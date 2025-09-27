Viral Video: 'कभी भारत, कभी जेल', इंटरव्यू में इमरान खान के ट्विटर पर फंस गए PAK के रक्षा मंत्री, वीडियो वायरल

Khawaja Asif Mehdi Hasan Interview Video: ज़रा सोचिए… लाइव इंटरव्यू चल रहा हो. सामने बैठे हों किसी देश के रक्षा मंत्री और एंकर जब उनसे सीधे-सपाट सवाल पूछने लगे तो उनका जवाब देने में मंत्री दायें-बायें झांकने लगे तो उस देश की दुनियाभर में कितनी किरकिरी होगी. लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सब आम बात है. बेइज्जती शब्द अब उनके लिए ऐसा तमगा बन गया है, जिससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. तभी तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक बार फिर दुनिया के सामने पूरी ढिठाई के साथ पाकिस्तान की जग-हंसाई करवा बैठे. मौका था तेज तर्रार ब्रिटिश पत्रकार मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू का.

इंटरव्यू पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के एक्स हैंडल के बारे में था. मेहदी हसन ने सीधा सवाल किया, 'मंत्री साहब, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट आखिर चला कौन रहा है? आप कहते हैं कि वो जेल से चला रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले आपने कहा था कि भारत से ऑपरेट हो रहा है. सच कौन सा है?'

अकाउंट भारत से चल रहा है या जेल से- पत्रकार

यह सुनते ही आसिफ का चेहरा बदल गया. उन्होंने हकलाते हुए कहा, 'वो शायद खुद चला रहे हों… या कोई और चला रहा हो….' इस पर मेहदी ने तुरंत चुटकी ली, तो मंत्री जी, 'अब बताइए… अकाउंट भारत से चल रहा है या जेल से? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं?'

Speechless Pakistani defense minister on his false claims "Imran Khan's Twitter (X) account being operated from India". pic.twitter.com/JTkImzqz62 — Khaleej Mag (@KhaleejMag) September 26, 2025

आसिफ बार-बार अपनी बात घुमाते रहे और जब सबूत मांगा गया तो बोले, 'हमारे पास खुफिया जानकारी है, जिसे सार्वजनिक नहीं कर सकते.' लेकिन पत्रकार ने फिर से घेरा, 'अगर आप सबूत दिखा नहीं सकते, तो आरोप क्यों लगा रहे हैं?'

सबूत हैं… बस बता नहीं सकता- ख्वाजा आसिफ

आसिफ का जवाब था, 'नहीं, सबूत हैं… बस बता नहीं सकता.'

इंटरव्यू के दौरान मेहदी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए. खान अगस्त 2023 से जेल में हैं, जबकि संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताया है. इस पर भी आसिफ सीधा जवाब देने से बचते रहे और बोले, 'पहले उन्हें साबित करना होगा कि उनके हाथ साफ हैं.' पूरे इंटरव्यू में आसिफ बार-बार फँसते नज़र आए और सोशल मीडिया पर उनकी समेत पूरे पाकिस्तान की जबरदस्त किरकिरी हो गई.

जेल में क्यों बंद हैं इमरान खान?

बताते चलें कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं. उन्हें एक भ्रष्टाचार मामले में तीन साल की सज़ा सुनाई गई थी. गिरफ्तारी उनके लाहौर स्थित घर से हुई थी. इमरान पर आरोप है कि उन्होंने विदेश से मिले महंगे तोहफे सही तरीके से घोषित नहीं किए और उन्हें गुपचुप बेच दिया.

वहीं उनकी पार्टी पीटीआई (PTI) का कहना है कि यह केस राजनीतिक बदले की कार्रवाई है. अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने भी उनकी गिरफ्तारी को ग़ैर-क़ानूनी और राजनीतिक प्रेरित बताया है. साथ ही पाकिस्तान से अपील की है कि उन्हें रिहा किया जाना चाहिए.

रक्षामंत्री ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें

इस तरह एक टीवी इंटरव्यू में पाक रक्षा मंत्री के विरोधाभासी बयान ने खुद उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं और इमरान खान की चर्चा फिर से सुर्खियों में आ गई. इससे यह भी पता चल रहा है कि शहबाज सरकार जितना इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रही है, वहीं उससे ज्यादा तेजी से यह मामला उठता जा रहा है.