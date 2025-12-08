Advertisement
पाकिस्तान-चीन

'PTI पार्टी देश में कर रही गद्दारी, इमरान खान पागल हैं....', पाकिस्तान में मचा कोहराम तो सेना की हां में हां मिलाने लगे मंत्री-सांसद

Pakistan News: पाकिस्तान की राजनीति में तनाव चरम पर पहुंच गया है. इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर सेना ने ‘देश में गद्दारी’ और ‘राष्ट्र-विरोधी नैरेटिव’ फैलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने सेना का खुलकर समर्थन किया है और PTI पर जमकर हमला बोला है. जिससे पूरे देश में राजनीतिक हंगामा मच गया. 

 

Dec 08, 2025, 09:22 AM IST
Imran Khan narcissist mentally ill: पाकिस्तानी अखबार ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को कई राजनीतिक दलों के सांसदों और नेताओं ने पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं का खुलकर समर्थन किया और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पर “राज्य संस्थाओं को बदनाम करने” तथा “राष्ट्र-विरोधी नैरेटिव” फैलाने का गंभीर आरोप लगाया. यह बयान इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के प्रवक्ता की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक दिन बाद आए हैं, जिसमें उन्होंने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और PTI संस्थापक इमरान खान को “नार्सिसिस्ट” और “मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति” बताया था. ISPR प्रवक्ता ने चेतावनी दी थी कि PTI बार-बार सेना को निशाना बनाकर बयानबाजी कर रही है और यह “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” बनता जा रहा है.

इमरान खान के बयान अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना
ISPR प्रवक्ता ने चेतावनी दी थी कि PTI बार-बार सेना को निशाना बनाकर बयानबाजी कर रही है और यह “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” बनता जा रहा है.योजना एवं विकास मंत्री अहसान इकबाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “इमरान खान के बयान एक अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना और खतरनाक रुझान हैं जो राज्य संस्थाओं को कमजोर करने, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने और उन सशस्त्र बलों पर जनता का भरोसा खत्म करने की कोशिश करते हैं जो बहादुरी और बलिदान से हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं.”

देश से कर रहे गद्दारी?
उन्होंने आगे लिखा, “राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा हैं, लेकिन जब राजनीति हद पार करके देश के खिलाफ झूठी बातें गढ़ने, जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने और पाकिस्तानी सेना व उसकी नेतृत्व की साख पर हमला करने लगे, तो इससे देश की स्थिरता, सुरक्षा और एकता को गंभीर खतरा पैदा होता है.”

पीटीआई राजनीतिक रास्ते से भटक गई
MQM-P के चेयरमैन डॉ. खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी PTI की कड़ी आलोचना की और कहा कि पार्टी राजनीतिक रास्ते से भटक गई है और सड़कों की राजनीति करके देश में अस्थिरता पैदा कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कोई सुनियोजित विदेशी साजिश चल रही है जो इस पूरे माहौल को हवा दे रही है. साथ ही अपील की कि सभी दल मिलकर ऐसी कोशिशों के खिलाफ एकजुट संघर्ष करें.

इमरान खान सेना के खिलाफ चला रहे प्रोपेगैंडा!
बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री और PPP नेता सरफराज बुगती ने इमरान खान पर “सेना के खिलाफ प्रोपेगैंडा चलाने और दुश्मन खुफिया एजेंसियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने” का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि जब दो प्रांत गंभीर विद्रोह का सामना कर रहे हैं, ऐसे में देश को सुरक्षा बलों के साथ पूर्ण एकजुटता की जरूरत है. बुगती ने पूछा, “हमारा देश हमेशा हमारी राजनीति से ऊपर होना चाहिए. अगर देश नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा.”

इमरान खान से देश को खतरा
रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने इमरान खान को “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” बताया और आरोप लगाया कि PTI को विदेश से फंडिंग मिली है. उन्होंने ISPR की भाषा दोहराते हुए इमरान को “मानसिक रोगी” कहा और PTI नेतृत्व पर 9 मई के दंगों में शहीदों की यादगारों, GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले करवाने का इल्ज़ाम लगाया.

PTI का जवाब
PTI ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान ने हमेशा अपने देश, उसके संस्थानों और जनता के हितों के लिए हर मंच पर मजबूती से आवाज उठाई है. पार्टी ने दावा किया कि इमरान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कूटनीतिक, सैन्य और नैरेटिव के मोर्चे पर फायदा पहुंचाया तथा राष्ट्रीय संस्थानों की विश्वसनीयता को मजबूत किया. PTI के अंतरिम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को “लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण” बताया और कहा कि देश के सबसे लोकप्रिय नेता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताना हास्यास्पद है. उन्होंने चेतावनी दी कि इमरान खान को कम आंकने की कोशिशें देश की एकता को नुकसान पहुंचाएंगी.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Asim Muneer

