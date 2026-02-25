लो भैया पाकिस्तान में जज भी फर्जी...नकली डिग्री के साथ 5 साल तक हाईकोर्ट में फैसला सुनाता रहा ठग, किसी को भनक तक नहीं लगी

Pakistan News: पाकिस्तान आए दिन अपनी अजीबोगरीब करतूतों से दुनियाभर में हंसी का पात्र बनता रहता है. अब यहां से एक और लोटपोट कर देने वाला मामला देखने को मिला है. बता दें कि पाकिस्तान में एक जज ने पूरे 5 साल तक फर्जी लॉ डिग्री के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ( IHC) में काम किया. IHC की जिस बेंच में उन्होंने 5 सालों तक वकालत की उसने शुरुआत से ही उनकी लॉ डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके चलते हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य थी. इसके बावजूद शख्स वहां नौकरी कर रहा था.

कोर्ट में काम कर रहा था फर्जी जज

'डॉन अखबार' की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार 23 फरवरी 2026 को 116 पन्नों का एक डीटेल्ड जजमेंट जारी कर अपने एक जज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके पद से हटा दिया. जहांगीरी को दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले साल सितंबर 2025 में उन्हें जज के तौर पर न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने से रोक दिया गया था. हाईकोर्ट का फैसला कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराए गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड था. अदालत ने कहा कि जहांगीरी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, जिनमें प्रतिरूपण (Impersonation) और सजा से बचने का प्रयास शामिल था.

ये भी पढ़ें- दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की खामोश घेराबंदी, फंड और हथियार देकर टापुओं पर 'सीक्रेट मिलिट्री' से कर रहा कब्जा

Add Zee News as a Preferred Source

फर्जी नाम से दी परीक्षा

फैसले में कहा गया कि जहांगीरी ने साल 1988 में फेक एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करके परीक्षा दी थी और परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर यूनिवर्सिटी ने साल 1989 में उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया था. जहांगीरी ने सजा स्वीकार करने के बजाय धोखाधड़ी का सहारा लिया. उन्होंने अगले साल इम्तियाज अहमद नाम के एक अन्य छात्र को मिले एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल कर तारिक जहांगीरी नाम से फिर से परीक्षा दी.

ये भी पढ़ें- रमजान में पाकिस्तान की ‘नापाक’ कार्रवाई बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र ने खोली पोल, अफगानिस्तान में 13 बेगुनाहों की मौत; मुनीर के लिए तालिबान बना नई मुसीबत!

टालमटोल कर रहे जज

'गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज' के प्रिंसिपल ने अदालत को बताया कि तारिक महमूद जहांगीरी को संस्थान में कभी एडमिशन नहीं मिला. फैसले में अदालत ने कहा कि जहांगीरी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और लिखित जवाब पेश करने के कई मौके दिए जाने के बावजूद वह ऐसा करने में विफल रहे. इसके बदले उन्होंने सिंध हाईकोर्ट के सामने लंबित पड़ी संबंधित कार्यवाही का हवाला देते हुए पूर्ण पीठ की नियुक्ति, चीफ जस्टिस के खुद को मामले से अलग करने और अनिश्चितकालीन स्थगन का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर किए. बेंच ने कहा कि ये काम में टालमटोल करने का तरीका है और चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से सबूत पेश किए जा चुके हैं, इसलिए डिफेंडेंट पर अपनी लीगल क्वालिफिकेशन साबित करने का भार आ गया है. सबूत पेश करने में उनकी विफलता विपरीत परिणाम निकालने का आधार है.