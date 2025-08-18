Video: केक के लिए कोहराम, फट गया PAK का झंडा, फिर पुलिस ने बचाई जान!

Pakistan and cake: रहम करो, खुदा का खौफ खाओ अगर जरा भी शर्म बची हो तो डूबकर मर जाओ. क्योंकि बात अगर आटे-चावल की होती को समझा जा सकता था. मगर बेगैरत पाकिस्तानियों ने केक को भी नहीं छोड़ा. बस एक हज़ार के करीब कीमत वाले केक की जो नुमाइश की तो बवाल मच गया. किसी ने केक को हाथ से लूटा, किसी ने प्लेट से घसीटा. जिसे मौका नहीं मिला वो छलांग मारकर टेबल पर चढ़ बैठा और सबसे बड़ा हिस्सा ले आया.

मतलब एक मिनट में मुनीर की पूरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया गया. जो उसे अमेरिका का दौरा कर-करके हासिल की थी. केक दबोचने की कोशिश में किसी भी पाकिस्तानी ने अपने झंडे तक का ख्याल नहीं किया. कहां गया झंडा, कहां गया डंडा किसी को इससे कोई मतलब नहीं. सभी ने एक सूत्रीय एंजेडा बना लिया.

सेरेमनी में विवाद

बताया जा रहा है कि वीडियो इस्लामाबाद का है. जहां पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर केक कटिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था. मगर केक काटने से पहले ही पाकिस्तानी उसपर टूट पड़े. 60 सेकंड के भीतर उसे चटकर डाला. जानते हैं क्यों, अजी जिन पाकिस्तानियों को खाने के लिए आटा-चावल तक मय्यसर ना हो अगर वहां क्रीम से भरा केक परोस दिया जाएगा तो फिर क्या होगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी.

केक लिए पाकिस्तान में 'कोहराम'!

बता दें कि पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों के चलते उसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 109वें नंबर रखा गया है. केक लूटने की तस्वीर को अभी सामने आई है. इन पाकिस्तानियों को तो जब जैसे-जहां मौका मिलता है. ये तो इतने मुफ्तखोर हैं कि अगर पेट्रोल का टैंक पलट जाते तो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे भी लूटने पहुंच जाते हैं.

मतलब, कुछ तो पाकिस्तान के हालत खराब हैं और कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें खराब हैं. जिसका नतीजा है कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है और यकीन मानिए इससे ताउम्र पाकिस्तान का पीछा छूटने वाला नहीं है.

