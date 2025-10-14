Advertisement
पाक सेना ने की अपने ही नागरिकों पर बेरहमी, हवाई बमबारी में 6 बलोच नागरिकों की मौत

पाकिस्तान ने एक बार फिर बलोच नागरिकों पर बेरहमी की है. मानवाधिकार ग्रुप्स का कहना कि सेना की हवाई बमबारी में बलोचिस्तान के नागरिकों की मौत हो गई है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 14, 2025, 02:18 PM IST
पाक सेना ने की अपने ही नागरिकों पर बेरहमी, हवाई बमबारी में 6 बलोच नागरिकों की मौत

Pakistani Military Airstrikes in Balochistan: एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबक बलोचिस्तान के जेहरी (Zehri) इलाके में पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी में 4 बच्चों समेत कम से कम 6 बलोच नागरिक मारे गए और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. 5 अक्टूबर को चरही (Charhi) के मूला दर्रे (Moola Pass) रीजन में हुए इस हमले की मानवाधिकार ग्रुप्स और कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा की है.

इन लोगों ने गंवाई जान
बलोच नेशनल मूवमेंट (BNM) के मानवाधिकार विभाग, पांक (Paank) ने बताया कि पीड़ितों में मंजूर अहमद, उनके 2 बच्चे, उनका भतीजा और बीबी रहीमा अपने बच्चे के साथ शामिल हैं. रहीमा के 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. पांक ने बमबारी को मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया और बेकसूर नागरिकों की हत्याओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की.
 

हमले की कड़ी निंदा
बलोच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने भी हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा कि निहत्थे नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर बल प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन है. संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से क्षेत्र में जारी "सरकारी क्रूरता" की पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच करने की अपील की.

लोगों पर हो रहा जुल्म
बलोच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद (Tara Chand) ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और पाकिस्तानी सेना पर सशस्त्र विद्रोहियों के बजाय आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सेना ने घरों को तबाह कर दिया है, रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है और भोजन, पानी और दवा जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित परिवारों के लिए असहनीय पीड़ा पैदा कर दी है.

 

तारा चंद ने ग्लोबल कम्यूनिटी से इस सिचुएशन पर तुरंत ध्यान देने की गुजारिश की और चेतावनी दी कि बलोचिस्तान के लोग गंभीर उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहे हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दखल देने और जेहरी और पूरे बलोचिस्तान में हो रहे "गंभीर अत्याचारों" के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की बात कही है.

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

PakistanBalochistan

