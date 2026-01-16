Advertisement
पाकिस्तानी रेलवे का हाल-बेहाल, 20 साल से पुराने इंजनों के सहारे पटरी पर दौड़ रही ट्रेन

पाकिस्तानी रेलवे का हाल-बेहाल, 20 साल से पुराने इंजनों के सहारे पटरी पर दौड़ रही ट्रेन

Pakistan Railway: कमेटी की तरफ से पैसेंजर कोचों में खराब एयर कंडीशनिंग की समस्या पर भी चर्चा की गई. जिसको लेकर अधिकारियों ने कहा कि ज्यादा पुराने एसी यूनिट होने की वजह से इनमें खराबी बढ़ रही है.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Jan 17, 2026, 12:19 AM IST
पाकिस्तानी रेलवे का हाल-बेहाल, 20 साल से पुराने इंजनों के सहारे पटरी पर दौड़ रही ट्रेन

Pakistan Train: पाकिस्तान रेलवे में ट्रेनों के इंजन में खराबी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तानी रेलवे का पुराना इंजन बेड़ा है. जिसके लेकर अधिकारियों का कहना है कि रेलवे के लगभग 63 फीसदी से ज्यादा इंजन 20 साल से भी ज्यादा समय पुराने हैं. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे अधिकारियों ने इस बारे में बुधवार को हुई नेशनल असेंबली की रेलवे स्टैंडिंग कमेटी को इसकी जानकारी दी है. अधिकारियों के अनुसार पुराने इंजनों और बढ़ते दबाव के बावजूद रेलवे सेवाओं को बेहतर बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है. 

इंजन मेंटेनेंस
रेलवे मंत्रालय की तरफ से कमेटी को बताया गया कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए मेंटेनेंस सुधारा जा रहा है. जिसके लिए इंजनों और कोचों के आधुनिकीकरण की योजना भी बनाई गई है और इसके लिए ज्यादा वित्तीय सहायता भी दी जा रही है. अधिकारियों ने डीजल-इलेक्ट्रिक इंजनों की ओवरहॉलिंग और मॉडर्नाइजेशन के प्लान भी कमेटी के सामने रखे गए हैं.

एयर कंडीशनिंग
कमेटी की तरफ से पैसेंजर कोचों में खराब एयर कंडीशनिंग की समस्या पर भी चर्चा की गई. जिसको लेकर अधिकारियों ने कहा कि ज्यादा पुराने एसी यूनिट होने की वजह से इनमें खराबी बढ़ रही है, लेकिन अब इन्हें बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. बैठक में ये भी बताया गया कि जून 2025 से कोचों की कमी को काफी हद तक पूरा कर लिया गया है. 

यह भी पढ़ें: DNA: सीमा पार से हिंदुओं की गर्दन काटने की धमकी, क्या भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है?

वर्कशाप

इसके लिए रेलवे वर्कशॉप की क्षमता को बढ़ाया गया है और पुराने कोचों की मरम्मत कर उन्हें फिर से सेवा में लगाया गया है. जिसके चलते सितंबर 2025 में पैसेंजर कोचों की संख्या 1,016 से बढ़कर 1,105 हो गई, जबकि जरूरत 1,100 कोचों की थी. वहीं जून 2026 तक यह संख्या 1,150 तक पहुंचने की उम्मीद है. 

इनपुट--आईएएनएस

