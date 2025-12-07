Pakistani Constitutional Amendments: पाकिस्तान का सर्वेसर्वा बना आसिम मुनीर तो मचा हड़कंप, सड़कों पर उतर आए वकील

Pak Constitutional Amendments: पाकिस्तान में 26वें और 27 वें संवैधानिक संशोधन का बड़े स्तर पर लगातार विरोध किया जा रहा है. इसका सबसे ज्यादा विरोध न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं, जिसके चलते कई जज इस्तीफा दे चुके हैं, तो वकील भी सड़कों पर उतरकर इसका खुला विरोध कर रहे हैं. वकीलों ने नए संशोधन को न्यायपालिका की आजादी पर सीधा प्रहार बताया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन यानि कि एलबीए ने एक सम्मेलन का आयोजन, जिसमें उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास किया गया है. इस प्रस्ताव में एसोसिएशन ने कई मांगें रखी और नए कानून में मौजूद कई बड़ी खामियां भी गिनाई हैं.

संशोधन के खिलाफ वकील

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार प्रस्ताव की शुरुआत नए संशोधन के बदलावों को खारिज करने को लेकर की गई, जिसमें उनका वकीलों का तर्क था कि इन बदलावों ने संविधान को नुकसान पहुंचाता है और पाकिस्तान की न्यायिक व्यवस्था को भी चौपट कर दिया है. दरअसल, नए संशोधन में संघीय संवैधानिक अदालत की स्थापना को भी गलत बताते हुए वकीलों ने गैर संवैधानिक होने के साथ-साथ कोर्ट और न्याय की हत्या करार दिया गया. वकीलों के प्रस्ताव में लापता लोगों को वापस लाने की मांग की गई है. इतना ही नहीं इस प्रस्ताव में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और उनके साथी शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद के अलावा बलूच एक्टिविस्ट महरंग बलूच और दूसरे नेताओं को रिहा करने की भी मांग उठाई है. वकीलों का मानना है कि इन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया गया है. वकीलों का तर्क है कि हिरासत में लिए गए इन नेताओं को जीवन, स्वतंत्रता, बराबरी, निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया जैसे मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया है.

यूएन ने चेताया

पाकिस्तान ने 26वें और 27 वें संवैधानिक संशोधन का मामला इतना बढ़ चुका है कि यूएन ने भी इसपर टिप्पणी की है. यूएन में मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने पाकिस्तान के नए संवैधानिक संशोधनों को गंभीर बताया है. क्योंकि, ये शक्तियों के बंटवारे के उस नियम के खिलाफ जो कानून राज को मजबूती देता है और देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा करता है. दरअसल, पाकिस्तान में 13 नवंबर को संशोधन को अपनाया गया था, जिसमें अब नए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट संवैधानिक मामले देखेगा, इससे पहले पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दीवानी और आपराधिक मामलों को देखेगा.

