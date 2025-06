'मोदी से कुछ सीखो...', भारत की तारीफ कर शहबाज पर क्यों बरसे पाकिस्तानी नेता?

Pakistan News : पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत-पाक के रिश्ते अधिक बिगड़ चुके हैं. वहीं अब इस बीच पाकिस्तान की संसद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें संसद में पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है. उनकी तारीफ गोहर अली खान नाम के एक सांसद की ओर से की गई है.

पीएम मोदी की तारीफ

गोहर अली खान ने पाकिस्तानी संसद में अपने संबोधन के दौरान पाकिस्तान से भारत को मिसाल के तौर पर देखने की सलाह दी. उन्हें भारत में स्वास्थ्य और आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस ( AI) के क्षेत्र में भारत के नजरिये पर बात करते हुए पीएम की तारीफ की और शहबाज शरीफ की सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए.

हेल्थ बजट कम करा पाकिस्तान

गोहर अली खान वीडियो में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि मोदी ने भारत में 10 हजार नई मेडिकल सीटें बढ़ाने का ऐलान किया है, इससे मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस में सुधार होगा.

"Modi announced that India will add 10,000 medical seats. Here in Pakistan, the govt is cutting the health budget. In India, 500 crores has been set aside for AI research. Pakistan's budget has no mention of AI," says PAK politician Gohar Ali Khan pic.twitter.com/vGdIfPBUn0

— Shashank Mattoo (@MattooShashank) June 24, 2025