थैंक्यू ईरान-अमेरिका... हाथ जोड़कर मनाया फिर भी फेल हुई शांति वार्ता, अब डींग हांक रहा पाकिस्तान

Ishaq Dar: कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं. उनके साथ कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं. इन्हीं में से एक है पाकिस्तान, पाकिस्तान बार-बार शर्मिंदा होने के बावजूद भी अपना वजूद बचाने की जद्दोजहद में लगा है. इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता फेल हो गई, फिर भी पाकिस्तान अपनी पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हट रहा है. दोनों देशों के डेलिगेशन ने इस्लामाबाद छोड़ दिया है, इसके बाद भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बातचीत में शामिल होने के लिए अमेरिका ने ईरान का आभार जताया है.

पाकिस्तान ने जताई उम्मीद

पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटों में कई राउंड की “गहन और कंस्ट्रक्टिव” बातचीत में बीच-बचाव करने में मदद की है. दोनों पक्षों को टिकाऊ शांति और क्षेत्रीय स्थिरता पाने के लिए पॉजिटिव सोच बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों सीजफायर का पालन करेंगे.

अमेरिका-ईरान का जताया आभार

शांति वार्ता के फेल होने के बाद भी डार ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा. उन्होंने पाकिस्तान के द्वारा प्रस्तावित सीजफायर के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए ईरान और अमेरिका शुक्रिया भी अदा किया.

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दोनों पक्षों में हुई अच्छी बातचीत

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक और बयान जारी किया, बयान जारी करते हुए लिखा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर के साथ मिलकर, दोनों पक्षों के बीच अच्छी बातचीत हुई. साथ ही कहा हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष पूरे इलाके और उससे आगे भी पक्की शांति और खुशहाली पाने के लिए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ेंगे.

ईरान ने कही ये बात

इस्लामाबाद में दोनों देशों में सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद दोनों देशों का डेलिगेशन अमेरिका छोड़कर चले गए. इसके बाद ईरान ने कहा कि वह अमेरिका के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में जल्दबाजी में नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि चल रही बातचीत के बीच, खासकर जरूरी स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर, तेहरान का रुख मजबूत बना हुआ है. जब तक US एक सही डील के लिए राजी नहीं होता, होर्मुज स्ट्रेट के हालात में कोई बदलाव नहीं होगा.