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विदेशी पत्नी और बेटे को जर्जर कमरे में 10 साल तक रखा कैद, करता था क्रूर हरकतें... पाकिस्तानी दरिंदा गिरफ्तार

Pakistani Man Kept French Wofe Trapped In Home: पाकिस्तान में एक शख्स ने फ्रांसीसी मूल की एक महिला को 10 साल से भी ज्यादा समय तक घर के अंदर बंद रखा. महिला की पहचान सिल्वी यास्मिना के रूप में हुई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 24, 2026, 10:14 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:14 PM IST
विदेशी पत्नी और बेटे को जर्जर कमरे में 10 साल तक रखा कैद, करता था क्रूर हरकतें... पाकिस्तानी दरिंदा गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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