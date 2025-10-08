Advertisement
trendingNow12952235
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मरियम-मुनीर का 'फतवा'? इमरान की करीबी 'सनम' अगवा! पाकिस्तान में ये क्या देखने को मिल रहा

Sanam Javed news: इमरान खान की करीबी युवा नेता सनम जावेद को पेशावर के रेड जोन की एक भीड़भाड़ वाली सड़क पर कथित तौर पर पांच लोगों ने रोककर जबरन एक गाड़ी में बिठाया और अपने साथ ले गए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मरियम-मुनीर का 'फतवा'? इमरान की करीबी 'सनम' अगवा! पाकिस्तान में ये क्या देखने को मिल रहा

Sanam Javed Kidnap: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की मेंबर सनम जावेद का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिनका सरेआम कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था. पुलिस ने बताया कि रात करीब 10.40 बजे पेशावर के रेड जोन की एक व्यस्त सड़क पर 5 लोगों ने उसे रोका और जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए. जावेद के दोस्त की शिकायत पर मंगलवार को पूर्वी छावनी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है.

लेडी लीडर को किसने अगवा किया

खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां अभी भी इमरान खान का डंका बजता है. क्योंकि KPK में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है. लेकिन जानते हैं, बीती रात खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में एक किडनैपिंग हुई. PTI की एक लीडर को सरेराह अगवा कर लिया गया वो भी CM हाउस के ठीक पास से. हैरानी की बात ये है कि PTI की वो लीडर ना सिर्फ इमरान खान की खासमखास बल्कि बेबाक और बिंदास थी. अब सवाल ये है कि इमरान खान के गढ़ से PTI की लेडी लीडर को किसने और क्यों अगवा किया.

Add Zee News as a Preferred Source

किसके टारगेट पर? 

तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI की तेज तर्रार लीडर सनम जावेद अगवा की गईं या गिरफ्तार, इस पर संस्पेंस बरकरार है. मगर PTI नेता सनम जावेद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बवाल इसलिए भी मचा है. क्योंकि जिस जगह से सनम जावेद को उठाया गया, वो पेशावर का रेड जोन इलाका था और आप ये जानकर हैरान होंगे कि रात करीब 10:40 बजे सनम जावेद की गाड़ी को रोका गया. CM हाउस के ठीक पास से सनम जावेद अगवा की गयी. आरोपी सनम जावेद को जबरन अपनी कार में बिठाकर ले गए.

इमरान की 'सनम' का 'दुश्मन' कौन?

जावेद 9 मई के केस में सजायाफ्ता हैं. अभी तक उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. जबकि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है. एक तो ये पता नहीं चला कि उनकी गिरफ्तार किस केस में की गई और किसने की है. कोई इसी सियासी दुश्मनी करार दे रहा है तो कोई 9 मई के केस का हवाला दे रहा है, हालांकि पीटीआई समर्थकों में  अंदरखाने कहा जाता है कि PTI की सनम जावेद का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज है और उसकी वजह है सनम जावेद का मरियम नवाज के खिलाफ खड़ा होगा. मरियम नवाज के फैसलों पर सवाल उठाना और तो और सोशल मीडिया पर मरियम नवाज को अपने मीम्स के जरिए बेइज्जत करना.

अक्सर, मरियम नवाज पर तंज कसने के लिए सनम जावेद इसी तरह के वीडियोज बनाती हैं और ये सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल होते हैं. बस, सनम जावेद की इन्हीं हरकतों पर मरियम भड़की हुई थी. हालांकि, ऐसे तमाम मामलों में सनम जावेद कई दफा गिरफ्तार भी हो चुकी है. मगर इस बार खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से सनम जावेद को अगवा किया गया. वो भी CM हाउस के ठीक पास से मकसद ये कि इमरान खान समेत तमाम PTI समर्थकों को ये बताना कि अब तहरीक-ए-इंसाफ की पाकिस्तान में कोई औकात नहीं. 

जांच के आदेश

फिलहाल, खैबर पख्तूनख्वा के CM अली अमीन गंडापुर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. लेकिन पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि अब मरियम-मुनीर के ट्रेप से निकलना सनम जावेद के बूते की बात नहीं है. जिस तरह इमरान खान सालों से जेल में है. उसी तरह इमरान खान की सनम भी अब सलाखों के पीछे ही रहेगी.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Imran KhanSanam Javed was allegedly stopped by five people on a busy road in Peshawar's Red Zone

Trending news

तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
DNA Analysis
BJP सांसद का सिर फूटा...'दीदी' का दिल नहीं पसीजा! ममता के लिए जख्म 'गंभीर' नहीं?
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
CJI BR Gavai
लोग निकाल लेते हैं गलत मतलब...उस दिन जस्टिस विनोद को CJI ने क्यों बोलने से रोका था?
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
doomsday fish in tamil nadu
अब क्या भयानक होने वाला है? भारत में दूसरी बार दिखी 'ओरफिश'
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
Bilaspur accident
हिमाचल के बिलासपुर में बड़ा हादसा, भूस्खलन के बाद मलबे में दबी बस, 18 लोगों की मौत
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो
Telangana
कब्रिस्तान के लिए कांग्रेस ने दी जमीन, सेना ने अड़ा दिया अड़ंगा, कहा- दूर रहो