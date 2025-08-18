Video: केक के लिए कोहराम, फट गया PAK का झंडा, फिर पुलिस ने बचाई जान!
Advertisement
trendingNow12885624
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Video: केक के लिए कोहराम, फट गया PAK का झंडा, फिर पुलिस ने बचाई जान!

Pakistan news: पाकिस्तान का झंडा लोगों के पैरों तले रौंदा गया. सिर्फ केक के एक टुकड़े के लिए पाकिस्तानियों ने मुल्क की बेइज्जती करा दी. मुनीर की नाक कटा दी. शहबाज़ की इज्जत उड़ा दी, जानते हैं कैसे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: केक के लिए कोहराम, फट गया PAK का झंडा, फिर पुलिस ने बचाई जान!

Pakistan and cake: रहम करो, खुदा का खौफ खाओ अगर जरा भी शर्म बची हो तो डूबकर मर जाओ. क्योंकि बात अगर आटे-चावल की होती को समझा जा सकता था. मगर बेगैरत पाकिस्तानियों ने केक को भी नहीं छोड़ा. बस एक हज़ार के करीब कीमत वाले केक की जो नुमाइश की तो बवाल मच गया. किसी ने केक को हाथ से लूटा, किसी ने प्लेट से घसीटा. जिसे मौका नहीं मिला वो छलांग मारकर टेबल पर चढ़ बैठा और सबसे बड़ा हिस्सा ले आया.

मतलब एक मिनट में मुनीर की पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया गया. जो उसे अमेरिका का दौरा कर-करके हासिल की थी. केक दबोचने की कोशिश में किसी भी पाकिस्तानी ने अपने झंडे तक का ख्याल नहीं किया. कहां गया झंडा, कहां गया डंडा किसी को इससे कोई मतलब नहीं. सभी ने एक सूत्रीय एंजेडा बना लिया.

सेरेमनी में विवाद

बताया जा रहा है कि वीडियो इस्लामाबाद का है. जहां पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर केक कटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था. मगर केक काटने से पहले ही पाकिस्तानी उसपर टूट पड़े. 60 सेकंड के भीतर उसे चटकर डाला. जानते हैं क्यों, अजी जिन पाकिस्तानियों को खाने के लिए आटा-चावल तक मय्यसर ना हो अगर वहां क्रीम से भरा केक परोस दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sarcasm (sarcastic_us)

केक लिए पाकिस्तान में 'कोहराम'!

बता दें कि पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों के चलते उसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 109वें नंबर रखा गया है. केक लूटने की तस्वीर को अभी सामने आई है. इन पाकिस्तानियों को तो जब जैसे-जहां मौका मिलता है. ये तो इतने मुफ्तखोर हैं कि अगर पेट्रोल का टैंक पलट जाते तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे भी लूटने पहुंच जाते हैं.

मतलब, कुछ तो पाकिस्तान के हालत खराब हैं और कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें खराब हैं. जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है और यकीन मानिए इससे ताउम्र पाकिस्तान का पीछा छूटने वाला नहीं है.

ये भी पढ़ें- देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताए 3 नाम, मचा बवाल

FAQ-

सवाल- पाकिस्तान के पहले पीएम कौन थे?
जवाब- मो अली जिन्ना

सवाल- पाकिस्तान कब बना?
जवाब- 1947 .

 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
Reason for Cloud Burst
हर्षिल से किश्तवाड़ तक क्यों हो रही 'मौत' की बारिश? सब लोग हैरान, सामने आई वजह
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
Hit-and-run case
वायरल हुआ था पत्नी का शव बाइक पर ले जाने का वीडियो, पुलिस ने 32 घंटे में सुलझाया केस
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
indian railway
पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा सैलरी पाता है मालगाड़ी का लोको पायलट? EX अधिकारी ने बताया
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
Indian railways
ट्रेन का प्लेटफार्म कौन तय करता है? कैसे काम करता है सिस्टम, क्या आपको है जानकारी
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
Ladakh
जहां की मिट्टी के कण-कण में है शौर्य की गाथा, अब उस सियाचिन-गलवान जा सकेंगे सैलानी
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
Mahua Moitra
'...तब तो हर अधिकारी को जेल में होना चाहिए', इलेक्शन कमीशन पर भड़कीं महुआ मोइत्रा
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
high salary
किन लोगों की हाई सैलरी दे रही बेरोजगारी को बढ़ावा? अर्थशास्त्री के बयान से खलबली
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
Vice President Elections
NDA के VP कैंडिडेट बने CP राधाकृष्णन, मिशन तमिलनाडु के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
CP Radhakrishnan
40 साल का सियासी सफर; कौन हैं सीपी राधाकृष्णनन, जिन्हें NDA ने बनाया VP उम्मीदवार
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
Assam
UP नहीं, BJP राज वाले इस सूबे में चला पीला पंजा, 309 परिवारों के घरों पर चला बुलडोजर
;