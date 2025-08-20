पाकिस्तान के 'नॉस्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी, बाबा बोले- 'मरेंगे लोग' ; अगले 7 दिन हैं भारी
पाकिस्तान के 'नॉस्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी, बाबा बोले- 'मरेंगे लोग' ; अगले 7 दिन हैं भारी

Pakistan news: पाकिस्तानी सांसद फलक नाज ने कहा, क्यों ये लोग आसमान से उतरे हैं, एक मिनिस्टर यहां नहीं बैठा है, हमारी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है, हमारे गमों का, हमारे जख़्मों पर मरहम रखने के लिए भी इधर बैठ जाते, हमारे खैबर पख़्तूनख़्वा मे कयामत का समा है. 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 20, 2025, 12:29 AM IST
जिन्नालैंड में कयामत की भविष्यवाणी हो गई है. ये बात कही है पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर यानि भविष्यवक्ता ने जिसका दावा है कि अगला एक हफ्ता पाकिस्तान पर बहुत भारी है. पाकिस्तान के खैबर पख़्तुन्खवां जो आसमानी आफत बरसी है. वो तो सिर्फ ट्रेलर भर है, दावा किया गया है कि अब पाकिस्तान में ऐसा सैलाब आने वाला है जो पाकिस्तान को बहाकर ले जाएगा.

पाकिस्तानी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया में अगले सात दिनों के भीतर बाढ़ के सैलाब से कयामत जैसी भविष्यवाणी आने का दावा किया जा रहा है. इस भविष्यवाणी के समर्थन में 10 सेकंड का एक वीडियो पाकिस्तान में कयामत का ट्रेलर बताकर वायरल किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि वीडियो गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान अब नहीं बचने वाला है.

पाकिस्तानियों के प्राणों पर कितना बड़ा संकट?

दरअसल खैबर पख़्तूनख़्वा में मची आसमानी आफत के बीच पाकिस्तान के एक नजूमी यानि एस्ट्रोलॉजर ने ऐसी भविष्यवाणी कर दी है. जिसने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है. इस एस्ट्रोलॉजर ने साफ-साफ कह दिया है कि पाकिस्तान में कुदरत ऐसा कहर ढाने वाली है कि जिसे पाकिस्तान झेल नहीं पाएगा. 

पाकिस्तानी 'नॉस्त्रेदमस'एम ओसामा अली ने भविष्यवाणी में दावा किया है कि दरियाओं की साइड पर आपकी सोच से इस बार बड़ा धमाका होगा, मतलब जो अकेला पानी केपीके को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अकेला वो पंजाब को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब ये मिलकर इंडिया, पाकिस्तान, केपीके, बलोचिस्तान, सारा मिलकर जब सिंध को पुश मारेगा, तो फिर सिंध की क्या हालत होनी है, कहानी बहुत खतरनाक है. ओसामा अली की भविष्यवाणी से 25 करोड़ पाकिस्तानी सहमें हुए हैं.

जानते हैं पाकिस्तानी इनकी भविष्यवाणी से क्यों डरे हुए हैं. दरअसल पंजाब में जो बाढ़ आई या केपीके में बादलों ने जो तबाही मचाई. उसकी भविष्यवाणी ओसामा अली ने पहले ही कर दी थी. बस यही वजह है जो पाकिस्तानियों को इनकी नई भविष्याणी से सिंध के मिट जाने का खौफ सता रहा है.

पाकिस्तानी पत्रकार शोहराब बरकत ने कहा, 'चार से पांच दिन बारिशें होनी हैं, भयानक बारिशें होनी हैं, इससे शायद बड़ी होनी हैं, बादल फटने हैं, तो कैसे हम इस आने वाली तबाही से निपटेंगे, अल्लाहताला से माफी मांगे, कोई रहम अल्लाहताला करे तो करे, नहीं तो क्लाइमेट के साथ जो हम कर चुके हैं दर्शकों हम नहीं बचेंगे.

एक हजार से ज्यादा मौतों का दावा

तबाही वाली भविष्यवाणी की बात को अगर एक तरफ रख दिया जाए. तब भी पाकिस्तान के मौजूदा हालात ठीक नहीं है. पहली बार दावा किया गया है कि खैबर पख़्तूनख़्वा में 1000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है. इनमें 350 से ज़्यादा तो पिछले 48 घंटे दौरान आसमानी आफत में मारे गए हैं.

पाकिस्तानी व्लॉगर सैयद मुज्जमिल शाह ने बताया पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में 350 लोगों की मौत हो चुकी है इस आसमानी आफत की वजह से. पाकिस्तान में पर्यावरण बचाने की डिबेट शुरू नहीं हो पाती है. वहीं पत्रकार मंजूर अली खान ने कहा, 'मरने वालों को ये जो नंबर आपके सामने आ रहे हैं, ये वो नंबर हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, अब ये दूर-दराज के इलाकों में जहां रिपोर्टिंग का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अभी तो उन नंबर्स के बारे में पता ही नहीं है, तो इख्तियार वली साहब ये दावा कर रहे हैं कि मरने वालों की तादाद 1000 से भी ज़्यादा है. तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है.

मॉनसून के दो सेशन में डूब जाएंगे लाखों पाकिस्तानी!

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में मॉनसून के अभी 5 सेशन ही गुजर हैं. 2 सेशन का आना अभी बाकी है. दावा किया जा रहा है कि चार दिनों की ये बारिश पाकिस्तान में इतनी तबाही मचा सकती है. जिनती आज तक पाकिस्तान ने कभी नहीं देखी होगी. बस इसी वजह से पाकिस्तानी अब अपने सिस्टम को कोस रहे हैं.

पाकिस्तानी पत्रकार पारस जहानजैब ने कहा, 'बदकिस्मती से क्लाइमेट इंडेक्स में पाकिस्तान खतरनाक मुल्क में पहले नंबर पर आ चुका है. वेदर अलर्ट जारी कर देते हैं ये, फिर अवाम जाने और बरसात जाने, प्रभावित इलाकों में ना वॉर्निंग का कोई सिस्टम है और ना रेस्क्यू का कोई बेहतर इंतजाम, इस हवाले से दूर-दूर तक कोई तत्परता भी नहीं दिखाई देती है.

ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान सरकार पर इस तरह का आरोप लग रहा है. इससे पहले जब स्वात नदी में सैलाबी रेला आया था. तब एक ही परिवार के 18 लोगों को भी पूरा पाकिस्तान मिलकर नहीं बचा पाया था. जानते हैं क्यों? वो इसलिए कि अवाम मरती है तो मर जाए, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौज के आराम में खलल नहीं पड़ना चाहिए.

पाकिस्तानीस सांसद फलक नाज ने कहा, क्यों ये लोग आसमान से उतरे हैं, एक मिनिस्टर यहां नहीं बैठा है, हमारी बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है, हमारे गमों का, हमारे जख़्मों पर मरहम रखने के लिए भी इधर बैठ जाते, हमारे खैबर पख़्तूनख़्वा मे कयामत का समा है. खैर जो सांसद मोहतरमा चीख-चीखकर खैबर पख़्तूनख़्वा के लिए आवाज उठा रही हैं, वो केपीके से संकट टलते ही चादर तानकर सो जाएंगी क्योंकि पाकिस्तान की असली हकीकत यही है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

