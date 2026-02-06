'नहीं सुधरे हालात तो भारत के खिलाफ उगलने लगे जहर...', PoK में जेहादी एजेंडा बढ़ाने में लगे शहबाज-मुनीर

Asim Munir: दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. कभी बलूचिस्तान तो कभी पीओके में अशांति फैली है. POK में शहबाज शरीफ को लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है. पकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों ने अपने प्रदर्शन के बदौलत सरकार को चेतावनी दी है. पीओके के हालात सुधारने के बजाय पाकिस्तानी पीएम भारत के खिलाफ गीदड़भभकी कर रहे हैं. यहां पर कई दौरे के बाद शहबाज और मुनीर ने भारत के खिलाफ कई ऐसे बयान दिए जिससे इस इलाके की चिंता बढ़ने लगी है.

शहबाज ने फिर उगला जहर

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सभा को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत के पास कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. गीदड़भभकी करते हुए पाकिस्तान के पीएम ने इस इलाके में अशांति को लेकर भारत पर विस्तारवादी इरादे रखने का आरोप लगाया. उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण एशिया में तब तक शांति मिलने की कोई संभावना नहीं है जब तक भारत उन चीजों को नहीं छोड़ देता है.

मुनीर ने खाई कसम

सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि जनरल मुनीर ने भी लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के दौरे पर खुलेआम जिहाद को बढ़ावा दिया. मुनीर ने जल्द ही कश्मीर की आजादी की कसम खाई, इस इलाके में तैनात अधिकारियों और सैनिकों से लड़ाई की तैयारी के बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ शहबाज शरीफ ने भी सैन्य नेतृत्व के रुख को फिर से दोहराया है. कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दोनों यहां के लोगों को भड़का रहे हैं.

नहीं सुधर रहे हालात

अगर हम पीओके की बात करें तो यहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है. यहां पर लोगों में सरकार के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है. शहबाज शरीफ और मुनीर भारत के खिलाफ बयानबाजी करके लोगों का ध्यान डायवर्ड करने की कोशिश में लगे हैं. बीते दिनों यहां पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प हुई थी और इस झड़प में कम से कम 10 नागरिक मारे गए थे और 100 से अधिक घायल हो गए थे. आर्थिक राहत और राजनीतिक सुधार को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने 25 सैनिकों को भी बंधक बना लिया था. जिसके बाद स्थिति भयावह हो गई थी. यहां पर बड़े पैमाने पर इंटरनेट पर भी पाबंदी लगी है.