पाकिस्तानी 'नास्त्रेदमस' की भविष्यवाणी फिर हुई वायरल, अगले कुछ दिन भारी

Pakistani Nostradamus Prediction: दुनिया का अंत होने वाली बातें समय-समय पर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. इन दिनों पाकिस्तान के रहस्यवादी रियाज अहमद गौहर शाही की एक पुरानी भविष्यवाणी फिर से सुर्खियों में है. उनके अनुयायी उन्हें ‘पाकिस्तान का नास्त्रेदमस’ कहते हैं. शाही ने दावा किया था कि एक विशाल और विनाशकारी धूमकेतु (comet) पृथ्वी से टकराएगा जिससे पूरी मानव सभ्यता और सभी जीव-जंतु नष्ट हो जाएंगे. उनके अनुसार यह घटना धरती का आखिरी दिन होगी और सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाएगा.

ब्रिटेन के अखबार डेली मेल के मुताबिक, शाही ने अपनी किताब The Religion of God (Divine Love): The Untold Mysteries and God's Secrets* (2000) में लिखा था कि यह धूमकेतु ईश्वरीय दंड के रूप में पृथ्वी पर भेजा जाएगा. उनकी भविष्यवाणी के अनुसार, अगले 20-25 वर्षों में यह घटना घटेगी, जो समय-सीमा 2020-2025 के बीच आती है. शाही के अनुयायियों का दावा है कि इस टक्कर से भयानक भूकंप, समुद्र में ऊंची लहरें और बड़े शहरों का डूबना संभव है जिससे मौजूदा विश्व व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी. बता दें, रियाज अहमद गौहर शाही रावलपिंडी, पाकिस्तान के रहने वाले हैं. वे 2001 में लंदन में अचानक गायब हो गए थे. उनके अनुयायी मानते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वे दुनिया की नजरों से छिप गए हैं और उस महाविनाश के पल का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने दशकों पहले भविष्यवाणी की थी. उनके समर्थक उन्हें 'महदी' या 'ईश्वरीय अवतार' तक कहते हैं.

नासा ने भविष्यवाणी को किया खारिज

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि 2026 तक पृथ्वी के लिए किसी भी बड़े धूमकेतु या क्षुद्रग्रह से टक्कर का कोई खतरा नहीं है. हाल ही में क्षुद्रग्रह अपोफिस समेत कई संभावित खतरनाक वस्तुओं को ‘संभावित खतरा’ की सूची से हटा दिया गया है. वैज्ञानिकों के अनुसार, आने वाले कई दशकों तक कोई बड़ा टक्कर वाला धूमकेतु पृथ्वी की ओर नहीं आ रहा. विशेषज्ञों का कहना है कि शाही की भविष्यवाणी वैज्ञानिक दृष्टि से आधारहीन है. हालांकि सोशल मीडिया पर यह तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन वर्तमान अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के लिए कोई वास्तविक खतरा मौजूद नहीं है.