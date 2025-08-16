इधर NCERT ने विभाजन के लिए जिन्ना को ठहराया जिम्मेदार, उधर पाकिस्तान में किसी ने आजादी के दिन टके के भाव नहीं पूछा
Advertisement
trendingNow12884239
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

इधर NCERT ने विभाजन के लिए जिन्ना को ठहराया जिम्मेदार, उधर पाकिस्तान में किसी ने आजादी के दिन टके के भाव नहीं पूछा

पाकिस्तान की शहबाज सरकार जिन्ना को भूल गई है, भले ही उसने 14 अगस्त को अपने आजादी दिवस पर तमाम लल्लु-पंजुओं को सम्मान से नवाज दिया हो लेकिन सरकार पर आरोप है कि वो मुल्क की बुनियाद रखने वाले जिन्ना को ही भूल गई है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इधर NCERT ने विभाजन के लिए जिन्ना को ठहराया जिम्मेदार, उधर पाकिस्तान में किसी ने आजादी के दिन टके के भाव नहीं पूछा

Mohammad Ali Jinnah: NCERT ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष मॉड्यूल जारी किया, जिसमें देश के विभाजन के लिए तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया. पहला नाम जिन्ना का है, हालांकि पाकिस्तान की सरकार को देखकर नहीं लगता कि वो जिस मुल्क की सत्ता पर काबिज है वो उसमें जिन्ना ने अहम किरदार अदा किया था. 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना 'आजादी दिवस' मनाता है. इस मौके पर पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से जिन्ना को भूल गई.

जी हां यह दावा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की जनता कर रही है. 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान की केंद्र सरकार की तरफ के कई प्रोग्राम का आयोजन किया गया. इसके बावजूद शहबाज की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और विरोध की वजह है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक अखबार का पन्ना.

विज्ञापन में किस-किस की तस्वीरें?

दरअसल सरकार ने 14 अगस्त के मौके पर अखबारों में विज्ञापन दिया. इस विज्ञापन शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के अलावा आसिम मुनीर समेत फौज से जुड़े कई अफसरों के फोटो हैं लेकिन सरकार जिन्ना को ही भूल गई. ऐसे में यह मामला पाकिस्तान की राज्यसभा में पहुंच गया और कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ ने इस विज्ञापन की जांच का ऐलान भी किया है. इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने जिन्ना की तस्वीरें भी ली हुई थीं.

fallback

PTI सदस्यों ने किया विरोध

सत्र के दौरान पीटीआई के सदस्य फैसल जावेद ने भी जिन्ना की तस्वीर हाथ में लेकर सरकार पर हमला किया. फैसल ने कहा,'यह विज्ञापन उनके निजी पैसों से नहीं बनाया गया है. यह टैक्सपेयर्स और जनता के पैसों से बनाया गया है लेकिन इसमें उस व्यक्ति की तस्वीर नहीं है जिसने इस देश को बनाया है.' उन्होंने कहा,'हम सभी कायदे आजम की तस्वीर अपने साथ लाए हैं क्योंकि हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं.'

यह भी पढ़ें: वाह रे मुनीर...! फील्ड मार्शल के बाद खुद ही ले लिया सेना का सबसे बड़ा सम्मान, लोगों ने उड़ाई खिल्ली

मंत्री ने कहा कि जांच होगी

यह सुनने के बाद कानून मंत्री नजीर तारड़ ने कहा,'विज्ञापन में जिन्ना की तस्वीर न होने के बारे में जांच की जाएगी और सदन को जवाब दिया जाएगा.' उन्होंने कहा,'स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग-अलग डिपार्टमेंट, संगठनों, सरकारी और गैर-सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं. अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो यह मेरे और हम सभी के लिए बेहद दुखद है.'

About the Author
author img
Tahir Kamran

पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से अपने सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ की मोहब्बत धीरे-धीरे पेशे में ढल गई. उर्दू के बाद हिंदी-पंजाबी अख़बारों म...और पढ़ें

TAGS

PakistanJinnah

Trending news

नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
Gujarat news
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
mumbai
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
;