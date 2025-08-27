पाकिस्तान में नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाला मुस्लिम धर्मगुरू गिरफ्तार, दंगा भड़काने का लगा आरोप
Advertisement
trendingNow12898178
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

पाकिस्तान में नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाला मुस्लिम धर्मगुरू गिरफ्तार, दंगा भड़काने का लगा आरोप

Pakistani Islamic Lecturer Arrested: पाकिस्तान में धार्मिक भाषण देने वाले एक धर्मगुरू को गिरफ्तार कर लिया गया है. उस पर नफरत फैलाने का आरोप लगा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 27, 2025, 08:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पाकिस्तान में नुपुर शर्मा को समर्थन देने वाला मुस्लिम धर्मगुरू गिरफ्तार, दंगा भड़काने का लगा आरोप

Pakistan News: पाकिस्तान में एक मुस्लिम धर्मगुरु को अपने विवादित बयानों के कारण गिरफ्तार किया गया है. इंजीनिय मुहम्मद अली मिर्जा नाम के इस धर्मगुरू पर धार्मिक मतभेद पैदा करने वाले भाषण देने के आरोप लगे हैं. गिरफ्तारी के बाद उनकी एकेडमी को भी सील कर दिया गया है. वह झेलम के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान माने जाते हैं. मुहम्मद अली मिर्जा की यह गिरफ्तारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है. 

क्यों हुई गिरफ्तारी?  
मिर्जा पर आरोप है कि उन्होंने कई धार्मिक संप्रदायों के प्रमुख विद्वानों के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ बयान दिए हैं. इसको लेकर कई धार्मिक संगठनों की ओर से उन पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने कई भाषणों में पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं पर सवाल खड़े किए हैं, जैसे उन्होंने संगीत को जायज ठहराया और दाढ़ी को सुन्नत-दीन का हिस्सा नहीं बताया. उनके कई विचार पारंपरिक उलेमाओं के विचारों से बेहद अलग. इसी को लेकर उनपर शिकायत दर्ज की गई थी.   

ये भी पढ़ें- पाकिस्‍तान भले हौले-हौले दोस्‍ती का हाथ बढ़ा रहा...याह्या और टिक्‍का खान को कैसे भूलेगा बांग्‍लादेश? 

Add Zee News as a Preferred Source

नफरत फैलाने का लगा आरोप 
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से पाकिस्तानी इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि धर्म को लेकर उनके विचार बिल्कुल अगल हैं. वे अहमदियों और मुस्लिम संतों पर  टिप्पणी करके भी विवाद खड़े कर देते हैं. मिर्जा पर तौहीन-ए-रसूल और नफरत फैलाने को लेकर गंभीर मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं.  धार्मिक तबके और पाकिस्तानी सरकार की सबसे गंभीर चिंता ये है कि इंटरनेट पर उनके भाषण सुनने वालों की काफी संख्या है. वहीं उनकी फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, जिससे समाज में टकराव पैदा हो सकता है.   

ये भी पढे़ं- Pakistan News: बलूचिस्तान के बाद अब खैबर में खूनी खेल! अपने ही लोगों पर बमबारी कर रही PAK आर्मी, रिपोर्ट में खुलासा

 नूपुर शर्मा को दिया था समर्थन 
मिर्जा की एक वायरल वीडियो में उन्हें एक धर्मगुरु की हत्या की बात करते हुए भी देखा गया है, हालांकि उन्होंने बाद में इसको लेकर सफाई पेश करते हुए कहा कि उनके बातों को गोलमोल करके पेश किया गया है. इस घटना के बाद उनपर दंगा भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की गई. इतना ही नहीं मिर्जा ने भारत में नूपुर शर्मा की ओर से  पैगंबर पर दिए गए बयान का भी समर्थन किया था, जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी.        

FAQ 

मुहम्मद अली मिर्जा को क्यों गिरफ्तार किया गया?
मुहम्मद अली मिर्जा को उनके विवादित बयानों के कारण गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने धार्मिक मतभेद पैदा करने वाले भाषण दिए थे. 

मिर्जा के किन बयानों पर विवाद हुआ?
मिर्जा ने संगीत को जायज ठहराया और दाढ़ी को सुन्नत-दीन का हिस्सा नहीं बताया, जो पारंपरिक उलेमाओं के विचारों से अलग है. इसके अलावा उन्होंने अहमदियों और मुस्लिम संतों पर टिप्पणी करके भी विवाद खड़े किए. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विज्ञान और ट्रेवल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लि...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिन्दू राष्ट्र का सत्ता से कोई मतलब ...', RSS के शताब्दी वर्ष पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
ganesh chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 Live Updates: 10 दिन के गणेश उत्सव पर क्या करें और क्या ना करें, जानें गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
today weather update
इन 2 राज्यों में जबरदस्त बारिश से हालात बिगड़ने के आसार; अगस्त आखिर में मचेगी तबाही
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
Cigarette Baba Mazar
अंग्रेजों का जुल्म भूले... सिगरेट-शराब के साथ पूज रहे 'गोरे' की मजार
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
Indian Navy
इंडियन नेवी में INS उदयगिरी और हिमगिरी शामिल होने पर PAK क्यों परेशान? सता रहा ये डर
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
DNA Analysis
DNA: ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए क्या है भारत का प्लान? सरकार ने बिछा दी बिसात
;