आसिम मुनीर सेना प्रमुख नहीं सेल्समैन है...पाकिस्तानी सांसद की लताड़, ट्रंप के सामने नुमाइश पर खूब सुनाया

General Asim Munir: पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका दौरे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में रेयर अर्थ मिनरल दिए थे. इसको लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. अब एक सीनेटर ने जनरल को खूब सुनाया है.
Pakistan News: पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के अमेरिका दौरे पर बवाल मचा हुआ है. मुनीर को पाकिस्तानी सांसद सेल्समैन बता रहे हैं. उनका सवाल है कि मुनीर ने किस हैसियत से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल गिफ्ट में दिए थे. दरअसल, यह बवाल उस तस्वीर के बाद शुरू हुआ, जिसमें असीम मुनीर ट्रंप को एक ब्रीफकेस में पत्थर के कुछ रंगीन टुकड़े दिखा रहे थे. बताया जा रहा है कि ये टुकड़े पाकिस्तान में पाए जाने वाले रेयर अर्थ मिनरल के थे, जिसमें अमेरिका ने रुचि दिखाई है.
पाकिस्तानी सीनेटर ऐमल वली खान ने आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में हुई बैठक और हालिया अमेरिकी दौरे पर गंभीर चिंता जताते हुए सदन में पूछा कि, 'किस हैसियत से और किस आधार पर हमारे सेनाध्यक्ष असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को रेयर अर्थ मिनरल उपहार में दिए?'
There is no democracy in Pakistan. It is dictatorship. The army chief Asim Munir appears more like a salesman in a marketplace than the chief of an army. Who has granted him the authority to sign deals on rare earth minerals, resources that belong to the people, not to a military… pic.twitter.com/DHOxQQe4fK
— Mir Yar Baloch (@miryar_baloch) October 1, 2025
सीनेटर खान ने कहा, 'मुनीर किसी को कुछ बेचने वाले सेल्समैन जैसे लग रहे हैं, और मैनेजर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यह तमाशा देख रहे हैं.'
पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा देश है. वहां कई तरह खनीज पाए जाते हैं, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स (Rare Earth Minerals) भी हैं. रेयर अर्थ मिनरल्स की मांग पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही है. ये आधुनिक तकनीक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बेहद अहम हैं.
पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा (KPK) इलाकों में रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे लिथियम, एंटिमनी, जिरकोनियम और रीयलाइट (Rare Metals) के भंडार मौजूद हैं. इनका इस्तेमाल बैटरी, मोबाइल फोन, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक में होता है.