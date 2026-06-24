अधिकारियों ने पति की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन उन्होंने बताया कि वह एक पाकिस्तानी नागरिक है, जो यास्मीना से मिलने के समय ऑस्ट्रेलिया में अवैध रूप से रह रहा था. पुलिस को दिए अपने बयान में यास्मिना ने सालों ते झेले दर्द को बयां करते हुए बताया,' हमें हमारी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया, मेरे पति ने एक पति और मेरे बच्चों के पिता के रूप में हमारी देखभाल उस तरह से नहीं की जिस तरह से उन्हें करनी चाहिए थी. वह हमें पीटता है और रोजाना हमारे जीवन पर दबाव डालता है.' उन्होंने आगे कहा,' मुझे लगा कि मेरा भविष्य तो पहले ही बर्बाद हो चुका है अब बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा.'