पाकिस्तानी पत्रकार की गोली लगने से मौत, पिस्तौल के साथ गाड़ी में मिला शव
पाकिस्तान-चीन

पाकिस्तानी पत्रकार की गोली लगने से मौत, पिस्तौल के साथ गाड़ी में मिला शव

Pakistani Journalist Death: पाकिस्तान में एक प्राइवेट न्यूज चैनल के पत्रकार की गोली लगने से मौत हो गई है. उनकी मौत को आत्महत्या से जुड़ा मामला बताया जा रहा है.   

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 17, 2025, 09:31 AM IST
पाकिस्तानी पत्रकार की गोली लगने से मौत, पिस्तौल के साथ गाड़ी में मिला शव

Pakistan Crime News: पाकिस्तान में एक पत्रकार की गोली लगने से मौत हो गई है. वह सिंध प्रांत में एक प्राइवेट न्यूज चैनल से जुड़ा था. उसकी मौत कार में ही गोली लगने से हुई है. पुलिस ने बताया कि पत्रकार खावर हुसैन का शव हैदराबाद रोड पर एक रेस्तरां के बाहर खड़ी कार में मिला था. उसकी मौत को आत्महत्या से जुड़ा मामला बताया जा रहा है. पुलिस घटना को लेकर जांच में जुटी है. 

पत्रकार की मौत 
पाकिस्तानी न्यूज मीडिया 'जियो टीवी' के मुताबिक घटना को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अबिद बलोच ने बताया कि शुरुआती जांच के अनुसार हुसैन ने खुद को गोली मारी है, लेकिन उन्होंने इस निष्कर्ष के आधार का खुलासा नहीं किया. उन्होंने बाद में यह भी कहा कि अभी तक इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि पत्रकार ने आत्महत्या की है. पत्रकार खावर हुसैन की मौत की खबर मिलते ही सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी और मामले की जांच के लिए शीर्ष अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया.  

ये भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; अब तक 4 की मौत, मची भारी तबाही

मुख्यमंत्री ने जताया शोक 
मुख्यमंत्री ने हुसैन के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को उन्हें समर्थन देने का निर्देश दिया. मामले को लेकर पुलिस ने अभी तक आत्महत्या की पुष्टि नहीं की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल पाएगा. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है साथ ही CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- यूक्रेन को भारी पड़ रहा रूस से पंगा, एक ही दिन में खोए 1,315 सैनिक, अब कैसे लड़ेगा जंग?

जांच में जुटी पुलिस 
रिपोर्ट के मुताबिक हुसैन गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर गिरा हुआ था. उसके हाथ में एक पिस्तौल थी और उसके सिर पर चोट लगने का निशान था. घटना की सूचना मिलते ही बचावकर्मी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने इलाके को सील कर दिया. बताया जा रहा है कि पत्रकार खावर हुसैन लगभग 10 सालों से कराची में तैनात था और अपने करियर के दौरान कई मीडिया संगठनों के साथ काम कर रहा था. 

FAQ 

पाकिस्तान के किस पत्रकार की मौत हुई? 
पाकिस्तान में एक प्राइवेट न्यूज चैनल से जुड़े  पत्रकार खावर हुसैन की गोली लगने से मौत हुई है.

पत्रकार की मौत पर मुख्यमंत्री ने क्या प्रतिक्रिया दी? 
पत्रकार की मौत पर सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन को उन्हें समर्थन देने का निर्देश दिया.  

