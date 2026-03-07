पाकिस्तानी 'किलर' का कबूलनामा: ट्रंप और बाइडेन को मारने के लिए मिले थे लाखों रुपये, ईरान ने रचा था खौफनाक चक्रव्यूह!

पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मिडिल-ईस्ट के युद्ध पर टिकी हैं, लेकिन इसी बीच अमेरिका की एक अदालत से ऐसी खबर आई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है. पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट पर आरोप है कि उसने ईरान के इशारे पर अमेरिका के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रची. इस मामले में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन की एक अदालत ने उसे दोषी करार दिया है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. आरोपी ने दावा किया कि उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तत्कालीन राष्ट्रपति पद के दावेदार जो बाइडेन को निशाना बनाने के लिए कहा गया था. इस मामले ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

कोर्ट का फैसला और आरोपी का कबूलनामा

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को ब्रुकलिन की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आतंकवाद की कोशिश और हत्या के लिए सुपारी देने के मामले में दोषी ठहराया है. जांच एजेंसियों के अनुसार मर्चेंट ने अमेरिका में दो लोगों को 5 हजार डॉलर देकर हत्या करवाने की कोशिश की थी. हालांकि बाद में पता चला कि वे दोनों लोग असल में एफबीआई के अंडरकवर एजेंट थे जो हत्यारों के रूप में उससे संपर्क में थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कोर्ट में गवाही देते हुए मर्चेंट ने कहा कि वह यह काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था. उसके मुताबिक ईरान की खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों ने उस पर दबाव बनाया था. उसने जूरी को बताया कि उसके परिवार को धमकी दी गई थी और इसी वजह से वह इस साजिश में शामिल हुआ. आरोपी पहले बैंकिंग क्षेत्र में काम कर चुका है और उस पर यह भी आरोप है कि वह ईरान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करता था.

ट्रंप, बाइडेन और निक्की हेली थे कथित टारगेट

सुनवाई के दौरान मर्चेंट ने दावा किया कि अप्रैल 2024 में उसे ईरान से जुड़े एक हैंडलर ने अमेरिका जाने के लिए कहा था. उस व्यक्ति की पहचान उसने मेहरदाद यूसुफ के रूप में की, जिसे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ा बताया गया. मर्चेंट के मुताबिक शुरुआत में उसे यह नहीं बताया गया था कि किसे निशाना बनाना है, लेकिन बाद में तीन नाम बताए गए, डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन और निक्की हेली. उस समय अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही थी और ट्रंप व बाइडेन दोनों प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे.

इस बीच पश्चिम एशिया में भी तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी है और ईरान भी जवाबी हमले कर रहा है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियानों की तारीफ करते हुए दावा किया कि ईरान की सेना, नौसेना और संचार व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है. उन्होंने कहा कि ईरान की कई सैन्य क्षमताएं लगभग खत्म हो चुकी हैं. फिलहाल पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का सातवां दिन है और हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.