'ल्यारी में जन्मा हूं, सबकुछ सही दिखाया गया', प्रोपेगेंडा के दावों के बीच धुरंधर के समर्थन में उतरा ये पाकिस्तानी पत्रकार

Dhurandhar: साल 2025 में रिलीज हुई एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए. न केवल भारत, बल्कि दुनिया के कई देशों में इस फिल्म को काफी प्यार मिला. हालांकि, पाकिस्तान ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया. हाल में ही इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया, जिसको लोगों का खूब प्यार मिला.

यह फिल्म में कराची के ल्यारी इलाके में सक्रिय अफराध सिंडिकेट और वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है और इसमें पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ भारत की सक्रिय जंग को दिखाने की कोशिश करती है. कई जगहों पर फिल्म पर एकतरफा कहानी दिखाने के आरोप लगे है. इस बीच पाकिस्तान के एक पत्रकार ने बड़ा दावा किया है.

पाकिस्तानी पत्रकार का बड़ा दावा

पाकिस्तान ल्यारी में जन्में पत्रकार आरिफ आजकिया ने फिल्म धुरंधर का जमकर समर्थन किया और आवाज उठाई है. आरिफ ने कहा कि यह फिल्म सत्य घटना और कहानियों के बेहद करीब है और इसमें जो कहानी दिखाने की कोशिश की गई, वह पूरी तरीके से सत्य है.

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'जो दिखाया गया, सब सही'

आरिफ आजकिया ने कहा कि उनका जन्म और पालन-पोषण लयारी में ही हुआ है. यही कारण है कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया है, वह पूरी तरह सच है। उन्होंने ये बातें के साक्षात्कार के दौरान कहीं, जिसका वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से साझा किया गया है.

पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि मैं कराची के एक इलाके का मेयर था और जिस समयावधि की कहानी फिल्म में दिखाई गई है, मैं उसी दौरान मेयर चुना गया था.

'मैं खुद को कम पाकिस्तानी मानता'

इसी शो के दौरान उन्होंने कहा कि भले ही मेरा जन्म ल्यारी में हुआ था, लेकिन मेरे माता-पिता का जन्म गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था. यही कारण है कि मैं खुद को भारतीय मूल का मानता हूं.

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धुरंधर को मिली अपार सफलता

गौरतलब है कि फिल्म धुरंधर साल 2025 में रिलीज हुई, जिसको बॉक्स ऑफिस पर अपार सफलता मिली. इसका सिक्वल धुरंधर द रिवेंज इसी साल मार्च में रिलीज हुई था. फिल्म धुरंधर भारतीय सिनेमा के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो चुकी है।

फिल्म में सस्पेंस और देशभक्ति से जुड़ी कहानी को दिखाया गया है. इसमें ल्यारी जैसे इलाकों में चलने वाले हथियारों के कारोबार, ड्रग्स माफिया, राजनीतिक संरक्षण और भारत-पाकिस्तान की जासूसी गतिविधियों को दर्शाया गया है. वहीं, कुछ आलोचक इस फिल्म को प्रोपेगेंडा करार देते हैं.

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