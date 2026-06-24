Pakistan News: पाकिस्तान में एक शख्स ने अपनी पत्नी और बच्चों को 10 साल से भी ज्यादा समय तक घर में बंद रखा, जिसको लेकर पुलिस ने उसे परिवार को शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में गिरफ्तार किया.
'BBC' की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला की पहचान फ्रांसीसी नागरिक सिल्वी यास्मिना के रूप में हुई है. महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति बेहद हिंसक था और परिवार को हर दिन प्रताड़ित करता था.
मामला तब सामने आया जब यास्मीना के बेटों में से एक भाग निकलने में कामयाब रहा और पुलिस के पास पहुंचा. उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक इलाके बारा में उनके घर पर छापा मारा. घर के अंदर पुलिस को यास्मिना और उसके बच्चे एक तंग और बेहद जर्जर कमरे में रहते हुए मिले. अधिकारियों ने बताया कि उनके शरीर पर चोट के कई निशान थे. यास्मीना और उसके बच्चों को पेशावर में एक महिला आश्रय गृह में भेज दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि वे फ्रांस लौटने की योजना बना रहे हैं.
54 साल की यास्मीना ने दावा किया कि साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जाने के बाद उनके पति ने परिवार को घर पर कैद कर लिया था. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने 'BBC उर्दू' को बताया कि महिला का कहना था कि उसे किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी. उनके 2 बड़े बच्चे पढ़ाई से वंचित रह गए थे, जबकि 3 छोटे बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए थे और कभी स्कूल में दाखिला नहीं लिया था. साल 2003 में शादी करने वाला यह दंपति पाकिस्तान जाने से पहले अपने 2 बड़े बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था. यास्मीना ने बताया कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रहा.
अधिकारियों ने पति की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन उन्होंने बताया कि वह एक पाकिस्तानी नागरिक है, जो यास्मीना से मिलने के समय ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से रह रहा था. पुलिस को दिए अपने बयान में यास्मिना ने सालों ते झेले दर्द को बयां करते हुए बताया,' हमें हमारी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया, मेरे पति ने एक पति और मेरे बच्चों के पिता के रूप में हमारी देखभाल उस तरह से नहीं की जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी. वह हमें पीटता है और रोजाना हमारे जीवन पर दबाव डालता है.' उन्होंने आगे कहा,' मुझे लगा कि मेरा भविष्य तो पहले ही बर्बाद हो चुका है अब बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा.'