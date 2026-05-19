Advertisement
trendingNow13222454
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजो एयरबेस हैं ही नहीं, पाकिस्तान ने उनपर हमला कर दिया... मुनीर की सेना की फिर हुई फजीहत

जो एयरबेस हैं ही नहीं, पाकिस्तान ने उनपर हमला कर दिया... मुनीर की सेना की फिर हुई फजीहत

Pak Military False Claim: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों का दौर देखने को मिला था. भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान-उन-मरसूस चलाने और भारत के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया था. अब इसी कार्रवाई से जुड़ा एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने पाकिस्तान और मुनीर सेना की जमकर किरकिरी करा दी है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 12:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जो एयरबेस हैं ही नहीं, पाकिस्तान ने उनपर हमला कर दिया... मुनीर की सेना की फिर हुई फजीहत

Pak Military False Claim: बीते साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था. जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को जवाब दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान ने भी भारत के कई इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने का दावा किया था. अब इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाए ऑपरेशन को ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस नाम दिया. पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कम से कम 26 ठिकानों को निशाना बनाया. इस दौरान 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने अपनी फतह-1 गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट का भी इस्तेमाल किया था.

पाकिस्तान के अब इसी कार्रवाई को लेकर एक हैरान कर देने वाला और हास्यास्पद विवाद सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी का इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के सेना अधिकारी के दावों पर जमकर मजाक उड़ रहा है.

इंटरव्यू में अफसर ने क्या दावा किया?

एक लोकल पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में फतह-1 मिसाइल ऑपरेशन से जुड़े पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कैप्टन मुनीब जमाल ने दावा किया कि उनके मिसाइल हमलों ने भारत के दो सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया. कैप्टन जमाल ने बड़े ही खुशी से झूठ बोलते हुए इन ठिकानों के नाम राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरव्यू के दौरान जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या फतह-1 मिसाइलों ने अपने ठिकानों को हिट किया, तो कैप्टन ने जवाब दिया हमें दो टारगेट मिले थे राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस. हमने इन दोनों को हिट करने में कामयाबी मिली.

दावे की हकीकत- हैं ही नहीं ये एयरबेस

पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के इस हैरान कर देने वाले दावे का जब जांच हुआ, तो सच कुछ और ही निकला. सच्चाई तो यह है कि भारतीय वायुसेना के पास इन दोनों नामों से कोई चालू एयरबेस है ही नहीं.

राजौरी
राजौरी जम्मू-कश्मीर के एक जिले का नाम है, लेकिन यहां भारतीय वायुसेना का ऐसा कोई ऑपरेशनल एयरबेस नहीं है जिसे टारगेट किया जाए.

मामून
यह पंजाब के पठानकोट के पास स्थित एक सैन्य छावनी यानी कैंटोनमेंट जोन है, न कि कोई एयरबेस.

सिर्फ इतना ही नहीं शो में जब एंकर ने मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान वहां स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी और वीडियो पर प्रश्न किया, तो अधिकारी ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि आम लोगों की मौजूदगी से उनके जवानों का हौसला और भरोसा और बढ़ रहा था.

सोशल मीडिया पर उड़ा जमकर मजाक

सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू के सामने आने के यूजर्स ने पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लिया है. एक्स पर लोग इसका मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

असली सच्चाई जान लीजिए

भारत-पाकिस्तान के तनाव के बीच पाक ने शुरुआत में दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर, पठानकोट और आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है. हालांकि, हमलों के बाद जो मिसाइल मलबे मिले, वे किसी सैन्य ठिकाने से नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के खेतों से मिले थे. ये मलबे हरियाणा के सिरसा, राजस्थान के बाड़मेर और पंजाब के जालंधर के गांवों में गिरे थे.

बाद में सितंबर 2025 में, श्रीनगर की मशहूर डल झील से भी एक मिसाइल का मलबा निकाला गया था, जिसे फतह-1 माना गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के एक रणनीतिक ठिकाने पर अपनी अत्याधुनिक फतह-II सरफेस-टू-सरफेस मिसाइल भी लॉन्च की थी, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा के पास हवा में ही मार गिराया था. 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Pak Military False ClaimRajouri Airbase Truth

Trending news

'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
Telangana
'तेलंगाना के सुवेंदु अधिकारी बनेंगे रेवंत रेड्डी...,' भाजपा नेता का बड़ा बयान
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
Maharastra News
बुलडोजर कल्चर महाराष्ट्र में घुसने ना दें, UP नहीं है... हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
Stray dogs
खतरनाक कुत्तों को इंजेक्शन दें, आदेश नहीं माना तो होगा एक्शन; SC ने खारिज की याचिका
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
IMD
मौसम देने वाला है गुड न्यूज! इस तारीख को देश में एंट्री लेगा मानसून, बारिश का अलर्ट
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचा टिकट' सरकार बदलते ही मेसी इवेंट के आयोजक का दावा
bengal news
'खेल मंत्री ने ही ब्लैक में बेचा टिकट' सरकार बदलते ही मेसी इवेंट के आयोजक का दावा
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
Ghee
घी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जवाब सुनकर कहेंगे- ये तो सोचा ही नहीं था!
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
Ebola alert
इबोला फैल रहा है, क्या भारतीयों को चिंतित होना चाहिए? सरकार ने क्या तैयारी की है
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
Pakistan
पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? 90% लोग नहीं जानते सही जवाब
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'
milk
टैंकर भर-भरकर दूध देता है भारत का ये शहर, कहा जाता है 'मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया'
पासपोर्ट छुपाया तो जाएगी भारतीय नागरिकता! MHA ने बदले नियम, तुरंत पढ़ लें नए नियम
India Citizenship New Rules
पासपोर्ट छुपाया तो जाएगी भारतीय नागरिकता! MHA ने बदले नियम, तुरंत पढ़ लें नए नियम