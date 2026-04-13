चाइनीज राइस से रसगुल्ला तक... पाकिस्तानी मीडिया ने इस तरह की फेल्ड इवेंट की कवरेज

पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की बातचीत फेल हो गई, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में विदेशी मेहमानों को परोसे गए व्यंजन की काफी चर्चा रही. सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी पत्रकार के चिकन कोरमा, सीक कबाब, रसगुल्ला और जलेबी दिखाते हुए वीडियो शेयर किया है. महिला पत्रकार लाइबा हुसैन रिपोर्ट करती हैं कि आज मीटिंग में आए मेहमानों के लिए मेन्यू में क्या परोसा गया है. वह नाम लेती जाती हैं- चिकन कोरमा, चिकन मलाई बोटी, चाइनीज राइस, फिनिश करी, सीक कबाब और मीठे में वह रसगुल्ला और जलेबी का वीडियो दिखाना नहीं भूलतीं.

सोशल मीडिया पर वीडियो आया, तो लोग मजाक उड़ाने लगे. एक यूजर ने एक्स पर लिखा, 'बातचीत फेल हो गई लेकि फूड कोर्ट पीआर ही आईएसपीआर (पाक सेना) के लिए आखिरी विकल्प बचा.' पहले आप वीडियो देखिए.

Meanwhile, Pakistani media’s take on the failed Islamabad talks — korma and fried rice take center stage pic.twitter.com/Nb84LlgUJ8 Add Zee News as a Preferred Source — Megh Updates @MeghUpdates) April 13, 2026

असल में, जिस तरह पाक आर्मी चीफ वर्दी बदलकर विदेशी मेहमानों की खातिरदारी में लगे थे, अब वार्ता फेल हुई तो उनकी खूब किरकिरी हो रही है. पाकिस्तानियों के मन में क्या था, वो तो बातचीत फेल होते ही मौलाना फजल उर रहमान ने सबके सामने खोल दिया. पाकिस्तान के प्रभावशाली नेता ने कह दिया कि मुसलमान अब यरूशलेम पर कब्जे के लिए तैयार हैं. इससे पहले, इजरायली हुकूमत को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 'कैंसर' बता दिया था. इजरायल ने हड़काया, तो पोस्ट ही डिलीट करना पड़ा. साफ है कि पाकिस्तान मध्यस्थ बनने के लायक नहीं था. उसके मन में कुछ और था. इजरायल ने पहले ही सवाल उठा दिया था कि जब मध्यस्थ निष्पक्ष नहीं है, तो वह मेडिएटर कैसे हो सकता है.

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