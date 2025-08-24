पहले बांधा, फिर मीट काटने वाले चाकू से काट दिए पैर... जल्लाद बना पति, सिर्फ इतनी सी बात पर बर्बाद कर दी पत्नी की जिंदगी
पहले बांधा, फिर मीट काटने वाले चाकू से काट दिए पैर... जल्लाद बना पति, सिर्फ इतनी सी बात पर बर्बाद कर दी पत्नी की जिंदगी

पति-पत्नी के बीच झगड़े बहुत ही आम बात है, लेकिन पाकिस्तान में एक आदमी ने थोड़ी से तु..तु..मैं..मैं होने पर अपनी बीवी का पैर काटकर ही अलग कर दिया. महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रही संस्था यूएन वूमन पाकिस्तान का कहना है कि ऐसी वारदातें यहां तेजी से बढ़ रहे हैं.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:46 PM IST
पहले बांधा, फिर मीट काटने वाले चाकू से काट दिए पैर... जल्लाद बना पति, सिर्फ इतनी सी बात पर बर्बाद कर दी पत्नी की जिंदगी

पाकिस्तान के पंजाब से घरेलू हिंसा की दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है. एक व्यक्ति ने मामूली झगड़े के बाद अपनी पत्नी का पैर काट डाला. आरोपी की पहचान मज़हर के रूप में हुई है, जिसने अपनी 22 वर्षीय पत्नी इक़रा बीबी को गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस के अनुसार, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. महिला को तुरंत 1122 की मदद से डॉ. फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि मज़हर ने अपनी पत्नी को पहले बांधा और फिर मीट काटने वाले चाकू से उसका पैर काट दिया. यह घटना घरेलू झगड़े के बाद हुई. जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, मज़हर की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया.

अपने ही साथियों की गोली से घायल

मज़हर की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर आरोपी और उसके साथियों ने सरगोधा चक 75 के नजदीक साउथ में फायरिंग की. पुलिस के अनुसार, मज़हर अपने ही साथियों की गोली से घायल हो गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल, उसके फरार साथियों की तलाश जारी है और उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है.

तेजी से बढ़ रहे महिलाओं के साथ वारदात

यूएन वूमन पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. देश में महिलाएं घरेलू और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा का सामना करती हैं. इसका असर उनकी सामाजिक भागीदारी, आत्मविश्वास, और नेतृत्व की भूमिकाओं पर पड़ता है.

लोगों को कानून की परवाह नहीं

संस्था ने यह भी बताया कि घरेलू हिंसा, बाल विवाह और यौन हिंसा जैसे मामलों में कानून के बावजूद प्रभावी अमल नहीं हो पा रहा है. खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग बेहद कम होती है. देश में इन अपराधों की सजा की दर केवल 1 से 2.5 प्रतिशत के बीच है.

