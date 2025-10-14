पाक सेना ने की अपने ही नागरिकों पर बेरहमी, हवाई बमबारी में 6 बलोच नागरिकों की मौत

Pakistani Military Airstrikes in Balochistan: एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबक बलोचिस्तान के जेहरी (Zehri) इलाके में पाकिस्तानी सेना की हवाई बमबारी में 4 बच्चों समेत कम से कम 6 बलोच नागरिक मारे गए और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. 5 अक्टूबर को चरही (Charhi) के मूला दर्रे (Moola Pass) रीजन में हुए इस हमले की मानवाधिकार ग्रुप्स और कार्यकर्ताओं ने कड़ी निंदा की है.

इन लोगों ने गंवाई जान

बलोच नेशनल मूवमेंट (BNM) के मानवाधिकार विभाग, पांक (Paank) ने बताया कि पीड़ितों में मंजूर अहमद, उनके 2 बच्चे, उनका भतीजा और बीबी रहीमा अपने बच्चे के साथ शामिल हैं. रहीमा के 2 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए. पांक ने बमबारी को मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन बताया और बेकसूर नागरिकों की हत्याओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच की मांग की.



We expresses deep concern over reports of an aerial bombardment on October 5 targeting the Moola Pass area of Charhi in Zehri region, which resulted in the deaths of six civilians and… https://t.co/jE8X0avisC pic.twitter.com/yXnVHydfQ7 — Paank (@paank_bnm) October 13, 2025

हमले की कड़ी निंदा

बलोच वॉयस फॉर जस्टिस (BVJ) ने भी हवाई हमलों की निंदा करते हुए कहा कि निहत्थे नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर बल प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन है. संगठन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच से क्षेत्र में जारी "सरकारी क्रूरता" की पारदर्शी और निष्पक्ष जाँच करने की अपील की.

लोगों पर हो रहा जुल्म

बलोच अमेरिकी कांग्रेस के अध्यक्ष तारा चंद (Tara Chand) ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की और पाकिस्तानी सेना पर सशस्त्र विद्रोहियों के बजाय आम नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सेना ने घरों को तबाह कर दिया है, रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है और भोजन, पानी और दवा जैसी बुनियादी ज़रूरतों से वंचित परिवारों के लिए असहनीय पीड़ा पैदा कर दी है.

In the city of Zehri in Balochistan, the cruel Pakistani army is not fighting armed combatants it is targeting ordinary citizens. They are demolishing homes, bombing residential areas, and spreading unbearable suffering among innocent families. The people of Zehri have been… pic.twitter.com/VfVdHS1god — Dr. Tara Chand (@drtchand) October 12, 2025

तारा चंद ने ग्लोबल कम्यूनिटी से इस सिचुएशन पर तुरंत ध्यान देने की गुजारिश की और चेतावनी दी कि बलोचिस्तान के लोग गंभीर उत्पीड़न और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहे हैं. उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से दखल देने और जेहरी और पूरे बलोचिस्तान में हो रहे "गंभीर अत्याचारों" के लिए पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की बात कही है.