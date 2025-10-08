मरियम-मुनीर का 'फतवा'? इमरान की करीबी 'सनम' अगवा! पाकिस्तान में ये क्या देखने को मिल रहा

Sanam Javed Kidnap: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सियासी पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की मेंबर सनम जावेद का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिनका सरेआम कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया था. पुलिस ने बताया कि रात करीब 10.40 बजे पेशावर के रेड जोन की एक व्यस्त सड़क पर 5 लोगों ने उसे रोका और जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए. जावेद के दोस्त की शिकायत पर मंगलवार को पूर्वी छावनी पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज हुई है.

लेडी लीडर को किसने अगवा किया

खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का वो प्रांत है जहां अभी भी इमरान खान का डंका बजता है. क्योंकि KPK में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है. लेकिन जानते हैं, बीती रात खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में एक किडनैपिंग हुई. PTI की एक लीडर को सरेराह अगवा कर लिया गया वो भी CM हाउस के ठीक पास से. हैरानी की बात ये है कि PTI की वो लीडर ना सिर्फ इमरान खान की खासमखास बल्कि बेबाक और बिंदास थी. अब सवाल ये है कि इमरान खान के गढ़ से PTI की लेडी लीडर को किसने और क्यों अगवा किया.

किसके टारगेट पर?

तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI की तेज तर्रार लीडर सनम जावेद अगवा की गईं या गिरफ्तार, इस पर संस्पेंस बरकरार है. मगर PTI नेता सनम जावेद की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बवाल इसलिए भी मचा है. क्योंकि जिस जगह से सनम जावेद को उठाया गया, वो पेशावर का रेड जोन इलाका था और आप ये जानकर हैरान होंगे कि रात करीब 10:40 बजे सनम जावेद की गाड़ी को रोका गया. CM हाउस के ठीक पास से सनम जावेद अगवा की गयी. आरोपी सनम जावेद को जबरन अपनी कार में बिठाकर ले गए.

इमरान की 'सनम' का 'दुश्मन' कौन?

जावेद 9 मई के केस में सजायाफ्ता हैं. अभी तक उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. जबकि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है. एक तो ये पता नहीं चला कि उनकी गिरफ्तार किस केस में की गई और किसने की है. कोई इसी सियासी दुश्मनी करार दे रहा है तो कोई 9 मई के केस का हवाला दे रहा है, हालांकि पीटीआई समर्थकों में अंदरखाने कहा जाता है कि PTI की सनम जावेद का दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज है और उसकी वजह है सनम जावेद का मरियम नवाज के खिलाफ खड़ा होगा. मरियम नवाज के फैसलों पर सवाल उठाना और तो और सोशल मीडिया पर मरियम नवाज को अपने मीम्स के जरिए बेइज्जत करना.

अक्सर, मरियम नवाज पर तंज कसने के लिए सनम जावेद इसी तरह के वीडियोज बनाती हैं और ये सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त तरीके से वायरल होते हैं. बस, सनम जावेद की इन्हीं हरकतों पर मरियम भड़की हुई थी. हालांकि, ऐसे तमाम मामलों में सनम जावेद कई दफा गिरफ्तार भी हो चुकी है. मगर इस बार खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर से सनम जावेद को अगवा किया गया. वो भी CM हाउस के ठीक पास से मकसद ये कि इमरान खान समेत तमाम PTI समर्थकों को ये बताना कि अब तहरीक-ए-इंसाफ की पाकिस्तान में कोई औकात नहीं.

जांच के आदेश

फिलहाल, खैबर पख्तूनख्वा के CM अली अमीन गंडापुर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. लेकिन पाकिस्तान में हर कोई जानता है कि अब मरियम-मुनीर के ट्रेप से निकलना सनम जावेद के बूते की बात नहीं है. जिस तरह इमरान खान सालों से जेल में है. उसी तरह इमरान खान की सनम भी अब सलाखों के पीछे ही रहेगी.