इधर NCERT ने विभाजन के लिए जिन्ना को ठहराया जिम्मेदार, उधर पाकिस्तान में किसी ने आजादी के दिन टके के भाव नहीं पूछा

Mohammad Ali Jinnah: NCERT ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष मॉड्यूल जारी किया, जिसमें देश के विभाजन के लिए तीन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया. पहला नाम जिन्ना का है, हालांकि पाकिस्तान की सरकार को देखकर नहीं लगता कि वो जिस मुल्क की सत्ता पर काबिज है वो उसमें जिन्ना ने अहम किरदार अदा किया था. 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना 'आजादी दिवस' मनाता है. इस मौके पर पाकिस्तान की सरकार पूरी तरह से जिन्ना को भूल गई.

जी हां यह दावा हम नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की जनता कर रही है. 14 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान की केंद्र सरकार की तरफ के कई प्रोग्राम का आयोजन किया गया. इसके बावजूद शहबाज की सरकार को विरोध का सामना करना पड़ रहा है और विरोध की वजह है सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला एक अखबार का पन्ना.

विज्ञापन में किस-किस की तस्वीरें?

दरअसल सरकार ने 14 अगस्त के मौके पर अखबारों में विज्ञापन दिया. इस विज्ञापन शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के अलावा आसिम मुनीर समेत फौज से जुड़े कई अफसरों के फोटो हैं लेकिन सरकार जिन्ना को ही भूल गई. ऐसे में यह मामला पाकिस्तान की राज्यसभा में पहुंच गया और कानून मंत्री आजम नजीर तारड़ ने इस विज्ञापन की जांच का ऐलान भी किया है. इस दौरान विपक्षी पार्टियों ने जिन्ना की तस्वीरें भी ली हुई थीं.

PTI सदस्यों ने किया विरोध

सत्र के दौरान पीटीआई के सदस्य फैसल जावेद ने भी जिन्ना की तस्वीर हाथ में लेकर सरकार पर हमला किया. फैसल ने कहा,'यह विज्ञापन उनके निजी पैसों से नहीं बनाया गया है. यह टैक्सपेयर्स और जनता के पैसों से बनाया गया है लेकिन इसमें उस व्यक्ति की तस्वीर नहीं है जिसने इस देश को बनाया है.' उन्होंने कहा,'हम सभी कायदे आजम की तस्वीर अपने साथ लाए हैं क्योंकि हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं.'

मंत्री ने कहा कि जांच होगी

यह सुनने के बाद कानून मंत्री नजीर तारड़ ने कहा,'विज्ञापन में जिन्ना की तस्वीर न होने के बारे में जांच की जाएगी और सदन को जवाब दिया जाएगा.' उन्होंने कहा,'स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अलग-अलग डिपार्टमेंट, संगठनों, सरकारी और गैर-सरकारी विज्ञापन दिए जाते हैं. अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो यह मेरे और हम सभी के लिए बेहद दुखद है.'