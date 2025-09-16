तुम्हे सिखों ने आर्मी चीफ नहीं बनाया... दीन के हिसाब से चलेगा पाकिस्तान, आसिम मुनीर पर भड़के मौलवी

Asim Munir Vs Moulvi: हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख पंजाब के बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने गए थे उससे अब पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी भड़क गए हैं. जो कट्टर मौलाना मुल्ला मुनीर की टू-नेशन थ्योरी का समर्थन करते थे. अचानक मुनीर के खिलाफ आग उलग रहे हैं. पाकिस्तानी मौलाना कह रहे हैं कि आपको सिखों ने आर्मी चीफ नहीं बनाया, आपको आर्मी चीफ मुसलमानों ने बनाया है. तकलीफ इस बात पर है कि वो ननकाना चला गया. करतारपुर में जाकर सिखों को झप्पियां डाल रहा है, लेकिन हमारी नस्लों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है. हमें तुमने मकरूज बनाकर रखा हुआ है.

सैकड़ों बार की तारीफ अब कोस रहा...

बल्कि 100 बार आसिम मुनीर की तारीफ कर चुका होगा पाकिस्तान का ये मौलाना. मगर मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाला ये मौलाना आजकल मुनीर के खून का प्यासा हो गया है जानते हैं क्यों? क्योंकि अपनी टू नेशन वाली थ्योरी के खिलाफ मुनीर करतारपुर में बाढ़ के हालात देखने चला गया. ये बात नापाक मौलानाओं को नागंवार गुजरी और सरेआम मुनीर के खिलाफ ऐलान-ए-जंग छेड़ दी.

मौलाना हाफिज अनस हुसैन रिजवी ने कहा, 'खून की नदियों पर जिन्होंने पाकिस्तान बनाकर दिया, आपको सिखों ने आर्मी चीफ नहीं बनाया, आपको आर्मी चीफ मुसलमानों ने बनाया है, आप मुसलमानों के सिपेहासालार हैं. आपको सिख तो नजर आ गए, आपने जाकर हमदर्दी भी की. बोला कि तुम्हारा नुकसान हुआ, हम मुआवजा देंगे. तो दरिया-ए-स्वात, दरिया-ए-सतलुज, दरिया-ए-चेनाब और दरिया-ए-रावी के जो लोग पानी की नजर हो गए, उनके घरवालों के साथ कब जाकर आपने हमदर्दी करनी है.

अब सवाल ये है कि क्या मुनीर को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके ननकाना साहब जाने से मुल्ले-मौलवी नाराज हो जाएं?

पाकिस्तान सिर्फ दीन के हिसाब से चलेगा...

इसका जवाब है बराबर पता था, मगर मुनीर की महत्वकांक्षाएं ही इतनी है कि जो सिर्फ मुस्लिम सपोर्ट से पूरी होने वाली नहीं है. इसलिए मुनीर को पाकिस्तानी सिखों का भी समर्थन चाहिए. इसी वजह से मुनीर अपनी इमेज बनाने करतार पुर कॉरिडोर पहुंचा. बता दें कि मौलाना हाफिज अनस अकेला नहीं हैं. जो मुनीर को कौम की ताकत दिखा रहा है, कारी जवार बहादुर ने तो खुला चैलेंज दे दिया है कि PAK में सेक्युलिज्म का नाटक नहीं चलेगा, पाकिस्तान दीन के हिसाब से चलेगा.

मौलाना कारी जवार बहादुर ने कहा, 'ओ जनरल साहब तुम पूरा तेल लगा लो, बंदे मार लो, बच्चे उठा लो, इस मुल्क का निजाम उस वक्त तक दुरुस्त नहीं होगा, जब तक यहां कमलीवाले का दस्तूर नहीं आएगा। ये मुल्क आगे तब जाएगा, ये मुल्क बचेगा तब जब यहां रसूलुल्लाह का निजाम आएगा. बड़े तर्जुबे यहां हो गए, अब कितने तर्जुबे करना चाहते हैं. इस मुल्क को तर्जुबों की प्रयोगशाला बनाकर रख दिया है आपने, वादा अल्लाह और उसके रसूल से किया था. किसी आदमी से नहीं कि या अल्लाह अगर जमीन का टुकड़ा मिल गया तो इसमें तेरा हुक्म चलेगा.'

वहीं बाढ़ पीड़ित अवाम का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर अपना कार्यकाल बढ़वाकर शहबाज सरकार का तख्तापलट करना चाहता है. तख्तापलट से पहले वो अपनी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश में लगा है. जिसके पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स खारिज ना कर सके. अब चूंकि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत शरीफ फैमिली का गढ़ माना जाता है. लिहाज़ा मुनीर वहां अपने लिए महौल बनाने में जुटा है.

पाकिस्तान जो कुछ भुगत रहा है फिलहाल उसकी असली जड़ मुनीर ही है. क्योंकि सबसे पहले मुनीर ने ही हिंदुओं के ऊपर जहरीला बयान दिया. जिसके बाद पहलगाम में हिंदुओं का चुन-चुनकर नरसंहार हुआ. होना तो ये चाहिए था कि मुनीर को उसके किए की सजा मिलती लेकिन पाकिस्तान में भला ऐसा कहां मुमकिन है, इसलिए मुनीर ही पाकिस्तान का नसीब तय कर रहा है.

पाकिस्तान के ये बेचारे मुल्ला-मौलवी भी क्या कहेंगे, जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति सब मुनीर के आगे सरेंडर है. क्योंकि पाकिस्तान की विदेश नीति से लेकर तमाम फैसले मुनीर की टीम ले रही. शहबाज शरीफ बस फाइल साइन कर रहे, क्योंकि उन्हें पपेट प्राइम मिनिस्टर माना जा रहा है और पपेट को उसका बाजीगर जब चाहे बदल सकता है, मुनीर यही तिकड़म भिड़ा रहा है.