धुआं और आग की लपटें उठती हुईं दिखाई दे रही हैं. वहीं जब इस आग को बुझाने के लिए पाकिस्तान की फायर सर्विस वहां पहु्ंचती है तो उनके फायरफाइटर्स आग को बुझाने के लिए पाइप की जगह बाल्टी से पानी भर-भर कर आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं. पाकिस्तानी फायर फाइटर्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोगों में गुस्सा और शर्मिंदगी दोनों दिखाई दे रहा है.

चश्मदीद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो

इस वीडियो में पाकिस्तानी फायरफाइटर्स प्रेशर वाले पानी की लाइनों या फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के बजाय बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की. एक चश्मदीद ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया. इस वीडियो पर पाकिस्तानी आवाम ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की जमकर आलोचना की और लोगों का गुस्सा भड़क गया. इस वीडियो क्लिप में, वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स की तैयारी पर खुले तौर पर सवाल उठाते हुए सुना जा सकता है. शख्स कहता है, 'यह देखिए इनकी कोई तैयारी नहीं थी, ये बाल्टियों से पानी डाल रहे हैं. यह हमारा पाकिस्तान है, यह CM साहब यह चेक कर लें.'

कश्मीर को लेकर लगातार पाकिस्तान भरता है दंभ

इसके पहले पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर दंभ भरता रहा है कि वो उसका हिस्सा है और वो भारत से इसे छीनकर दिखाएगा. जिस देश में आग बुझाने की बुनियादी सुविधाएं भी न मौजूद हों वो भला भारत जैसे संपन्न और दुनिया की अर्थव्यवस्था में चौथे स्थान पर रहने वाले देश को भला कैसे चुनौतियां दिया करता है. सोशल मीडिया यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा, 'भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, हमें बहुत खुशी हुई है.' हालांकि घटना का सही समय और जगह के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन वीडियो सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. नेटिज़न्स ने पाकिस्तानी सरकार की भी आलोचना की कि उसने फायरफाइटर्स को सही उपकरण या सपोर्ट नहीं दिया.

When a fire broke out in Pakistan, locals called the fire brigade. But the firefighters had no proper equipment - they were trying to put out the flames by filling water in buckets and throwing it on the fire. Pakistan has truly become a joke now. pic.twitter.com/IKH1YUQCFk — Saffron Chargers (@SaffronChargers) January 24, 2026

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया के एक यूज़र ने लिखा, 'यह दिल तोड़ने वाला और चिंताजनक है. फायर फाइटर्स अपनी जान जोखिम में डालते हैं, फिर भी उन्हें बिना सही इक्विपमेंट या सपोर्ट के भेजा जाता है. कमी बहादुरी की नहीं है, बल्कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की है. इमरजेंसी किसी सिस्टम की असली प्राथमिकताओं को सामने लाती है, और यहां लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है.' एक और यूजर ने ऐसा ही निराशाजनक कमेंट करते हुए लिखा, 'फायर फाइटर्स अपने पास जो कुछ भी है, उससे पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रयास के लिए सम्मान. लेकिन सरकार? ज़ीरो सम्मान. सालों का कर्ज़, IMF से भीख मांगना, फिर भी कोई सही गियर नहीं. मीम के पीछे की दुखद सच्चाई.'

ये फायर ब्रिगेड है या बकेट चैलेंज?

एक अन्य यूजर ने डार्क ह्यूमर का सहारा लेते हुए एक व्यंग्यात्मक कमेंट लिखा, 'यह फायर ब्रिगेड है या बकेट चैलेंज? 2026 चल रहा है और आग बुझाने के लिए बाल्टी से पानी फेंका जा रहा है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ज़रा देखिए वे किस स्पीड और जल्दबाज़ी से काम कर रहे हैं. वे बस खानापूर्ति कर रहे हैं. आग बुझाने में कोई असली दिलचस्पी नहीं है. शायद उन्हें पता है कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें पता है कि उन्हें दिखाना है कि वे काम कर रहे हैं.'

(ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है)