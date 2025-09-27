Advertisement
खुद के जाल में फंस गया पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का बोलबाला, क्यों चलाना पड़ा ऑपरेशन?

Pakistan News: आतंकवादियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद आतंक के जाल में फंस गया है. उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया, जिसमें इतने लोगों की जान चली गई.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 27, 2025, 03:49 PM IST
खुद के जाल में फंस गया पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का बोलबाला, क्यों चलाना पड़ा ऑपरेशन?

Khyber Pakhtunkhwa News: दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाला पाकिस्तान अब अपने ही देश पर हमले कर रहा है, बीते दिन खैबर पख्तूनख्वा पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 23 लोगों की जान चली गई, इसमें कई बच्चों की भी मौत हुई थी. इस हमले के बाद पाकिस्तान की फजीहत पूरी दुनिया में हो रही है. आतंकियों को शरण देने वाला पाकिस्तान खुद अपने जाल में फंस रहा है. कई इलाकों में आतंकियों का बोलबाला हो गया है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि उसने 17 आतंकियों को मार गिराया है. 

मिली थी खुफिया जानकारी
AP की रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर अधिकारियों ने बताया है कि शनिवार को उत्तर-पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान फ्रंटियर कॉर्प्स (एफसी) और पुलिस के संयुक्त अभियान में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से जुड़े 17 आतंकवादी मारे गए हैं. इसे लेकर के जिला पुलिस का कहना है कि टीटीपी और मुल्ला नजीर समूह से जुड़े आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद यहां पर अभियान चलाया गया था. यहां पर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है.

जवाबी कार्रवाई में मारे गए आतंकी
जैसे ही सुरक्षाबल पास पहुंचे तो आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में 17 आतंकियों की जान चली गई. जानकारी ये भी कि इस जगह से भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किए गए और गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए. जिन आतंकियों को मार गिराया गया है वो फिरौती अपरहण और अन्य आतंकवादी गतिविधियों सहित कई अपराधों के लिए वांछित थे. तलाशी अभियान को और ज्यादा तेज करने के लिए गांवों में कर्फ्यू लगा दिया गया है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई और आतंकी थी जो इलाके से भाग गए हैं. 

अपने ही लोगों पर की एयर स्ट्राइक
बीते सोमवार को  पाकिस्तान वायुसेना के जेएफ-17 लड़ाकू विमान से खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमले किए थे. इस हमले में 23 लोगों की जान चली गई थी मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल थे. ये हमला रात करीब 2 बजे के आस-पास हुए थे. यहां पर पाकिस्तानी सेना ने कम आठ एलएस-6 बम गिराए थे. हमले के बाद पाकिस्तान की फजीहत हो रही है.

