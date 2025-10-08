Advertisement
पाकिस्तान में TTP का खूनी तांडव! लेफ्टिनेंट कर्नल- मेजर समेत 11 जवानों को मार डाला, आतंकियों के देश में मचा हाहाकार

Pakistan 11 paramilitary troops killed: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) ने बहुत बड़ा हमला किया है. इस हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 सैन्यकर्मी मारे गए हैं. जानें पूरी खबर.

Oct 08, 2025
PakistanTTP: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हमले में कम से कम 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, सेना के मीडिया मामलों के विभाग ने बुधवार को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई जिले में एक खुफिया-आधारित अभियान (आईबीओ) के दौरान एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर समेत 11 सैन्यकर्मी शहीद हो गए.

इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के एक बयान में कहा गया है कि कल रात सुरक्षा बलों ने भारतीय प्रतिनिधि फितना अल ख्वारिज से जुड़े आतंकवादियों की कथित मौजूदगी पर ओरकजई जिले में एक खुफिया-आधारित अभियान चलाया गया. आईएसपीआर ने कहा, इसमें आगे कहा गया है कि गोलीबारी के दौरान, 39 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ, उनके दूसरे नंबर के कमांडर 33 वर्षीय मेजर तैय्यब राहत अपने नौ साथियों के साथ शहीद हो गए. 

प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने 19 आतंकवादियों को मार गिराने वाले देश के सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की और लेफ्टिनेंट कर्नल आरिफ़ और मेजर राहत सहित अन्य जवानों की शहादत पर शोक भी व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "सुरक्षा बलों के निडर सपूतों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा."

उन्होंने आगे कहा, "हम भारत समर्थित आतंकवादियों के नापाक इरादों को कुचल देंगे. हम पाकिस्तान की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों को कामयाब नहीं होने देंगे." प्रधानमंत्री शाहबाज़ ने कहा कि सरकार देश से आतंकवाद के ख़तरे को मिटाने के लिए दृढ़संकल्पित है.

पीपीपी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि पार्टी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-ज़रदारी ने भी 11 सुरक्षाकर्मियों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है. पीपीपी के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किए गए बयान में कहा गया है कि बिलावल ने शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके साथ एकजुटता व्यक्त की. बयान में कहा गया है, "बिलावल भुट्टो-जरदारी ने शहीदों के पद में वृद्धि के लिए प्रार्थना की." साथ ही, उन्होंने "आतंकवादियों के खात्मे के लिए चल रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों के प्रति अपने अटूट समर्थन" की पुष्टि की है.

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

