जो एयरबेस हैं ही नहीं, पाकिस्तान ने उनपर हमला कर दिया... मुनीर की सेना की फिर हुई फजीहत

Pak Military False Claim: बीते साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था. जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को जवाब दिया था. ऑपरेशन सिंदूर के बदले में पाकिस्तान ने भी भारत के कई इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले करने का दावा किया था. अब इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है. पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चलाए ऑपरेशन को ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस नाम दिया. पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में कम से कम 26 ठिकानों को निशाना बनाया. इस दौरान 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने अपनी फतह-1 गाइडेड आर्टिलरी रॉकेट का भी इस्तेमाल किया था.

पाकिस्तान के अब इसी कार्रवाई को लेकर एक हैरान कर देने वाला और हास्यास्पद विवाद सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी का इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के सेना अधिकारी के दावों पर जमकर मजाक उड़ रहा है.

इंटरव्यू में अफसर ने क्या दावा किया?

एक लोकल पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में फतह-1 मिसाइल ऑपरेशन से जुड़े पाकिस्तानी सेना के अधिकारी कैप्टन मुनीब जमाल ने दावा किया कि उनके मिसाइल हमलों ने भारत के दो सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया. कैप्टन जमाल ने बड़े ही खुशी से झूठ बोलते हुए इन ठिकानों के नाम राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरव्यू के दौरान जब एंकर ने उनसे पूछा कि क्या फतह-1 मिसाइलों ने अपने ठिकानों को हिट किया, तो कैप्टन ने जवाब दिया हमें दो टारगेट मिले थे राजौरी एयरबेस और मामून एयरबेस. हमने इन दोनों को हिट करने में कामयाबी मिली.

दावे की हकीकत- हैं ही नहीं ये एयरबेस

पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के इस हैरान कर देने वाले दावे का जब जांच हुआ, तो सच कुछ और ही निकला. सच्चाई तो यह है कि भारतीय वायुसेना के पास इन दोनों नामों से कोई चालू एयरबेस है ही नहीं.

राजौरी

राजौरी जम्मू-कश्मीर के एक जिले का नाम है, लेकिन यहां भारतीय वायुसेना का ऐसा कोई ऑपरेशनल एयरबेस नहीं है जिसे टारगेट किया जाए.

मामून

यह पंजाब के पठानकोट के पास स्थित एक सैन्य छावनी यानी कैंटोनमेंट जोन है, न कि कोई एयरबेस.

सिर्फ इतना ही नहीं शो में जब एंकर ने मिसाइल लॉन्चिंग के दौरान वहां स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी और वीडियो पर प्रश्न किया, तो अधिकारी ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि आम लोगों की मौजूदगी से उनके जवानों का हौसला और भरोसा और बढ़ रहा था.

सोशल मीडिया पर उड़ा जमकर मजाक

सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू के सामने आने के यूजर्स ने पाकिस्तानी सेना को आड़े हाथों लिया है. एक्स पर लोग इसका मजेदार मीम्स शेयर कर रहे हैं.

असली सच्चाई जान लीजिए

भारत-पाकिस्तान के तनाव के बीच पाक ने शुरुआत में दावा किया था कि उसने भारत के उधमपुर, पठानकोट और आदमपुर एयरबेस को निशाना बनाया है. हालांकि, हमलों के बाद जो मिसाइल मलबे मिले, वे किसी सैन्य ठिकाने से नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों के खेतों से मिले थे. ये मलबे हरियाणा के सिरसा, राजस्थान के बाड़मेर और पंजाब के जालंधर के गांवों में गिरे थे.

बाद में सितंबर 2025 में, श्रीनगर की मशहूर डल झील से भी एक मिसाइल का मलबा निकाला गया था, जिसे फतह-1 माना गया. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के एक रणनीतिक ठिकाने पर अपनी अत्याधुनिक फतह-II सरफेस-टू-सरफेस मिसाइल भी लॉन्च की थी, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने सिरसा के पास हवा में ही मार गिराया था.