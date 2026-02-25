Advertisement
trendingNow13122339
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनलो भैया पाकिस्तान में जज भी फर्जी...नकली डिग्री के साथ 5 साल तक हाईकोर्ट में फैसला सुनाता रहा ठग, किसी को भनक तक नहीं लगी

लो भैया पाकिस्तान में जज भी फर्जी...नकली डिग्री के साथ 5 साल तक हाईकोर्ट में फैसला सुनाता रहा ठग, किसी को भनक तक नहीं लगी

Pakistan Fake Law Degree Judge: पाकिस्तान में एक शख्स कई सालों से फर्जी डिग्री के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में काम कर रहा था, लेकिन इसकी भनक वहां किसी को भी नहीं लगी. अब जाकर शख्स के इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 25, 2026, 05:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

लो भैया पाकिस्तान में जज भी फर्जी...नकली डिग्री के साथ 5 साल तक हाईकोर्ट में फैसला सुनाता रहा ठग, किसी को भनक तक नहीं लगी

Pakistan News: पाकिस्तान आए दिन अपनी अजीबोगरीब करतूतों से दुनियाभर में हंसी का पात्र बनता रहता है. अब यहां से एक और लोटपोट कर देने वाला मामला देखने को मिला है. बता दें कि पाकिस्तान में एक जज ने पूरे 5 साल तक फर्जी लॉ डिग्री के साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ( IHC) में काम किया. IHC की जिस बेंच में उन्होंने 5 सालों तक वकालत की उसने शुरुआत से ही उनकी लॉ डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके चलते हाईकोर्ट के जज के तौर पर उनकी नियुक्ति कानूनी रूप से अमान्य थी. इसके बावजूद शख्स वहां नौकरी कर रहा था.  

कोर्ट में काम कर रहा था फर्जी जज 

'डॉन अखबार' की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार 23 फरवरी 2026 को 116 पन्नों का एक डीटेल्ड जजमेंट जारी कर अपने एक जज, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को उनके पद से हटा दिया.  जहांगीरी को दिसंबर 2020 में हाईकोर्ट में नियुक्त किया गया था, लेकिन पिछले साल सितंबर 2025 में उन्हें जज के तौर पर न्यायिक कर्तव्यों का पालन करने से रोक दिया गया था. हाईकोर्ट का फैसला कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराए गए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड था. अदालत ने कहा कि जहांगीरी के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स फर्जी थे, जिनमें प्रतिरूपण (Impersonation) और सजा से बचने का प्रयास शामिल था.  

ये भी पढ़ें- दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की खामोश घेराबंदी, फंड और हथियार देकर टापुओं पर 'सीक्रेट मिलिट्री' से कर रहा कब्जा

Add Zee News as a Preferred Source

फर्जी नाम से दी परीक्षा

फैसले में कहा गया कि जहांगीरी ने साल 1988 में फेक एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करके परीक्षा दी थी और परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर यूनिवर्सिटी ने साल 1989 में उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया था. जहांगीरी ने सजा स्वीकार करने के बजाय धोखाधड़ी का सहारा लिया. उन्होंने अगले साल इम्तियाज अहमद नाम के एक अन्य छात्र को मिले एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल कर तारिक जहांगीरी नाम से फिर से परीक्षा दी.    

ये भी पढ़ें- रमजान में पाकिस्तान की ‘नापाक’ कार्रवाई बेनकाब, संयुक्त राष्ट्र ने खोली पोल, अफगानिस्तान में 13 बेगुनाहों की मौत; मुनीर के लिए तालिबान बना नई मुसीबत!

टालमटोल कर रहे जज

'गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज' के प्रिंसिपल ने अदालत को बताया कि तारिक महमूद जहांगीरी को संस्थान में कभी एडमिशन नहीं मिला. फैसले में अदालत ने कहा कि जहांगीरी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और लिखित जवाब पेश करने के कई मौके दिए जाने के बावजूद वह ऐसा करने में विफल रहे. इसके बदले उन्होंने सिंध हाईकोर्ट के सामने लंबित पड़ी संबंधित कार्यवाही का हवाला देते हुए पूर्ण पीठ की नियुक्ति, चीफ जस्टिस के खुद को मामले से अलग करने और अनिश्चितकालीन स्थगन का अनुरोध करते हुए आवेदन दायर किए. बेंच ने कहा कि ये काम में टालमटोल करने का तरीका है और चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से सबूत पेश किए जा चुके हैं, इसलिए डिफेंडेंट पर अपनी लीगल क्वालिफिकेशन साबित करने का भार आ गया है. सबूत पेश करने में उनकी विफलता विपरीत परिणाम निकालने का आधार है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

इंडियो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडियो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
NCERT book controversial
CJI की नाराजगी के बाद एक्शन, NCERT की किताब से हटाया जाएगा न्यायपालिका वाला हिस्सा
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
bmc news
80 हजार 952 करोड़ रुपये का बजट, मुंबई को चमकाने के लिए BMC ने खोल दिया खजाना
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
National News
राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
Tamil Nadu news
जितनी बार PM आएंगे उतना ज्यादा होगा हार का मार्जिन... स्टालिन ने साधा BJP पर निशाना
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
BJP
भारत विरोधी लोगों से मिलते हैं राहुल गांधी... नितिन नवीन ने कांग्रेस पर साधा निशाना
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल
PM Modi Israel visit
PM मोदी की इजरायल यात्रा पर सियासी संग्राम, कांग्रेस ने उठाए गाजा को लेकर सवाल