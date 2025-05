Pakistan News: 21 घंटे बाद शहबाज शरीफ ने किया पोस्ट, पाकिस्तानी PM ने ट्विटर पर क्या लिखा?

India Pakistan War​: भारत पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव चरम पर है. भारत ने ऐसा पलटवार किया है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है. खुद पाकिस्तान की जनता अब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान सरकार को कोसने में लग गई है. खुद शहबाज शरीफ लगातार बैठकें कर रहे हैं. पाकिस्तान की जनता उनसे जवाब मांग रही है. इन सबके बीच शहबाज शरीफ ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि सबकी नजरें उधर चली गईं. उन्होंने तनाव पर कुछ नहीं लिखा बल्कि नए पोप के चुनाव पर बधाई दी. उन्होंने 21 घंटे बाद ट्वीट किया है.

I extend my warm congratulations to the global Catholic community on the election of Pope Leo (XIV). This historic moment marks a new chapter of hope and inspiration for millions around the world. Pakistan values its ties with the Holy See and remains committed to promoting…

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) May 9, 2025