बाइक पर लोहे की छड़ी लगाकर क्यों घूम रहे पाकिस्तानी मर्द? शहबाज के मुल्क में इस घटना ने चौंकाया

Pakistan Palcing Iron Rod On Bike: पाकिस्तान में इन दिनों कुछ लोगों को अपनी मोटरसाइकिल के सामने आयरन रॉड लगाते हुए देखा जा रहा है. आखिर इसके पीछे कारण क्या है?  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 03, 2026, 11:12 PM IST
Pakistan News: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से आने वाले विश्व कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस छिड़ गई है. वहीं अब इस बीच इस्लामाबाद से एक और घटना देखने को मिल रही है, जिसने इंटरनेट पर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. इस बार लाहौर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग अपनी बाइक के सामने लोहे की एक रॉड लगाते हुए नजर आए हैं. यह वीडियो अब हर तरफ वायरल हो रही है. 

छड़ियां लगाकर घूम रहे लोग 

वीडियो में लाहौर की व्यस्त सड़कों से लेकर संकरी गलियों तक लगभग हर मोटरसाइकिल और स्कूटर पर लोहे की रॉड लगी हुई है. हर तरफ इन्हें देखने से अब इनकी बिक्री भी तेजी से होने लगी है. लोग एक-दूसरे की देखा-देखी इसे खरीदकर अपनी बाइक में लगाने लगे हैं. आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? कई लोगों का कहना है कि यह आत्मरक्षा के लिए है तो कुछ लोग इस मजाक के तौरक पर राजनीति से जोड़ रहे हैं, हालांकि इसका असल कारण सुरक्षा को लेकर खड़ी चिंता है.  

क्या है खतरा? 

बता दें कि भारत की तरह ही पाकिस्तान में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय गतिविधि है, जो दिन-प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा है. बच्चे और युवा अक्सर छतों और खुले मैदानों से प्लास्टिक की डोरी यानी चीनी मांझे का इस्तेमाल करके पतंग उड़ाते हैं. कुछ मामलों में तो प्रतिद्वंद्वी के पतंगों को काटने के लिए सूती धागे पर पिसा हुआ कांच भी लगाया जाता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जब ये नुकीली डोरियां सड़कों पर लटकती हैं तो इनसे मोटरसाइकिल सवारों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है. खासतौर पर इससे पतंग उड़ाने वालों की गर्दन, चेहरे या आंखों पर गहरे घाव होने के खतरे और चोंटें देखी गई हैं.   

सावधानी के लिए लगाई छड़ी 

इस तरह के हादसों से बचने के लिए लोगों ने अपने दोपहिया वाहनों के आगे लोहे की रॉड या धातु की छड़ें लगाना शुरू कर दिया है. ये छड़ें पतंग की डोर को सवार तक पहुंचने से पहले ही रोक देती हैं, जिससे चोट लगने का खतरा कम हो जाता है. भारत के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह के उपाय देखने को मिले हैं, खासकर जनवरी-फरवरी के बीच जब पतंग उड़ाने का मौसम होता है और नुकीली डोर से जुड़ी दुर्घटनाएं अक्सर सामने आती हैं. खासतौर पर तेज स्पीड पर, डोरी में लगाई गई पिसी कांच अगर किसी पतंगबाज की गर्दन में लिपट जाए तो जानलेवा साबित हो सकती है. 

author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

Pakistan News

