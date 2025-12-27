Advertisement
trendingNow13055737
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनAI-डीपफेक अलर्ट: भारत विरोधी Fake Video फैला रहा पाकिस्तान, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश

AI-डीपफेक अलर्ट: भारत विरोधी Fake Video फैला रहा पाकिस्तान, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश

इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों और विश्लेषकों ने पाया कि कई वायरल पोस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े एक्स अकाउंट से आए थे. फैक्ट-चेकर्स ने ऐसे क्लिप्स को गलत बताया है जिनमें न्यूज फॉर्मेट की नकल की गई है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 09:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI-डीपफेक अलर्ट: भारत विरोधी Fake Video फैला रहा पाकिस्तान, सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश

पाकिस्तान ने भारत में एकता और सद्भावना को चोट पहुंचाने के लिए एक नया फंडा इजाद किया है. दरअसल पाकिस्तान भारत में रह रहे मुसलमानों को टारगेट कर उनके बारे में एआई और डीपफेक वीडियो का सहारा ले रहा है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान से जुड़े अकाउंट्स (खासकर सुरक्षा एजेंसियों से लिंक वाले) सोशल मीडिया पर एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और इमेज अपलोड कर रहे हैं. इनका मुख्य मकसद भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव फैलाना, सांप्रदायिक तनाव भड़काना और गलत सूचनाएं फैलाकर क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करना है. यह ट्रेंड हाल के महीनों में तेज हुआ है, और कई मीडिया रिपोर्ट्स इसे संगठित 'डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन' बता रही हैं.

इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों और विश्लेषकों ने पाया कि कई वायरल पोस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस से जुड़े एक्स अकाउंट से आए थे. फैक्ट-चेकर्स ने ऐसे क्लिप्स को गलत बताया है जिनमें न्यूज फॉर्मेट की नकल की गई है, लेकिन उनमें अजीब ऑडियो-विजुअल गड़बड़ियां, आंखों की बार-बार हरकतें, क्लिप की हुई बातें और गलत लिप-सिंक दिखते हैं.  रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह ट्रेंड इलाके की स्थिरता और पाकिस्तान के अपने सूचना इकोसिस्टम के लिए परेशान करने वाला है और जवाबी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने से रोकने के लिए इंटरनेशनल सतर्कता की जरूरत होगी.'

ऐसे वीडियो वाले अकाउंट पाक के मंत्री को फॉलो करते थे
उदाहरणों में एआई से बनी एक क्लिप शामिल है जिसमें आईएएफ चीफ, एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह भारत के तेजस फाइटर की आलोचना करते हुए दिख रहे हैं, और एक क्लिप जिसमें पूर्व भारतीय आर्मी चीफ वी.पी. मलिक को सांप्रदायिक बातें करते हुए दिखाया गया है. दोनों ही क्लिप्स फर्जी हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे वीडियो के कथित सर्कुलेटर, 'पाक वोकल्स' अकाउंट को पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री, अताउल्लाह तरार फॉलो करते थे, जिससे पता चलता है कि देश के शीर्ष नेता की इसमें काफी दिलचस्पी है और वो इसे आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान इस पैटर्न पर योजनाबद्ध तरीके से कर रहा काम
इसके अलावा, कोऑर्डिनेशन स्टाइल, जिसमें पोस्ट के बाद तेजी से डिलीट करना और नेटवर्क का एक-दूसरे को बढ़ाना शामिल है, ये पैटर्न नौसिखियों के बजाए योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने की कोशिश को दर्शाता है. मीडिया स्टेटमेंट और प्रेस ब्रीफिंग में, पाकिस्तानी अधिकारियों ने 'ऑर्गनाइज्ड डिसइन्फॉर्मेशन' की समस्या पर बात की थी, जबकि वे खुद इसके जरिए लोगों को टारगेट करते हैं. पाकिस्तान के इस दुष्प्रचार अभियान में अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को भी मनमाने तरीके से पेश किया गया है.

इजरायल-ईरान युद्ध में किया था डीपफेक वीडियो का इस्तेमाल
उदाहरणों में 2025 में इजरायल-ईरान युद्ध शामिल है, जब कई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ने एक इजरायली स्टूडियो का वीडियो दिखाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर हमला किया गया था. फैक्ट चेक में ये फर्जी साबित हुआ था. इसी तरह, भारतीय पत्रकार पालकी शर्मा उपाध्याय के एआई (डीपफेक जनरेटेड) वीडियो पाकिस्तानी सोशल मीडिया नेटवर्क पर सर्कुलेट हो रहे हैं. नकली क्लिप में उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जॉर्डन दौरे के डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल पर सवाल उठाते हुए दिखाया गया था.

यह भी पढ़ेंः 

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Pakistanai videoDeepFake Video

Trending news

केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़