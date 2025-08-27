पाकिस्तान में नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाला मुस्लिम धर्मगुरू गिरफ्तार, दंगा भड़काने का लगा आरोप

Pakistan News: पाकिस्तान में एक मुस्लिम धर्मगुरु को अपने विवादित बयानों के कारण गिरफ्तार किया गया है. इंजीनिय मुहम्मद अली मिर्जा नाम के इस धर्मगुरू पर धार्मिक मतभेद पैदा करने वाले भाषण देने के आरोप लगे हैं. गिरफ्तारी के बाद उनकी एकेडमी को भी सील कर दिया गया है. वह झेलम के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान माने जाते हैं. मुहम्मद अली मिर्जा की यह गिरफ्तारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है.

क्यों हुई गिरफ्तारी?

मिर्जा पर आरोप है कि उन्होंने कई धार्मिक संप्रदायों के प्रमुख विद्वानों के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिए हैं. इसको लेकर कई धार्मिक संगठनों की ओर से उन पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने कई भाषणों में पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं पर सवाल खड़े किए हैं, जैसे उन्होंने संगीत को जायज ठहराया और दाढ़ी को सुन्नत-दीन का हिस्सा नहीं बताया. उनके कई विचार पारंपरिक उलेमाओं के विचारों से बेहद अलग. इसी को लेकर उनपर शिकायत दर्ज की गई थी.

नफरत फैलाने का लगा आरोप

इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पाकिस्तानी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि धर्म को लेकर उनके विचार बिल्कुल अगल हैं. वे अहमदियों और मुस्लिम संतों पर टिप्पणी करके भी विवाद खड़े कर देते हैं. मिर्जा पर तौहीन-ए-रसूल और नफरत फैलाने को लेकर गंभीर मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं. धार्मिक तबके और पाकिस्तानी सरकार की सबसे गंभीर चिंता ये है कि इंटरनेट पर उनके भाषण सुनने वालों की काफी संख्या है. वहीं उनकी फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, जिससे समाज में टकराव पैदा हो सकता है.

नूपुर शर्मा को दिया था समर्थन

मिर्जा की एक वायरल वीडियो में उन्हें एक धर्मगुरु की हत्या की बात करते हुए भी देखा गया है, हालांकि उन्होंने बाद में इसको लेकर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके बातों को गोलमोल करके पेश किया गया है. इस घटना के बाद उनपर दंगा भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की गई. इतना ही नहीं मिर्जा ने भारत में नूपुर शर्मा की ओर से पैगंबर पर दिए गए बयान का भी समर्थन किया था, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी.

FAQ

मुहम्मद अली मिर्जा को क्यों गिरफ्तार किया गया?

मुहम्मद अली मिर्जा को उनके विवादित बयानों के कारण गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने धार्मिक मतभेद पैदा करने वाले भाषण दिए थे.

मिर्जा के किन बयानों पर विवाद हुआ?

मिर्जा ने संगीत को जायज ठहराया और दाढ़ी को सुन्नत-दीन का हिस्सा नहीं बताया, जो पारंपरिक उलेमाओं के विचारों से अलग है. इसके अलावा उन्होंने अहमदियों और मुस्लिम संतों पर टिप्पणी करके भी विवाद खड़े किए.