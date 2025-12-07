Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Pakistani Constitutional Amendments: पाकिस्तान का सर्वेसर्वा बना आसिम मुनीर तो मचा हड़कंप, सड़कों पर उतर आए वकील

Pakistan 27th Constitutional Amendment: पाकिस्तान में 13 नवंबर को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद 27वें संशोधन पर साइन किए थे. इसमें राष्ट्रपति, एयर फोर्स के मार्शल और फ्लीट के एडमिरल को आपराधिक मामलों और गिरफ्तारी से जिंदगी भर की छूट मिलने की बात कही जा रही है.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 07, 2025, 06:35 PM IST
Pak Constitutional Amendments: पाकिस्तान में 26वें और 27 वें संवैधानिक संशोधन का बड़े स्तर पर लगातार विरोध किया जा रहा है. इसका सबसे ज्यादा विरोध न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, जिसके चलते कई जज इस्तीफा दे चुके हैं, तो वकील भी सड़कों पर उतरकर इसका खुला विरोध कर रहे हैं. वकीलों ने नए संशोधन को न्यायपालिका की आजादी पर सीधा प्रहार बताया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन यानि कि एलबीए ने एक सम्मेलन का आयोजन, जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया गया है. इस प्रस्ताव में एसोसिएशन ने कई मांगें रखी और नए कानून में मौजूद कई बड़ी खामियां भी गिनाई हैं. 

संशोधन के खिलाफ वकील

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार प्रस्ताव की शुरुआत नए संशोधन के बदलावों को खारिज करने को लेकर की गई, जिसमें उनका वकीलों का तर्क था कि इन बदलावों ने संविधान को नुकसान पहुंचाता है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था को भी चौपट कर दिया है. दरअसल, नए संशोधन में संघीय संवैधानिक अदालत की स्थापना को भी गलत बताते हुए वकीलों ने गैर संवैधानिक होने के साथ-साथ कोर्ट और न्याय की हत्या करार दिया गया. वकीलों के प्रस्ताव में लापता लोगों को वापस लाने की मांग की गई है. इतना ही नहीं इस प्रस्ताव में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद के अलावा बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलूच और दूसरे नेताओं को रिहा करने की भी मांग उठाई है. वकीलों का मानना है कि इन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है. वकीलों का तर्क है कि हिरासत में लिए गए इन नेताओं को जीवन, स्वतंत्रता, बराबरी, निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है. 

यूएन ने चेताया
पाकिस्तान ने 26वें और 27 वें संवैधानिक संशोधन का मामला इतना बढ़ चुका है कि यूएन ने भी इसपर टिप्पणी की है. यूएन में मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के नए संवैधानिक संशोधनों को गंभीर बताया है. क्योंकि, ये शक्तियों के बंटवारे के उस नियम के खिलाफ जो कानून राज को मजबूती देता है और देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है. दरअसल, पाकिस्तान में 13 नवंबर को संशोधन को अपनाया गया था, जिसमें अब  नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट संवैधानिक मामले देखेगा, इससे पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दीवानी और आपराधिक मामलों को देखेगा. 

इनपुट--आईएएनएस

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

Pakistan Constitutional Amendment

