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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनजंग के बीच शुरू हुई शिपिंग? पाकिस्तानी ऑयल टैंकर ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट, ईरान से मिली हरी झंडी?

जंग के बीच शुरू हुई शिपिंग? पाकिस्तानी ऑयल टैंकर ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट, ईरान से मिली हरी झंडी?

Pakistani Oil Tanker Crosses Strait Of Hormuz: पश्चिम एशिया में जंग और होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के बीच हाल ही में एक पाकिस्तानी ऑयल टैंकर इस रास्ते से गुजरते हुए देखा गया. इसको लेकर एक डाटा सामने आया है.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Mar 16, 2026, 11:24 PM IST
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जंग के बीच शुरू हुई शिपिंग? पाकिस्तानी ऑयल टैंकर ने पार किया होर्मुज स्ट्रेट, ईरान से मिली हरी झंडी?

Pakistan News: पश्चिम एशिया में जंग के बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को ब्लॉक किया है, जिसके चलते दुनियाभर के कई देशों में ऑयल शिपिंग बंद पड़ी है, हालांकि इस बीच पता चला है कि पाकिस्तानी ध्वज वाला ऑयल टैंकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होते हुए आगे बढ़ा है. इससे पता चलता है कि जंग के बीच कई देश अपने जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता निकालने में सक्षम हो रहे हैं. 

होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा पाकिस्तानी जहाज 

'रॉयटर्स' की एक रिपोर्ट के मुताबिक शिप ट्रैकिंग डेटा से पता चलता है कि वीकेंड में पाकिस्तान जा रहा एक ऑयल टैंकर होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरा. यह दर्शाता है कि अमेरिका और इजरायल के बीच ईरान पर चल रही जंग के बावजूद कुछ देश अपने जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने में सक्षम हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्ते से ज्यादा समय पहले शुरू हुई जंग के बाद से ईरान ने खाड़ी में कई जहाजों पर हमला किया है, जिससे जलडमरूमध्य लगभग बंद हो गया है. यह जलडमरूमध्य दुनिया के क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस के पांचवें हिस्से का परिवहन मार्ग है.  

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होर्मुज को पार करने वाला पहला गैर-ईरानी कार्गो शिप  

मैरिटाइम ट्रैफिक सर्विलेंस प्लेटफॉर्म मरीन ट्रैफिक ने अपने 'X'हैंडल पर सोमवार ( 16 मार्च 2026) को इसकी जानकारी देते हुए लिखा,' गैर-ईरानी कार्गो शिप ने AIS चालू रखते हुए होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया. अबू धाबी के दास क्रूड तेल को ले जा रहा अफ्रामैक्स टैंकर कराची, AIS सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हुए इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को पार करने वाला पहला गैर-ईरानी मालवाहक जहाज बन गया है. इससे संकेत मिलता है कि चुनिंदा खेपों को बातचीत के जरिए सुरक्षित मार्ग मिल रहा है.' 

 

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कब निकला ऑयल टैंकर 

मरीन ट्रैफिक ने आगे लिखा,' आंकड़ों के अनुसार, 237 मीटर लंबा यह क्रूड ऑयल टैंकर 15 मार्च को 11 बजकर 33 मिनट (UTC) पर ईरानी विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया और 2 बजकर 43 मिनट पर होर्मुज जलडमरूमध्य को पार किया. AIS सक्रिय रखते हुए सफलतापूर्वक जलडमरूमध्य को पार करने के बाद यह जहाज वर्तमान में ओमान की खाड़ी में लगभग 9.6 समुद्री मील की गति से चल रहा है. यह ट्रांजिट स्ट्रैटजिक वॉरवेज से कई हफ्तों तक ट्रैफिक में भारी कमी के बाद हुआ है, जिसमें 20 से ज्यादा लंबी दूरी के टैंकरों के खाड़ी से बाहर निकलने की खबर है.' 

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Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

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